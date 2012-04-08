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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Max Payne, iOS'a 12 Nisan'da Android'e ise 26 Nisan'da geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Max Payne, iOS'a 12 Nisan'da Android'e ise 26 Nisan'da geliyor
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Rockstar Games firmasının efsane oyunu Max Payne serisinin üçüncü yapımı heyecanla beklenirken firma mobil platformlar için de müjdeyi verdi.

Firma yaptığı açıklamada iPhone 3GS, iPhone 4/4S, iPod touch 4 ve tüm iPad'ler için Max Payne Mobile yapımının 12 Nisan tarihinde, Android cihazları için de 26 Nisan tarihinde uygulama mağazalarında yerini alacağını açıkladı. Android cihazların listesi verilmezken ilerleyen haftalarda tam listenin yayınlanacağı belirtildi.

Max Payne Mobile mobil platformlar için HD kalitesinde grafikler, kişiselleştirilebilir kontroller, yüksek çözünürlükte desenler ve Social Club hizmeti üzerinden indirilebilir özel içerikler sunacak. 

Mobil oyun segmentinin önlenemez yükselişi ve ilerleyen yıllarda 7-18 milyar dolar arasında değişen cirolara ulaşacağı tahminleri pek çok efsane oyunun yapımcısını da bu alana çekmeye devam ediyor.

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Lordinarius 7 yıl en beğenilen
kim inanırdı 10 yıl sonra bu oyunu yada gta 3 ü telefonunda oynayabileceğine? bir 10 yıl sonrasını düşünemiyorum
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Blood Money 5 yıl
Max Payne 2 nerde?
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RızaAkın14 5 yıl
Bende diyorum 5 5s niye haberde geçmiyor meğer konu hortlamış
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theraptorx 7 yıl
Hayırlı olsun. Tez elden oynamak lazım
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl
Hala yok Store'da


Edit: Geldi. itunes.apple.com/...
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_2FAST4U_ 7 yıl
An itibariyle installous,ta mevcut ..... Dalın
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bydemirci 7 yıl _2FAST4U_
_2FAST4U_
An itibariyle installous,ta mevcut ..... Dalın


Daha store a eklenmedi xd
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Albus Dumbledore 7 yıl
Storeda yerini almak uzeredir herhalde
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Vedpla 7 yıl
9mm nerdeyse aynı ama bir android kullanıcısı olarak iyi bir haber :)
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deadric 7 yıl
Kuray
Ow ye iOS daha iyi hem daha pratik her sey daha once cikiyor, yasasin iOS Bomb has been planted

Heheh güldüm valla :)
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berkkarabacak 7 yıl
niye birine 12 de diğerine 26.her zmanki gibi apple pisliği işte
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Rainbow6 7 yıl
Bende de android malzemeler var ama acikcasi solenenler dogru apple urunlerinde yazilim , donanim ve driverler tam uyumlu ciddi firmalarin appleride zorlanmadan inport edilebiliyor ve daha performansli ve akici calisiyor ayni zamanda su anki duruma bakarsaniz applenin daha fazla appi var ama androidde yetismis gibi gozukuyor ( boyle diyorum ama bi cok ciddi board oyunu firmasinin oyunlari applede varken henuz androidde bulunmuyolar) buna karsilik apple app ureticilerine bazi kisitlamalar ve zorlamalar getirirken androidde ureticiler daha serbest tabi bunun kullanicida negatif etki yaratiyo cihazlar durduk yere takilma zorlanma yasiyor verilen izinler yuzunden
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Winter_Kamıttır 7 yıl
2.cisini oynamıştım bu ay telefon alıyom.Atarım artık
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