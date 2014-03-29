Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Masaüstüne ufak notlar ekleyebilen yeni Mac uygulaması: Simple Antnotes

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Masaüstüne ufak notlar ekleyebilen yeni Mac uygulaması: Simple Antnotes
AntLogic adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalarından Simple Antnotes, OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarların masaüstüne ufak notlar ekleyebiliyor ve böylece hızlı erişim sağlıyor.
Mac sistemlerin dahili not sistemine göre daha fazla olanak sunan Simple Antnotes, masaüstüne yapışkan olarak tabir edebileceğimiz boyutu ayarlanabilir notlar ekliyor ve bu notlarda metinler, resimler ve dosyalar saklayabiliyor. Birden fazla not açabilen ve bunlara farklı renkler verebilen uygulama, notları devamlı olarak en yukarıda tutabiliyor, ekran çözünürlüğüne bağlı olarak pozisyon sağlıyor ve yanlışlıkla meydana gelebilecek kapatmalara karşı yedekleme alabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Simple Antnotes uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id846599902?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Philips Gioco 27" 3D Monitör Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Youtıpsız" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
5 yılda icraati olmayan İmamoğlu nasıl
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim