Netflix, Red Dead Redemption'ı mobile getiriyor

Tam Boyutta Gör ESRB listesine göre orijinal Red Dead Redemption, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch dahil olmak üzere mevcut nesil konsollara çıkış yapacak. Aynı zamanda Netflix dijital platformu aracılığıyla Android ve iOS’e de gelecek.

Red Dead Redemption, 4 Aralık’ta Netflix’e geliyor

Tam Boyutta Gör Red Dead Redemption’ın iOS App Store ve Google Play Store sayfaları şu anda görüntülenebiliyor. Red Dead Redemption'ı mobil cihazlarda oynamak için Netflix üyeliğinin gerekli olduğu açıkça belirtiliyor. Oyun, iOS cihazlarda yaklaşık 3.1 GB yer kaplayacak. Oyunu çalıştırmak için oyuncuların iOS 18/iPadOS 18 veya üzeri bir sürüm kullanıyor olması gerekiyor. Oyunda çok oyunculu içerik bulunmuyor.

Android ve iOS cihaz kullanıcıları, bu sürümle eksiksiz Red Dead Redemption deneyimi yaşayabilecek. Bu sayede, John Marston'ın Amerikan Batısı ve Meksika'da bir suçlu çetesini avladığı tüm hikâyeyi deneyimlemekle kalmayacak, aynı zamanda oyunun dünyasının zombi sürüsüne karşı kıyametvari bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü Undead Nightmare DLC içeriğini de deneyimleyebilecek.

