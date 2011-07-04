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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Marco Argenti: Windows Phone 7 Marketplace'in büyümesinde Nokia'nın da payı var

7 yıl
7,2b
1
5
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin uygulama mağazası için geliştirilen yazılım sayısının 25.000 barajını aşmasının ardından, Nokia'nın önemli isimlerinden Marco Argenti, konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.
Argenti'ye göre Microsoft - Nokia işbirliğinin duyurulmasından bu yana uygulama sayısı neredeyse üçe katlanmış durumda ve Nokia'nın Windows Phone Mango işletim sistemli telefonları henüz piyasada olmamasına rağmen yazılım geliştiriciler büyük fırsatları şimdiden görebiliyor.
Nokia'nın 2011 yılının son çeyreğinde Windows Phone Mangolu modellerini lanse etmesi beklenirken Market Intelligence Center'ın başındaki isimlerden Chang Chi, 2012 yılında Windows Phone 7'nin global pazar payının %17'ye kadar çıkacağını öngörüyor; Chi, diğer yandan Android'de %2, iOS'da ise %1 büyüme beklediğini belirtiyor.   

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OvernightSensation 7 yıl
e j d e r
nokia nın küçülmesinde kimin payı var acaba

hehe :D
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Windows10 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

e j d e r

nokia nın küçülmesinde kimin payı var acaba


hehe :D


güzel espri ama kesinlikle wp7 kararıyla alakası yok.
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e j d e r 7 yıl
nokia nın küçülmesinde kimin payı var acaba
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séquestre 7 yıl
Daha da büyümeli ..
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Klasör.:X:. 7 yıl
Hadi bakalım inşallah kaliteli free uygulamalar oyunlar görürüz daha çok.
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