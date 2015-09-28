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Mars'ın yüzeyinde sıvı halde su bulundu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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İçinde yaşadığımız evrenin keşfine öncülük eden Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla tüm dünyayı heyecanlandırmayı başardı. 25 Eylül'de Twitter üzerinden paylaşılan mesajda "Mars'ın gizemi çözüldü mü?" ifadesinin kullanılması, NASA'nın Kızıl Gezegen'le ilgili son derece önemli bir buluşu kamuoyuyla paylaşmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
Bu mesajda belirtilen tarih geldi çattı ve tüm dünyanın dikkati NASA'nın düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. NASA'nın Washington'da bulunan genel merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısı, Türkiye saatiyle 18:30'da başlayacak ve NASA TV'den canlı olarak yayınlanacak
Bu basın toplantısıyla "Mars'la ilgili büyük bir bilimsel keşif" olarak adlandırdıkları yeni keşiflerini paylaşacak olan NASA araştırmacıları, toplantı sırasında Twitter üzerinden #AskNASA etiketiyle sorulacak soruları da cevaplayacaklar. Bu büyük keşifin ne olduğu belirsizliğini koruyor olsa da, Mars'ın yüzeyinde sıvı halde su bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor.
Basın toplantısına NASA Gezegen Bilimi yöneticisi Jim Green, Mars Keşif Programı baş araştırmacısı Michael Meyer, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Lujendra Ojha, Ames Araştırma Merkezi'nden Mary Beth Wilhelm ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi'nin baş araştırmacısı Alfred McEwen katılacak.
NASA'nın basın açıklamasıyla duyurduğu büyük bilimsel keşif, Mars yüzeyinde sıvı halde su bulunması oldu. NASA araştırmacıları, Mars'ın yüzeyinde sulandırılmış tuz bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiklerini ve bunun gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunduğunu gösterdiğini ifade ettiler. 
2003 yılında Mars'ın yüzeyinde tespit edilen siyah şeritlerin derinlemesine incelenmesi NASA'nın bu tarihi keşfe imza atmasını sağladı. NASA tarafından 1996 yılında uzaya gönderilen Mars Global Surveyor aracı tarafından 2003 yılında çekilen görüntüler, Mars'ın yüzeyindeki bu siyah şeritlerin ilk kez görülmesini sağlamıştı. O dönemde bu görüntüleri yorumlayan birçok araştırmacı bu şeritlerin Mars'ın yüzeyinde oluşan sıvı su akıntılarından kaynaklandığını iddia etmişti. Ancak buz hareketleri ve rüzgar gibi diğer faktörlerin de bu şeritlere neden olabileceği göz önüne alındığında, yüzeyde sıvı halde su bulunduğu yönündeki görüşler teori olarak kaldılar.
Mars'ın yüzeyinde gözlemlenen bu şeritlerin Mars Reconnaissance Orbiter aracı tarafından detaylı olarak incelenmesi, şeritlerin tuzlu su akıntıları sonucu oluştuğunu kanıtladı. Bu şeritlerde tespit edilen perklorat tuz kalıntıları, şeritlere neyin sebep olduğu yönündeki tartışmaları nihayet sonlandırmış oldu.
Bu tuzlu suyun tam olarak nereden geldiğiyse henüz bilinmiyor. Konu hakkında konuşan Alfred McEwen tuzlu suyun hem yüzeyin altında yer alan buz tabakalarından hem de atmosferden geliyor olabileceğini fakat kendi adına suyun atmosferden geldiği yönündeki teoriye daha sıcak baktığını belirtti.
 Kanyonlarda ve krater duvarlarında görülen ve eğimli bölgelerde yüzlerce metre uzunluğa ulaşan bu şeritlerin Mars'ın yaz ayları boyunca yüzeyde akan tuzlu suyla oluştuğu ve bu suyun sonbahar aylarında yüzeydeki sıcaklığın düşmesiyle kuruduğu söyleniyor. Üstelik sıvı halde tuzlu su bulguları sadece bir bölgeyle de sınırlı değil. Basın toplantısı kapsamında konu hakkında konuşan Mary Beth Wilhelm, sulu tuz kalıntılarının gezegenin birçok farklı bölgesinde bulunduğunu açıkladı.
Bu yeni bulguların elde edilmesinin ardından araştırmacılar artık yüzeyde bulunan tuzlu suyun nereden geldiğini tespit etmeye çalışacaklar. Suyun nereden çıktığı, yüzeye nasıl ulaştığı ve yüzeyin altında ne kadar su bulunduğu gibi önemli soruların cevapları, önümüzdeki yıllarda Mars'a gönderilecek çeşitli uzay araçlarıyla bulunmaya çalışılacak.
Suyun nereden geldiği belirsizliğini koruyor olsa da gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunmuş olması Mars'a düzenlenecek insanlı görevlerin yapısını değiştirecek gibi görünüyor. Michael Meyer'a göre Mars'ın yüzeyinde hala sıvı halde su bulunuyor olması Kızıl Gezegen'de yaşanabilir bir ortam kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. NASA'nın bu bilgiler ışığında Mars'a düzenleyeceği insanlı görevleri revize etmesi ve istikamet olarak su izleri bulunan bölgeleri tercih etmesi bekleniyor.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-to-announce-mars-mystery-solved Yorum Yaz
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Mianfei 4 yıl en beğenilen
Düzgün başlıklar atarsanız .. Adını yazsam küfür sanacağınız troll gazeteler gibi başlık atıyorsunuz. İçerikte de bulunmus 'olabilir'..
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asau 3 yıl
Şu bulunamamış ki, şu anda Marsta su olmadığınıa göre orada bir canlı yaşamının olmayacağı anlamına gelir, suya ait bazı emarelerin olması neyi değiştirerek, sonuçta Marsta yaşam mümkün değil. Marsta yaşam mümkün algısı oluşturmayı bırakın...
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Sirkadyen 3 yıl asau
asau

