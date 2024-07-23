Bakan Uraloğlu milli elektrikli hızlı tren için tarih verdi!

- Milli Hızlı Elektrikli Tren 2025'te raylarda olacak
- TÜRASAŞ Milli Hızlı Tren Seti Özellikleri
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Milli Hızlı Elektrikli Tren 2025'te raylarda olacak
TÜRASAŞ tarafından geliştirilecek 225 km/h hıza sahip hızlı tren seti, 2025 yılında raylar inecek. Bakan Uraloğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
“İlk prototip montajını 2024 sonunda bitireceğiz ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2025 yılında raylarda göreceğiz.”
TÜRASAŞ Milli Hızlı Tren Seti Özellikleri
- Maksimum Hız: 225 km/s
- Araç Gövdesi: Alüminyum
- Ray Açıklığı: 1435 mm
- Aks Yükü: <18 ton
- Dış Kapılar: Elektromekanik Kapı
- Alın Duvar Kapılar: Elektromekanik Kapı
- Boji: Her araçta Tahrikli Boji ve Tahriksiz Boji
- Minimum Kurp Yarıçapı: 150 m.
- Gabari: EN 15273-2 G1
- Tahrik Sistemi: AC/AC , IGBT/IGCT
- Yolcu Bilgilendirme: PA/ PIS , CCTV
- Yolcu Sayısı: 582 + 2 PRM
- Aydınlatma Sistemi: LED
- İklimlendirme Sistemi: EN 50125-1 , T3 Sınıfı
- Güç Kaynağı: 25kV , 50 Hz
- Dış Ortam Sıcaklığı: 25 °C / + 45 °C
- TSI Uygunluğu: TSI LOCErPAS - TSI PRM - TSI NOI
- Tuvalet: Vakumlu Tip Tuvalet Sistemi + Universal (PRM) Tuvalet
- Cer Paketi: Otomatik Kavrama (Tip 10) Yarı Otomatik Kavrama
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.