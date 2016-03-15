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Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı

Avrupa Uzay Ajansı ve Rus Federal Uzay Ajansı'nın ortaklaşa geliştirdiği ExoMars görevi dün gece başladı. Kazakistan'dan fırlatılan ExoMars hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ESA ve Roscosmos'un iş birliğinde geliştirilen ExoMars görevinin ilk kısmı Kızıl Gezegen'e doğru yola çıktı. "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap arayacak olan ExoMars, Avrupa Uzay Ajansı'nın da Mars'a düzenlediği ikinci görev oldu.

Dün sabah saatlerinde Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Rus üretimi Proton roketleriyle fırlatılan ExoMars, her şey yolunda gittiği takdirde 19 Ekim 2016 tarihinde Kızıl Gezegen'e varmış olacak.

Projenin ilk kısmı yörünge ve iniş araçlarını kapsıyor

ExoMars görevinin bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracı olmak üzere 3 önemli parçası bulunuyor. Projenin dün gece gerçekleşen ayağında yörünge ve iniş araçları fırlatılırken; 2018'de ise gözlem aracının fırlatılması planlanıyor. Henüz isimlendirilmemiş olan bu gözlem aracı projenin en önemli kısmını oluşturacak.

Yörünge aracının birincil hedefi gezegendeki metanı haritalandırmak ve kaynağını belirlemek olacak. Curiosity gözlem aracının Mars'ta metan gazı tespit etmesinin ardından bilim dünyasında çokça tartışılan bu konuya ExoMars'ın açıklık getirmesi bekleniyor. Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmının biyolojik süreçler sonucu oluşuyor olması "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusunu tekrar akıllara getirmişti.

Mars yüzeyinden 400 kilometre yükseklikte konumlanacak olan yörünge aracıyla birlikte bir de iniş aracı Kızıl Gezegen'e varacak. Yalnızca birkaç gün görev yapması beklenen araç bu süre zarfında kum fırtınalarını inceleyecek. İniş aracının en önemli amacıysa yeni iniş sistemlerini test etmek olacak.

Keşif aracı 2018'de fırlatılacak

Bünyesinde barındırdığı delici alet ve kapsamlı bir laboratuvarla oldukça gelişmiş bir çalışma düzeneğine sahip olan gözlem aracı ise 2018'de fırlatılacak. Kızıl Gezegen'deki yaşam belirtileri üzerinde çalışmalar yapacak olan keşif aracının iniş yapacağı bölge dün gece fırlatılan araçlar tarafından belirlenecek. 

http://www.space.com/32268-exomars-2016-mission-headed-to-mars.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Sürekli gözüme takılan bir şey var. Af buyurun bilgisizliğimi... Amerikan roketleri arkasında muazzam bir iz bırakıyor, resmen toz duman. Ruslarınkine bakıyorum sadece alevler gözüküyor. Acaba Ruslar yakıt karışımını çok mu iyi ayarlıyorlar?
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Das Boot 3 yıl
Muhtemelen gelecek yüzyılda bu tip seyahatleri şu an 1-2 ülke gerçekleştirebilirken bu sayı artacaktır. O zamanda keşfedilen gezegenlerde toprakların nasıl pay edileceği konusunda yeni antlaşmalar vs yapılacaktır.

O yüzden ülkemizinde uzay araştırmalarında her ne kadar geride de olsa artık bir yerinden yakalamalıyız bu işi. Tabi ki 10-20 yıl içinde olacak bir şey değil. Fakat en azından bu yüzyıl içerisinde önemli bir yere gelebilmemiz lazım.
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tobepeople 3 yıl
Bence Toprak için birbirlerini öldürmeleri yüzünden Mayalar bile Dünya'yı terk etmek durumunda kalmış yani bir düşünün bundan 10 000 yıl önce Mayalar 1500-1900 yılları arasındaki astroteknolojiye sahiplermiş toprak savaşları her zaman vardı hayvanlar arasında bile var ancak onlar bu teknoloji ile aya gitmemesi gerektiğini bilecek kadar da zekilermiş belli ki çünkü ilk oraya gideceğimizi biliyorlardı. Bence gidebilecekleri kadar uzağa gittiler ilk kitap 5000 yılında çıkmış Tevrat büyük ihtimalle bunu da gitmeden Mayalar bırakmışlardır bizi yanlış yönlendirmek için en azından evrende Dünya'dakinden başka canlı yaşamıyor diyebilmek için şimdi ki teknolojilerini hayal bile edemiyorum bu sadece bir teori ancak şu unutulmamalı 10'a yakın kayıp uygarlık var ve ne olduğu hala bilinmiyor şu da inkar edilemez ki en gelişmiş uygarlık Mayalarmış ki o zaman bile bizim 1800-1900'lü yıllarda keşfedebildiğimiz şeylere ulaşmışlar...

