Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı

ESA ve Roscosmos'un iş birliğinde geliştirilen ExoMars görevinin ilk kısmı Kızıl Gezegen'e doğru yola çıktı. "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap arayacak olan ExoMars, Avrupa Uzay Ajansı'nın da Mars'a düzenlediği ikinci görev oldu.
Dün sabah saatlerinde Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Rus üretimi Proton roketleriyle fırlatılan ExoMars, her şey yolunda gittiği takdirde 19 Ekim 2016 tarihinde Kızıl Gezegen'e varmış olacak.
Projenin ilk kısmı yörünge ve iniş araçlarını kapsıyor
ExoMars görevinin bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracı olmak üzere 3 önemli parçası bulunuyor. Projenin dün gece gerçekleşen ayağında yörünge ve iniş araçları fırlatılırken; 2018'de ise gözlem aracının fırlatılması planlanıyor. Henüz isimlendirilmemiş olan bu gözlem aracı projenin en önemli kısmını oluşturacak.
Yörünge aracının birincil hedefi gezegendeki metanı haritalandırmak ve kaynağını belirlemek olacak. Curiosity gözlem aracının Mars'ta metan gazı tespit etmesinin ardından bilim dünyasında çokça tartışılan bu konuya ExoMars'ın açıklık getirmesi bekleniyor. Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmının biyolojik süreçler sonucu oluşuyor olması "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusunu tekrar akıllara getirmişti.
Mars yüzeyinden 400 kilometre yükseklikte konumlanacak olan yörünge aracıyla birlikte bir de iniş aracı Kızıl Gezegen'e varacak. Yalnızca birkaç gün görev yapması beklenen araç bu süre zarfında kum fırtınalarını inceleyecek. İniş aracının en önemli amacıysa yeni iniş sistemlerini test etmek olacak.
Keşif aracı 2018'de fırlatılacak
Bünyesinde barındırdığı delici alet ve kapsamlı bir laboratuvarla oldukça gelişmiş bir çalışma düzeneğine sahip olan gözlem aracı ise 2018'de fırlatılacak. Kızıl Gezegen'deki yaşam belirtileri üzerinde çalışmalar yapacak olan keşif aracının iniş yapacağı bölge dün gece fırlatılan araçlar tarafından belirlenecek.
Dün sabah saatlerinde Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Rus üretimi Proton roketleriyle fırlatılan ExoMars, her şey yolunda gittiği takdirde 19 Ekim 2016 tarihinde Kızıl Gezegen'e varmış olacak.
Projenin ilk kısmı yörünge ve iniş araçlarını kapsıyor
ExoMars görevinin bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracı olmak üzere 3 önemli parçası bulunuyor. Projenin dün gece gerçekleşen ayağında yörünge ve iniş araçları fırlatılırken; 2018'de ise gözlem aracının fırlatılması planlanıyor. Henüz isimlendirilmemiş olan bu gözlem aracı projenin en önemli kısmını oluşturacak.
Yörünge aracının birincil hedefi gezegendeki metanı haritalandırmak ve kaynağını belirlemek olacak. Curiosity gözlem aracının Mars'ta metan gazı tespit etmesinin ardından bilim dünyasında çokça tartışılan bu konuya ExoMars'ın açıklık getirmesi bekleniyor. Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmının biyolojik süreçler sonucu oluşuyor olması "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusunu tekrar akıllara getirmişti.
Mars yüzeyinden 400 kilometre yükseklikte konumlanacak olan yörünge aracıyla birlikte bir de iniş aracı Kızıl Gezegen'e varacak. Yalnızca birkaç gün görev yapması beklenen araç bu süre zarfında kum fırtınalarını inceleyecek. İniş aracının en önemli amacıysa yeni iniş sistemlerini test etmek olacak.
Keşif aracı 2018'de fırlatılacak
Bünyesinde barındırdığı delici alet ve kapsamlı bir laboratuvarla oldukça gelişmiş bir çalışma düzeneğine sahip olan gözlem aracı ise 2018'de fırlatılacak. Kızıl Gezegen'deki yaşam belirtileri üzerinde çalışmalar yapacak olan keşif aracının iniş yapacağı bölge dün gece fırlatılan araçlar tarafından belirlenecek.
http://www.space.com/32268-exomars-2016-mission-headed-to-mars.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O yüzden ülkemizinde uzay araştırmalarında her ne kadar geride de olsa artık bir yerinden yakalamalıyız bu işi. Tabi ki 10-20 yıl içinde olacak bir şey değil. Fakat en azından bu yüzyıl içerisinde önemli bir yere gelebilmemiz lazım.
Bunun dışında hala milyonlarca gezegen olduğu da bir gerçek biz anca çevremize bakabiliyoruz ve bize aktarılan bilgiler ne kadar gerçek acaba gerçekten canlı olsa o gezegenlerde bize söylerler miydi ?
Canlı kalıntıları olduğu ya da hala yaşayan türler olduğu söylense dini İnanışı ne kadar etkilerdi?...
Öbür taraftan public edilmeyen inanılmaz derecede teknoloji-bilgi var gibi de bakılmamalı. Gizlisi saklısı elbet vardır ama birincisi illakı bi şekilde bi yerden bilgi kırıntısı sızıp izi sürüldüğünde bi yerlere varılacak olmalı, ki bu da bizi public olmayan bilgi ile varolan-oluşturulabilen-ulaşılabilecen arasındaki farkı karşılaştırma imkanı verir(çöp'ü kastetmiyorum). İkincisi de bilgiye erişim bugün inanılmaz boyutta ve bi konuda anlayan, referans olabilecek, başvurulabilecek, yardım istenebilecek insan/grup vs. imkanları çok fazla. Gizlenmiş bilgi-teknolojiyi öyle inanılmaz şekillerde üretmeleri lazım ki kimsenin aklına asla gelemesin. Oysa yıllar boyunca deneyimlediğimiz kim ne yaparsa yapsın benzerini bi şekilde farklı kişi-gruplar düşünebiliyor yada bulabiliyorlar. Yani aralarında feci ötesi inanılmaz ötesi farklar o kadar olmayabiliyor. Bu işin içine Patent-lisans olayları girince, senin bulduğun bi yöntemden bağımsız olarak ben başka bişey geliştirsem bile, senin yöntemin etraflıca Patentlenmiş ise benim yöntemim tamamen özgün oduğu durumda da kurtaramıyorum, araya anlaşma yada davalık durumlar çıkıyor. Dahası, bugün açık-erişilebilir bilgi ile varılan noktalar geliştrilen şeyler bütün büyük şirketleri / her türlü geliştirme yapan herkesi olumsuz etkiliyor.
Kendimizi bi an dağda yaşayan koyun sürüsü gibi görelim. Bize çöküp etrafımızı çevirip yönetmek-gütmek isteyen olduğunu varsayalım. Bunların ellerindeki imkanlar dünya-üstü güce sahip şeyler olmayacak. Onlar da hata yaparlarken, varolan araçlarla idare etmek zorunda (veya öngörülebilir gelecekte ellerine geçecek olanlar ile). Herşeyi sonuna kadar gizleyip sonuna kadar kontrol edemezsin ki o koyun sürüsü örneğinde üstüne çökmeye çalışan başkaları da olunca onlar arasında da çıkar çatışması olur. Burdan illaki ipuçları çıkar.
Manyetosfer için de jeneratör mü kurulacak?