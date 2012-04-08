Max Payne, iOS'a 12 Nisan'da Android'e ise 26 Nisan'da geliyor

Rockstar Games firmasının efsane oyunu Max Payne serisinin üçüncü yapımı heyecanla beklenirken firma mobil platformlar için de müjdeyi verdi.





Firma yaptığı açıklamada iPhone 3GS, iPhone 4/4S, iPod touch 4 ve tüm iPad'ler için Max Payne Mobile yapımının 12 Nisan tarihinde, Android cihazları için de 26 Nisan tarihinde uygulama mağazalarında yerini alacağını açıkladı. Android cihazların listesi verilmezken ilerleyen haftalarda tam listenin yayınlanacağı belirtildi.





Max Payne Mobile mobil platformlar için HD kalitesinde grafikler, kişiselleştirilebilir kontroller, yüksek çözünürlükte desenler ve Social Club hizmeti üzerinden indirilebilir özel içerikler sunacak.





Mobil oyun segmentinin önlenemez yükselişi ve ilerleyen yıllarda 7-18 milyar dolar arasında değişen cirolara ulaşacağı tahminleri pek çok efsane oyunun yapımcısını da bu alana çekmeye devam ediyor.