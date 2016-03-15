Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı

ESA ve Roscosmos'un iş birliğinde geliştirilen ExoMars görevinin ilk kısmı Kızıl Gezegen'e doğru yola çıktı. "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap arayacak olan ExoMars, Avrupa Uzay Ajansı'nın da Mars'a düzenlediği ikinci görev oldu.



Dün sabah saatlerinde Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Rus üretimi Proton roketleriyle fırlatılan ExoMars, her şey yolunda gittiği takdirde 19 Ekim 2016 tarihinde Kızıl Gezegen'e varmış olacak.



Projenin ilk kısmı yörünge ve iniş araçlarını kapsıyor



ExoMars görevinin bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracı olmak üzere 3 önemli parçası bulunuyor. Projenin dün gece gerçekleşen ayağında yörünge ve iniş araçları fırlatılırken; 2018'de ise gözlem aracının fırlatılması planlanıyor. Henüz isimlendirilmemiş olan bu gözlem aracı projenin en önemli kısmını oluşturacak.



Yörünge aracının birincil hedefi gezegendeki metanı haritalandırmak ve kaynağını belirlemek olacak. Curiosity gözlem aracının Mars'ta metan gazı tespit etmesinin ardından bilim dünyasında çokça tartışılan bu konuya ExoMars'ın açıklık getirmesi bekleniyor. Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmının biyolojik süreçler sonucu oluşuyor olması "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusunu tekrar akıllara getirmişti.



Mars yüzeyinden 400 kilometre yükseklikte konumlanacak olan yörünge aracıyla birlikte bir de iniş aracı Kızıl Gezegen'e varacak. Yalnızca birkaç gün görev yapması beklenen araç bu süre zarfında kum fırtınalarını inceleyecek. İniş aracının en önemli amacıysa yeni iniş sistemlerini test etmek olacak.



Keşif aracı 2018'de fırlatılacak



Bünyesinde barındırdığı delici alet ve kapsamlı bir laboratuvarla oldukça gelişmiş bir çalışma düzeneğine sahip olan gözlem aracı ise 2018'de fırlatılacak. Kızıl Gezegen'deki yaşam belirtileri üzerinde çalışmalar yapacak olan keşif aracının iniş yapacağı bölge dün gece fırlatılan araçlar tarafından belirlenecek.

http://www.space.com/32268-exomars-2016-mission-headed-to-mars.html