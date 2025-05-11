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    Elon Musk'ın istediği oldu; NASA Mars planlarını öne çekiyor

    Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ciddi bir değişim sürecine giren NASA, Ay görevi yerine Mars'ı ön plana alarak Elon Musk'a istediğini verebilir.               

    NASA Mars Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'a geri dönmesi, NASA'da dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Trump, geçtiğimiz günlerde NASA'nın bütçesini yarı yarıya azaltınca, uzay ajansındaki pek çok proje krize girdi. Diğer yandan verilen bütçenin gideceği yerler de değişecek gibi görünüyor. Çünkü Ay'a tekrar insanlı görevler düzenlenmesini sağlayacak projeler geri plana atılırken, Mars ile ilgili projeler hızlandırılıyor.

    Bu hafta Politico'ya konuşan NASA sözcüsü Bethany Stevens, Mars ile ilgili olarak önlerindeki her fırsatı değerlendirdiklerini, 2026 ve 2028'de oluşacak fırlatma imkânlarının kullanılabileceğini söyledi. Yani NASA, önümüzdeki yıl Mars'a yeni bir görev düzenleyebilir. Tabii bunlar insansız görevler olacak. Mars'a düzenlenecek bu görevler, Kızıl Gezegen'e insanların indirilmesini sağlayacak teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.

    Elon Musk, NASA'nın Ay Yerine Mars'a Odaklanması Gerektiğini Savunuyordu

    NASA sözcüsünün yaptığı bu açıklama, Elon Musk'ın istediğini almaya bir adım daha yaklaştığını gösteriyor. Bildiğiniz gibi Musk, Ay'a yeniden gitmeyi bir zaman kaybı olarak değerlendirdiğini açıkça belirtmiş, NASA'nın bunun yerine Mars'a odaklanması gerektiğini belirtmişti. Şimdi NASA'dan gelen bu açıklama, Trump döneminde NASA'nın Musk'a istediğini verebileceğini gösteriyor. Oysa yeni NASA Başkanı Jared Isaacman, daha birkaç hafta önce bir açıklama yapıp, SpaceX gibi şirketlerin kararlarını etkilemeyeceğini söylemişti. Isaacman'in o açıklamasından kısa süre sonra böyle bir gelişme yaşanması, yeni NASA başkanının samimiyetini sorgulatıyor.

    Diğer yandan NASA'dan gelen bu Mars açıklaması, uzay ajansının Ay programı için pek iyiye işaret değil. Çünkü NASA'nın bütçesini ve iş gücünü buraya kaydırması, hâlihazırda sallantıda olan Ay görevini hepten sürdürülemez hâle getirebilir.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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