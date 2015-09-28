Mars'ın yüzeyinde sıvı halde su bulundu

İçinde yaşadığımız evrenin keşfine öncülük eden Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla tüm dünyayı heyecanlandırmayı başardı. 25 Eylül'de Twitter üzerinden paylaşılan mesajda "Mars'ın gizemi çözüldü mü?" ifadesinin kullanılması, NASA'nın Kızıl Gezegen'le ilgili son derece önemli bir buluşu kamuoyuyla paylaşmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Bu mesajda belirtilen tarih geldi çattı ve tüm dünyanın dikkati NASA'nın düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. NASA'nın Washington'da bulunan genel merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısı, Türkiye saatiyle 18:30'da başlayacak ve NASA TV'den canlı olarak yayınlanacak

Mars mystery solved? Find out Monday at 11:30am ET at a live briefing on NASA TV: http://t.co/YYpCP6fv3Y Q? #askNASA pic.twitter.com/Bm35D6DZho — NASA (@NASA) September 25, 2015

Bu basın toplantısıyla "Mars'la ilgili büyük bir bilimsel keşif" olarak adlandırdıkları yeni keşiflerini paylaşacak olan NASA araştırmacıları, toplantı sırasında Twitter üzerinden #AskNASA etiketiyle sorulacak soruları da cevaplayacaklar. Bu büyük keşifin ne olduğu belirsizliğini koruyor olsa da, Mars'ın yüzeyinde sıvı halde su bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Basın toplantısına NASA Gezegen Bilimi yöneticisi Jim Green, Mars Keşif Programı baş araştırmacısı Michael Meyer, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Lujendra Ojha, Ames Araştırma Merkezi'nden Mary Beth Wilhelm ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi'nin baş araştırmacısı Alfred McEwen katılacak.

NASA'nın basın açıklamasıyla duyurduğu büyük bilimsel keşif, Mars yüzeyinde sıvı halde su bulunması oldu. NASA araştırmacıları, Mars'ın yüzeyinde sulandırılmış tuz bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiklerini ve bunun gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunduğunu gösterdiğini ifade ettiler.

2003 yılında Mars'ın yüzeyinde tespit edilen siyah şeritlerin derinlemesine incelenmesi NASA'nın bu tarihi keşfe imza atmasını sağladı. NASA tarafından 1996 yılında uzaya gönderilen Mars Global Surveyor aracı tarafından 2003 yılında çekilen görüntüler, Mars'ın yüzeyindeki bu siyah şeritlerin ilk kez görülmesini sağlamıştı. O dönemde bu görüntüleri yorumlayan birçok araştırmacı bu şeritlerin Mars'ın yüzeyinde oluşan sıvı su akıntılarından kaynaklandığını iddia etmişti. Ancak buz hareketleri ve rüzgar gibi diğer faktörlerin de bu şeritlere neden olabileceği göz önüne alındığında, yüzeyde sıvı halde su bulunduğu yönündeki görüşler teori olarak kaldılar.

Mars'ın yüzeyinde gözlemlenen bu şeritlerin Mars Reconnaissance Orbiter aracı tarafından detaylı olarak incelenmesi, şeritlerin tuzlu su akıntıları sonucu oluştuğunu kanıtladı. Bu şeritlerde tespit edilen perklorat tuz kalıntıları, şeritlere neyin sebep olduğu yönündeki tartışmaları nihayet sonlandırmış oldu.

Bu tuzlu suyun tam olarak nereden geldiğiyse henüz bilinmiyor. Konu hakkında konuşan Alfred McEwen tuzlu suyun hem yüzeyin altında yer alan buz tabakalarından hem de atmosferden geliyor olabileceğini fakat kendi adına suyun atmosferden geldiği yönündeki teoriye daha sıcak baktığını belirtti.

Kanyonlarda ve krater duvarlarında görülen ve eğimli bölgelerde yüzlerce metre uzunluğa ulaşan bu şeritlerin Mars'ın yaz ayları boyunca yüzeyde akan tuzlu suyla oluştuğu ve bu suyun sonbahar aylarında yüzeydeki sıcaklığın düşmesiyle kuruduğu söyleniyor. Üstelik sıvı halde tuzlu su bulguları sadece bir bölgeyle de sınırlı değil. Basın toplantısı kapsamında konu hakkında konuşan Mary Beth Wilhelm, sulu tuz kalıntılarının gezegenin birçok farklı bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Bu yeni bulguların elde edilmesinin ardından araştırmacılar artık yüzeyde bulunan tuzlu suyun nereden geldiğini tespit etmeye çalışacaklar. Suyun nereden çıktığı, yüzeye nasıl ulaştığı ve yüzeyin altında ne kadar su bulunduğu gibi önemli soruların cevapları, önümüzdeki yıllarda Mars'a gönderilecek çeşitli uzay araçlarıyla bulunmaya çalışılacak.

Suyun nereden geldiği belirsizliğini koruyor olsa da gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunmuş olması Mars'a düzenlenecek insanlı görevlerin yapısını değiştirecek gibi görünüyor. Michael Meyer'a göre Mars'ın yüzeyinde hala sıvı halde su bulunuyor olması Kızıl Gezegen'de yaşanabilir bir ortam kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. NASA'nın bu bilgiler ışığında Mars'a düzenleyeceği insanlı görevleri revize etmesi ve istikamet olarak su izleri bulunan bölgeleri tercih etmesi bekleniyor.