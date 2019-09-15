Matematiksel kaçış problemi immünoloji alanına uyarlandı

Bağışıklık sistemimize ait hücrelerin dost ve düşman ayrımı yapması, ''dar kaçış problemi'' olarak adlandırılan klasik matematik bulmacası ile tanımlanabiliyor. Yeni tanımın; biyologlar, immünologlar ve matematikçiler arasında yapılan işbirliği sonucunda ortaya çıktı ve yeni tanımın oldukça önemli bir bulgu olduğu düşünülüyor.

T hücreleri analiz edildi

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Bilim insanları uzun zamandır T hücrelerinin reseptörleri sayesinde düşman ve dost molekülleri ayırdığını, yine aynı reseptörleri saldırı tepkimesinin tetiklenmesi için kullandığını biliyorlar ancak hala hücrelerin tanınması ve saldırı işleminin tetik mekanizması gizemini koruyor.

Yeni fenomenin biyoloji alanına uyarlanması ile mekanizmaların ayrıntılı bir biçimde aydınlatılacağı düşünülüyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-09-immune-response-mathematics-narrow.html

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'''' veyaolarak adlandırılan, moleküler biyoloji alanında oldukça sık kullanılan bir durumu oluşturuyor. Fenomenin temelini sadeceolan bir ortamda bulunan veoluşturuyor ve her bir parçacığın odadan kaçması için gerekli olan ortalama süre hesaplanıyor.Üniversitelerinden araştırmacılar;ve bu organizmalara saldıranbu işlemleri nasıl yürüttüğünü yakından inceledi. Araştırmacılar, dar kaçış fenomeninde kullanılan eşitliklerin; bağışıklık tepkisinin tetiklenmesinin belirlenmesindebir rol aldığını keşfetti.bir çeşit yakın temas bölgesi bulunuyor. Göreceleri olarak hücreler genelde pürüzsüz biçimde bulunuyor ancak T hücreleri diğer hücrelerin aksine( zarlarında ) çeşitlivebarındırıyor.