Bunun dışında hala milyonlarca gezegen olduğu da bir gerçek biz anca çevremize bakabiliyoruz ve bize aktarılan bilgiler ne kadar gerçek acaba gerçekten canlı olsa o gezegenlerde bize söylerler miydi ?
Canlı kalıntıları olduğu ya da hala yaşayan türler olduğu söylense dini İnanışı ne kadar etkilerdi?...
1 Yanıt Yanıtla
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Rubisco 3 yıl tobepeople
İnsanların biribrini hiç yere rahatça kesebildiği ortamda ne kadar etkileyecek? Yani Star Trek evreni gibi olsa, insanlık belli amaçlar etrafına birleşebilecek olsa ne ala, ama pek ihtimal vermiyorum kendi bildiğim şeylerden hareketle.

Öbür taraftan public edilmeyen inanılmaz derecede teknoloji-bilgi var gibi de bakılmamalı. Gizlisi saklısı elbet vardır ama birincisi illakı bi şekilde bi yerden bilgi kırıntısı sızıp izi sürüldüğünde bi yerlere varılacak olmalı, ki bu da bizi public olmayan bilgi ile varolan-oluşturulabilen-ulaşılabilecen arasındaki farkı karşılaştırma imkanı verir(çöp'ü kastetmiyorum). İkincisi de bilgiye erişim bugün inanılmaz boyutta ve bi konuda anlayan, referans olabilecek, başvurulabilecek, yardım istenebilecek insan/grup vs. imkanları çok fazla. Gizlenmiş bilgi-teknolojiyi öyle inanılmaz şekillerde üretmeleri lazım ki kimsenin aklına asla gelemesin. Oysa yıllar boyunca deneyimlediğimiz kim ne yaparsa yapsın benzerini bi şekilde farklı kişi-gruplar düşünebiliyor yada bulabiliyorlar. Yani aralarında feci ötesi inanılmaz ötesi farklar o kadar olmayabiliyor. Bu işin içine Patent-lisans olayları girince, senin bulduğun bi yöntemden bağımsız olarak ben başka bişey geliştirsem bile, senin yöntemin etraflıca Patentlenmiş ise benim yöntemim tamamen özgün oduğu durumda da kurtaramıyorum, araya anlaşma yada davalık durumlar çıkıyor. Dahası, bugün açık-erişilebilir bilgi ile varılan noktalar geliştrilen şeyler bütün büyük şirketleri / her türlü geliştirme yapan herkesi olumsuz etkiliyor.

Kendimizi bi an dağda yaşayan koyun sürüsü gibi görelim. Bize çöküp etrafımızı çevirip yönetmek-gütmek isteyen olduğunu varsayalım. Bunların ellerindeki imkanlar dünya-üstü güce sahip şeyler olmayacak. Onlar da hata yaparlarken, varolan araçlarla idare etmek zorunda (veya öngörülebilir gelecekte ellerine geçecek olanlar ile). Herşeyi sonuna kadar gizleyip sonuna kadar kontrol edemezsin ki o koyun sürüsü örneğinde üstüne çökmeye çalışan başkaları da olunca onlar arasında da çıkar çatışması olur. Burdan illaki ipuçları çıkar.

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Rubisco 3 yıl
Fire_67
Elon muskın dediği gibi kuzey güney kutuplarına birer atom bombası atılıp insan için gerekli atmosferin oluşuması sağlanmalı

Manyetosfer için de jeneratör mü kurulacak?
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1BilimAdamı 3 yıl
Elon muskın dediği gibi kuzey güney kutuplarına birer atom bombası atılıp insan için gerekli atmosferin oluşuması sağlanmalı
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NoNickMan 3 yıl
Yaşam var tabi illaki var biryerlerde ama bence bu kadar yakınımızda değil. Hatta bize faydalı veya zararlı olabilecek herhangi bir canlının olacağı bir gezegene birkaç insan ömründe bile gidebileceğimizi zannetmiyorum. En azından şu anda teknolojiyle durum bu bence.
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