Yapay zeka kalp yetmezliğini tespit edebilecek

65 yaşın üzerindeki yetişkinlerin neredeyse %10'luk bir kısmı konjestif kalp yetmezliklerinin ( CHF ) bir çeşidine yakalanıyor. Konjestif kalp yetmezliklerine sebep olan birçok etken bulunuyor ancak rahatsızlığın temelini kalbin kendisine gelen kanı vücuda etkin bir biçimde pompalayamaması yani başka bir deyişle kalbin pompa fonksiyonlarının bozulması oluşturuyor.

CNN sistemi geniş veriler ile eğitiliyor

Ayrıca Bkz.

"Juul adlı elektronik sigara şirketi FDA tarafından kınandı"

Biomedical Signal Processing and Control

https://newatlas.com/medical/novel-ai-system-proves-100-accurate-at-detecting-heart-failure-from-a-single-heartbeat/

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Hastalığın tanısındavegörüntülemeleri klinisyenlere yardımcı olsa da. Bilim insanlarıdoğrulayabilecekadlı yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.modeli, hemhem deile eğitiliyor.verileri halka açık alanlardan alınan geniş veri topluluklarından oluşuyor.. Ayrıca yeni modelin sadece tek bir kalp atışından yararlanarak kalp yetmezliğini belirleyebildiği bildiriliyor.Sistem şu anda yalnızcahastaları ve sağlıklı kişilerden alınmış verilerle eğitildi.Bunlarla birlikte yeni yöntem, yapay zekanın klinik verileri değerlendirmesi açısından birçok gelişmenin kapılarını aralayacak gibi görünüyor.Yeni araştırmadergisinde yayımlandı.