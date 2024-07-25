Yüksek teknoloji şirketlerini Türkiye'ye çekecek yatırım programı geliyor

HIT-30 Programı ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarının hızlanması, ülkenin teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacak bir sürecin başlaması hedefleniyor. Yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlara yeni destek ve teşvikler açıklanacak.
Katıldığı bir televizyon programında yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümü, dijital dönüşümü, yüksek katma değeri ve bölgelerin yerel dinamiklerinin ekonomik kıymete dönüşmesini beraberinde getirecek yatırımlarla ilgili yeni bir teşvik çerçevesi oluşturacağız. Bunları, Cumhurbaşkanı'mız tarafından bütün dünyaya ilan edilecek yeni bir Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile duyuracağız. Bu da küresel düzeyde yatırımcıların dikkatini çekecektir." demişti.
Bakan Kacır, özellikle batarya ve sensör teknolojileri gibi alanlarda Türkiye'nin üretim kabiliyetlerini artırmak istediklerini vurgulayarak, tüm bu gelişimlerin küresel yatırımların Türkiye'ye akışını daha da hızlandıracağını dile getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.