Şu bulunamamış ki, şu anda Marsta su olmadığınıa göre orada bir canlı yaşamının olmayacağı anlamına gelir, suya ait bazı emarelerin olması neyi değiştirerek, sonuçta Marsta yaşam mümkün değil. Marsta yaşam mümkün algısı oluşturmayı bırakın...

Mars, Dünya değil. Canlılık için illa su gerektiğini nereden çıkarıyorsun ?
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-Black Dark- 4 yıl
Gelecekte , Dünya yaşanmaz hala geldiğinde (büyük ihtimalle hiçbirimizin göremeyeceği zamanlarda) çok iyi bir alternatif gibi gözüküyor Mars gezegeni ama daha hiçbir şey net değil. Bekleyip görmek lazım.
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C.CEMİL 4 yıl
bizim gençliğimizde ay da sürekli bir şeyler bulurlardı ama artık yüzüne bakmıyorlar zavallı ayımızın :)
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Bayberty 4 yıl -Black Dark-
-Black Dark-

Gelecekte , Dünya yaşanmaz hala geldiğinde (büyük ihtimalle hiçbirimizin göremeyeceği zamanlarda) çok iyi bir alternatif gibi gözüküyor Mars gezegeni ama daha hiçbir şey net değil. Bekleyip görmek lazım.

dünya "kendiliğinden" yaşanmaz hale ne zaman gelir bilemem ama sabırsız insanoğlu bir an önce bunu hızlandırmayı becerir...
dünyayı yaşanmaz hale getirip diğerine zıplamanın tek nedeni olabilir; oranın da icabına bakmak...
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nitrolinea 4 yıl
Evde de bitmişti zaten iyi oldu
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cntrl 4 yıl
Su olsa ne olacak anlamadım yaşam oluşması için binlerce olasılıgın gerçekleşmesi gerekir
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beckhir.36 4 yıl
Oksijen olmadan su nasil oluyo
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thy34. 4 yıl
bu nasa hangi dine hizmet ediyor allasen
tonla bütçe
sonuç boş işler
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haciyusu 4 yıl
iyi gidelimde kana kana bi su içelim gelirkende damacanaları doldurup gelelim
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emc2xy 4 yıl
60 yıldır ufoları açıklamıyorlar abi. Neyse ki bunu 5 yılda açıkladılar.




İllimunatİ
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bytradm 4 yıl
nasa mars konusunda yıllardır milleti enayi
yerine koyuyor. normal rengi masmavi olan gezegeni
piside kızıl yapıp adınıda kızıla çıkardılar.
marsda dünyadan önce akıllı yaratıklar vardı.
bu gezegendeki ilk yerleşim yeridir.
cavap yazmayın bana inanan inanır önce araştırın.
mars konusunda nasa pc leri heklenip ele geçirilen
orjinal resimleri nette bir ingiliz paylaşmıştı.
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THECERN 4 yıl bytradm
bytradm
nasa mars konusunda yıllardır milleti enayi
yerine koyuyor. normal rengi masmavi olan gezegeni
piside kızıl yapıp adınıda kızıla çıkardılar.
marsda dünyadan önce akıllı yaratıklar vardı.
bu gezegendeki ilk yerleşim yeridir.
cavap yazmayın bana inanan inanır önce araştırın.
mars konusunda nasa pc leri heklenip ele geçirilen
orjinal resimleri nette bir ingiliz paylaşmıştı.

o resimlerin linki var mı (kalmış mıdır)

ayrıca marsta su bulunmadı BULUNDUĞU AÇIKLANDI SADECE (tahminice 5 yıldır biliyorlardı)
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mandontsteal 4 yıl
alkol bulununca bana bir yer ayarlasınlar
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V4LKyR 4 yıl
Suyu hortumla buraya çekelim
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emc2xy 4 yıl V4LKyR
Hortuma gerek yok. Masraflı olur. Oradan fışkırtınca yön değiştirmeden buraya gelir zaten. Kovalarla yakalarız burda.
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