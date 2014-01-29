Marketin fotoğraf kolaj uygulamalarından iOS uyumlu Grid Lens ücretsiz yapıldı

iOS 6.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile kullanılabilen fotoğraf kolaj uygulaması Grid Lens artık ücretsiz.





Güzel arayüzüyle farklı fotoğraflar üzerinden kolajlar hazırlayabilen Grid Lens, bu kolajlara farklı filtreler, metin kutuları ile etiketler ekleyebiliyor ve paylaşım noktasında Facebook, Twitter ve Flickr gibi ağlardan yararlanabiliyor. Aynı zamanda fotoğraf çekimi de yapabilen uygulama, ızgara yapısının isteğe bağlı olarak değiştirilmesi noktasında da faydalı bir yapı ortaya koyuyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Grid Lens uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id490495120?mt=8