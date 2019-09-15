Matematiksel kaçış problemi immünoloji alanına uyarlandı

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Bağışıklık sistemimize ait hücrelerin dost ve düşman ayrımı yapması, ''dar kaçış problemi'' olarak adlandırılan klasik matematik bulmacası ile tanımlanabiliyor. Yeni tanımın; biyologlar, immünologlar ve matematikçiler arasında yapılan işbirliği sonucunda ortaya çıktı ve yeni tanımın oldukça önemli bir bulgu olduğu düşünülüyor.
''Narrow escape problem'' veya dar kaçış problemi olarak adlandırılan fenomen, moleküler biyoloji alanında oldukça sık kullanılan bir durumu oluşturuyor. Fenomenin temelini sadece küçük bir çıkışa sahip olan bir ortamda bulunan ve rastgele hareket eden parçacıkların hareketi oluşturuyor ve her bir parçacığın odadan kaçması için gerekli olan ortalama süre hesaplanıyor.
T hücreleri analiz edildi
Oxford, Cambridge, British Columbia, Sko¨vde Üniversitelerinden araştırmacılar; işgalci organizmaları belirleyen ve bu organizmalara saldıran T hücrelerinin bu işlemleri nasıl yürüttüğünü yakından inceledi. Araştırmacılar, dar kaçış fenomeninde kullanılan eşitliklerin; bağışıklık tepkisinin tetiklenmesinin belirlenmesinde kilit bir rol aldığını keşfetti.
T hücrelerinin yapısal şekillerinde, T hücresi reseptörleri adı verilen ve moleküllerin tetiklenmesinde görev alan bir çeşit yakın temas bölgesi bulunuyor. Göreceleri olarak hücreler genelde pürüzsüz biçimde bulunuyor ancak T hücreleri diğer hücrelerin aksine membranlarında ( zarlarında ) çeşitli kırışıklıklar, girintiler ve çıkıntılar barındırıyor.
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Bilim insanları uzun zamandır T hücrelerinin reseptörleri sayesinde düşman ve dost molekülleri ayırdığını, yine aynı reseptörleri saldırı tepkimesinin tetiklenmesi için kullandığını biliyorlar ancak hala hücrelerin tanınması ve saldırı işleminin tetik mekanizması gizemini koruyor.
Yeni fenomenin biyoloji alanına uyarlanması ile mekanizmaların ayrıntılı bir biçimde aydınlatılacağı düşünülüyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-09-immune-response-mathematics-narrow.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle