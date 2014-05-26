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Marbel'dan dünyanın en hafif elektrikli kaykayı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Marbel'dan dünyanın en hafif elektrikli kaykayı

Bisiklet, scooter gibi küçük araçlarda elektrikli sistemlerin de aynı oranda küçük olması ergonomi ve tüketici ilgisi açısından büyük önem taşıyor. Marbel bunu dikkate alarak bir ilke imza atma peşinde.

Firmanın lanse ettiği Marbel Board adlı elektrikli kaykay, dünyanın en hafif kaykayı olma iddiasını taşıyor. Kickstarter üzerinde destek arayan proje sayesinde kısa mesafeler gidebilen ancak oldukça hafif olan bir elektrikli kaykay kullanmak mümkün olacak. 

Yaklaşık 4.5 kg ağırlığa sahip olan Marbel Board bataryadan ödün vererek bu hafifliğe erişebilmiş. Batarya ince katmanlar halinde kaykayın alt kısmına monte edilmiş. Ayrıca kontrolcüler de bu kısımda yer alıyor. Böylece oldukça ince yapıda bir kaykay elde edilmiş.
Tam randımanlı olarak 15 km yol katedebilen ürün sonrasında ise yavaşlamaya başlıyor. Bu mesafe rakiplerinin neredeyse yarısı kadar. Ürün saatte 30km hızla gidebiliyor ve maksimum hız bir uygulama yardımıyla ayarlanabiliyor. 

Ürünün gövdesi ise karbon fiber ve Kevlar karışmından imal edilmiş ve su geçirmez özelliğe sahip. Ürünün hızlanması ve hareketleri kablosuz bir kumanda ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Şimdiden hedeflediği rakamı geçen Marbel Board, 1000$ ve üzeri bağışlara hediye edilecek ve gelecek yıl Şubat ayında dağıtıma başlayacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/1664522105/marbel-the-lightest-electric-skateboard-in-the-wor Yorum Yaz
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faqa41 5 yıl en beğenilen
nasıl yani kendi kendine mi gidiyor bi tanıtım videosu falan yok mu
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spacesyng 5 yıl
Kullanıcı elinde gazı kontrol eden bir kumanda oluyor muhtemelen buda öyledir. Yada başka bir modelde board üzerinde fren ve gaz için iki alan vardı ayaklarla basarak kontrol ediliyordu.
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masterlux 5 yıl
Ben suan araziyede uygun olan ofroad modelini kullanıyorum ve cok zevkli bir kullanımı oldugunu garanti edebilirim.Bunun dışında bu haberdeki modelin kagıt üstündeki verileri sağlayabileceğini dusunmuyorum.Bendeki kaykayın bataryası bu aletin nerdeyse 2 katı agırlıgında halen 10 ile 15 km arası yol katedebiliyor.
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Tom Hagen 5 yıl
o kadar kilometre gider mi ya.. Haber değerinin olmayışı ayrı bi konu bu arada
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GülleciFaruk 5 yıl
Goruntu gercekci gelmedi bana
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arel.gr 5 yıl
rakiplerine dahada deginilsede pazarin konumunu bilelim, ona gore yatirim yapariz.
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ouzqan 5 yıl
Haber içeriği biraz boş kalması akılda kalan sorular var .
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Technotronic 5 yıl
90 lı yıllarda ne modaydı kaykay sürmek ,benimde vardı çocukken akşamları sahile inip kaykaya binerdik.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Kullanici ayağı ile manuel hizlandiğinda tekerlerin dönme hareketi ile kendini recharge edemiyor mu?
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Lazeran 5 yıl
{yanlış yorum}
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ergenius 5 yıl Lazeran
Lazeran
haberde ağırlığının yazmaması...

Haberi okumadan yorum yapmak...
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pars71 5 yıl
Buda haber mi yahu. Türkiyede kaç tane bebe Kaykayla büyüdü ve büyüyor. Haber başına para aldığınız için faydalı faydasız her şeyi haber yapma anlayışından vazgeçin.
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faqa41 5 yıl en beğenilen
nasıl yani kendi kendine mi gidiyor bi tanıtım videosu falan yok mu
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