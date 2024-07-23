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    Bakan Uraloğlu milli elektrikli hızlı tren için tarih verdi!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Trenin 2025 yılında raylara ineceğini açıkladı. Milli Hızlı Tren Seti özellikleri neler? 
    Bakan Uraloğlu milli elektrikli hızlı tren için tarih verdi! Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistemler AŞ (TÜRASAŞ), yerli ve milli hızlı tren geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli hızlı trenin raylara ineceği tarihi açıkladı.

    Milli Hızlı Elektrikli Tren 2025'te raylarda olacak

    TÜRASAŞ tarafından geliştirilecek 225 km/h hıza sahip hızlı tren seti, 2025 yılında raylar inecek. Bakan Uraloğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    “İlk prototip montajını 2024 sonunda bitireceğiz ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2025 yılında raylarda göreceğiz.”

    Bakan Uraloğlu milli elektrikli hızlı tren için tarih verdi!
    8 araçlı araçlı üretilecek tren seti, 582 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Elektrikten güç alacak.
    Bakan Uraloğlu milli elektrikli hızlı tren için tarih verdi!
    TÜRASAŞ daha önce 160 km/h hıza sahip milli elektrikli tren seti geliştirmişti. Bu trenler 27 Mayıs 2023 tarihinden beri Adapazarı-Gebze arasında hizmet veriyor. 322 yolcu kapasitesine sahip Milli Elektrikli Tren Seti ile 1 senede 2 bin 575 sefer yapıldı ve 575 bin yolcu taşındı.

    TÜRASAŞ Milli Hızlı Tren Seti Özellikleri

    • Maksimum Hız: 225 km/s
    • Araç Gövdesi: Alüminyum
    • Ray Açıklığı: 1435 mm
    • Aks Yükü: <18 ton
    • Dış Kapılar: Elektromekanik Kapı
    • Alın Duvar Kapılar: Elektromekanik Kapı
    • Boji: Her araçta Tahrikli Boji ve Tahriksiz Boji
    • Minimum Kurp Yarıçapı: 150 m.
    • Gabari: EN 15273-2 G1
    • Tahrik Sistemi: AC/AC , IGBT/IGCT
    • Yolcu Bilgilendirme: PA/ PIS , CCTV
    • Yolcu Sayısı: 582 + 2 PRM
    • Aydınlatma Sistemi: LED
    • İklimlendirme Sistemi: EN 50125-1 , T3 Sınıfı
    • Güç Kaynağı: 25kV , 50 Hz
    • Dış Ortam Sıcaklığı: 25 °C / + 45 °C
    • TSI Uygunluğu: TSI LOCErPAS - TSI PRM - TSI NOI
    • Tuvalet: Vakumlu Tip Tuvalet Sistemi + Universal (PRM) Tuvalet
    • Cer Paketi: Otomatik Kavrama (Tip 10) Yarı Otomatik Kavrama
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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