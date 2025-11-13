Netflix, Red Dead Redemption'ı mobile getiriyor

Red Dead Redemption, 4 Aralık’ta Netflix’e geliyor
Android ve iOS cihaz kullanıcıları, bu sürümle eksiksiz Red Dead Redemption deneyimi yaşayabilecek. Bu sayede, John Marston'ın Amerikan Batısı ve Meksika'da bir suçlu çetesini avladığı tüm hikâyeyi deneyimlemekle kalmayacak, aynı zamanda oyunun dünyasının zombi sürüsüne karşı kıyametvari bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü Undead Nightmare DLC içeriğini de deneyimleyebilecek.
Red Dead Redemption 2, satılan birim sayısı bakımından şimdiye kadarki en çok satan dördüncü oyun oldu.