    GTA 6 fragmanı, YouTube tarihinin en çok izlenen tanıtım videosu oldu

    Rockstar Games, iki yıl önce Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanını yayınlayarak dünyayı coşturmuştu. Kısa sürede milyonların izlediği GTA 6 trailer 1, YouTube tarihine geçti.

    GTA 6 fragman youtube en çok izlenen trailer Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 6 Trailer 1 videosu, YouTube'da 269 milyon görüntüleme sayısını (artmaya da devam ediyor) geçerek reklamsız olarak tüm zamanların en çok izlenen YouTube fragmanı oldu.

    GTA 6 fragmanı Avengers Infinity War'u geçti

    Reklamsız” terimini vurgulamak gerekiyor çünkü; dünya çapında GTA 6 tanıtım videosunu gölgede bırakan ancak YouTube reklamları içeren birkaç fragman var. Bu inanılmaz bir başarı; Rockstar Games bu fragmandan kolayca para kazanabilir ve yüklü bir gelir elde edebilirdi.

    Videoya ayrıca 1 milyondan fazla yorum yapıldı. Bu arada oyunun ikinci fragmanı da 150 milyonun biraz altında izlenme sayısına ulaştı.

    Grand Theft Auto 6 ne zaman çıkacak?

    Rekor, Grand Theft Auto 6'nın ikinci kez ertelenmesinden bir hafta sonra geldi. Oyunun başta 2025 sonu gibi piyasaya sürülmesi planlanmıştı ancak Rockstar Games, 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini açıkladı. Ardından, yakın bir zamanda GTA 6 çıkış tarihinin 19 Kasım 2026 olarak belirlendiği paylaşıldı. Duyurunun ardından oyuncular, Grand Theft Auto 6'nın 2027'den önce çıkmayacağını söyledi ancak GTA yayıncısı Take Two'nun başındaki isim olan Strauss Zelnick, kesinlikle duyurulan tarihte çıkacağını, bir daha erteleme olmayacağını söyledi. Bu ay oyunun üçüncü fragmanının yayınlanması bekleniyor.

