Yüksek teknoloji şirketlerini Türkiye'ye çekecek yatırım programı geliyor

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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizdeki yüksek teknoloji yatırımlarını artırmak için yeni bir yatırım programını hayata geçiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" 26 Temmuz'da tanıtılacak.

HIT-30 Programı ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarının hızlanması, ülkenin teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacak bir sürecin başlaması hedefleniyor. Yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlara yeni destek ve teşvikler açıklanacak.

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Katıldığı bir televizyon programında yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümü, dijital dönüşümü, yüksek katma değeri ve bölgelerin yerel dinamiklerinin ekonomik kıymete dönüşmesini beraberinde getirecek yatırımlarla ilgili yeni bir teşvik çerçevesi oluşturacağız. Bunları, Cumhurbaşkanı'mız tarafından bütün dünyaya ilan edilecek yeni bir Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile duyuracağız. Bu da küresel düzeyde yatırımcıların dikkatini çekecektir." demişti.

Bakan Kacır, özellikle batarya ve sensör teknolojileri gibi alanlarda Türkiye'nin üretim kabiliyetlerini artırmak istediklerini vurgulayarak, tüm bu gelişimlerin küresel yatırımların Türkiye'ye akışını daha da hızlandıracağını dile getirmişti.

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