Mavericks kullanıcılarının şikayet ettiği Safari için yeni sürüm yolda

Safari, Mavericks'in önemli iyileştirmelerinden biri olarak öne çıkmış olsa da birçok Mavericks kullanıcısı, yeni Safari'den şikayetçi. Bazı kullanıcıların eskiye nazaran internet sayfalarıyla daha uyumsuz ve yavaş çalıştığını belirttiği Safari için Apple harekete geçti.

Geliştiricilere Safari 7'nin ilk güncellenmiş sürümünü yayınlayan Apple, yeni sürümü son kullanıcı için yayınlanmadan önce geliştiriciler ile testlerini yapıp, programı eksiksiz ve sorunsuz olarak son kullancıyla buluşturmayı planlıyor.

Mountain Lion için 6.1.1, Mavericks içinse 7.0.1 olarak yayınlanan yeni Safari'de Apple, geliştiriciler şu konulara odaklanmalarını ve test etmelerini talep ediyor:

Genel internet sayfaları uyumluluğu

Erişilebilirlik

PDF görüntüleme ve notlandırma

Otomatik Doldurma ile giriş

Şifre otomatik doldurma

Web Inspector'da kesme noktası ayarlama ve kullanma

Apple'ın yeni Safari'yi geliştiricilerden herhangi bir sorunla ilgili geri bildirim gelmemesi halinde, kısa süre içerisinde son kullanıcı için de yayınlanması bekleniyor.