Marbel'dan dünyanın en hafif elektrikli kaykayı





Bisiklet, scooter gibi küçük araçlarda elektrikli sistemlerin de aynı oranda küçük olması ergonomi ve tüketici ilgisi açısından büyük önem taşıyor. Marbel bunu dikkate alarak bir ilke imza atma peşinde.





Firmanın lanse ettiği Marbel Board adlı elektrikli kaykay, dünyanın en hafif kaykayı olma iddiasını taşıyor. Kickstarter üzerinde destek arayan proje sayesinde kısa mesafeler gidebilen ancak oldukça hafif olan bir elektrikli kaykay kullanmak mümkün olacak.





Yaklaşık 4.5 kg ağırlığa sahip olan Marbel Board bataryadan ödün vererek bu hafifliğe erişebilmiş. Batarya ince katmanlar halinde kaykayın alt kısmına monte edilmiş. Ayrıca kontrolcüler de bu kısımda yer alıyor. Böylece oldukça ince yapıda bir kaykay elde edilmiş.

Tam randımanlı olarak 15 km yol katedebilen ürün sonrasında ise yavaşlamaya başlıyor. Bu mesafe rakiplerinin neredeyse yarısı kadar. Ürün saatte 30km hızla gidebiliyor ve maksimum hız bir uygulama yardımıyla ayarlanabiliyor.





Ürünün gövdesi ise karbon fiber ve Kevlar karışmından imal edilmiş ve su geçirmez özelliğe sahip. Ürünün hızlanması ve hareketleri kablosuz bir kumanda ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Şimdiden hedeflediği rakamı geçen Marbel Board, 1000$ ve üzeri bağışlara hediye edilecek ve gelecek yıl Şubat ayında dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/1664522105/marbel-the-lightest-electric-skateboard-in-the-wor