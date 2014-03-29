Masaüstüne ufak notlar ekleyebilen yeni Mac uygulaması: Simple Antnotes

AntLogic adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalarından Simple Antnotes, OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarların masaüstüne ufak notlar ekleyebiliyor ve böylece hızlı erişim sağlıyor.

Mac sistemlerin dahili not sistemine göre daha fazla olanak sunan Simple Antnotes, masaüstüne yapışkan olarak tabir edebileceğimiz boyutu ayarlanabilir notlar ekliyor ve bu notlarda metinler, resimler ve dosyalar saklayabiliyor. Birden fazla not açabilen ve bunlara farklı renkler verebilen uygulama, notları devamlı olarak en yukarıda tutabiliyor, ekran çözünürlüğüne bağlı olarak pozisyon sağlıyor ve yanlışlıkla meydana gelebilecek kapatmalara karşı yedekleme alabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Simple Antnotes uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id846599902?mt=12