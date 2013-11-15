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Mavericks kullanıcılarının şikayet ettiği Safari için yeni sürüm yolda

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
678
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10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mavericks kullanıcılarının şikayet ettiği Safari için yeni sürüm yolda

Safari, Mavericks'in önemli iyileştirmelerinden biri olarak öne çıkmış olsa da birçok Mavericks kullanıcısı, yeni Safari'den şikayetçi. Bazı kullanıcıların eskiye nazaran internet sayfalarıyla daha uyumsuz ve yavaş çalıştığını belirttiği Safari için Apple harekete geçti.

Geliştiricilere Safari 7'nin ilk güncellenmiş sürümünü yayınlayan Apple, yeni sürümü son kullanıcı için yayınlanmadan önce geliştiriciler ile testlerini yapıp, programı eksiksiz ve sorunsuz olarak son kullancıyla buluşturmayı planlıyor.

Mountain Lion için 6.1.1, Mavericks içinse 7.0.1 olarak yayınlanan yeni Safari'de Apple, geliştiriciler şu konulara odaklanmalarını ve test etmelerini talep ediyor:

  • Genel internet sayfaları uyumluluğu
  • Erişilebilirlik
  • PDF görüntüleme ve notlandırma
  • Otomatik Doldurma ile giriş
  • Şifre otomatik doldurma
  • Web Inspector'da kesme noktası ayarlama ve kullanma

Apple'ın yeni Safari'yi geliştiricilerden herhangi bir sorunla ilgili geri bildirim gelmemesi halinde, kısa süre içerisinde son kullanıcı için de yayınlanması bekleniyor.


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LGSalesB 6 yıl en beğenilen
Biz yıllardır ie den şikayetçiyiz ama gel gör ki senede bir güncelleme alıyor.
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1 Avatar
SatanicBlacK 6 yıl
Forumda bi problem mi var herkesin mesajı aynı gibi
1 Yanıt Yanıtla
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PathWizard 6 yıl SatanicBlacK
SatanicBlacK
Forumda bi problem mi var herkesin mesajı aynı gibi

Biz yıllardır ie den şikayetçiyiz ama gel gör ki senede bir güncelleme alıyor.
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Rikudou Sennin. 6 yıl
Biz yıllardır ie den şikayetçiyiz ama gel gör ki senede bir güncelleme alıyor.
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Balawitz 6 yıl
Biz iedir güncellemeden şikayetçiyiz ama gel gör ki güncelleme de bir sene alıyor.
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[__Zahid__] 6 yıl
Biz yıllardır ie den şikayetçiyiz ama gel gör ki senede bir güncelleme alıyor.
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AndaCakan 6 yıl
Biz yıllardır ie den şikayetçiyiz ama gel gör ki senede bir güncelleme alıyor.
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LGSalesB 6 yıl
Biz yıllardır ie den şikayetçiyiz ama gel gör ki senede bir güncelleme alıyor.
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LGSalesB 6 yıl en beğenilen
Biz yıllardır ie den şikayetçiyiz ama gel gör ki senede bir güncelleme alıyor.
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