Marco Argenti: Windows Phone 7 Marketplace'in büyümesinde Nokia'nın da payı var

Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin uygulama mağazası için geliştirilen yazılım sayısının 25.000 barajını aşmasının ardından, Nokia'nın önemli isimlerinden Marco Argenti, konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Argenti'ye göre Microsoft - Nokia işbirliğinin duyurulmasından bu yana uygulama sayısı neredeyse üçe katlanmış durumda ve Nokia'nın Windows Phone Mango işletim sistemli telefonları henüz piyasada olmamasına rağmen yazılım geliştiriciler büyük fırsatları şimdiden görebiliyor.

Nokia'nın 2011 yılının son çeyreğinde Windows Phone Mangolu modellerini lanse etmesi beklenirken Market Intelligence Center'ın başındaki isimlerden Chang Chi, 2012 yılında Windows Phone 7'nin global pazar payının %17'ye kadar çıkacağını öngörüyor; Chi, diğer yandan Android'de %2, iOS'da ise %1 büyüme beklediğini belirtiyor.

