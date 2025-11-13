Giriş
    Netflix, Red Dead Redemption'ı mobile getiriyor

    Rockstar'ın hit oyunlarından biri mobile geliyor. Red Dead Redemption, zombi temalı bağımsız DLC'si Undead Nightmare ile birlikte yakında Netflix oyun kütüphanesine eklenecek.

    Red Dead Redemption mobile Tam Boyutta Gör
    ESRB listesine göre orijinal Red Dead Redemption, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch dahil olmak üzere mevcut nesil konsollara çıkış yapacak. Aynı zamanda Netflix dijital platformu aracılığıyla Android ve iOS’e de gelecek.

    Red Dead Redemption, 4 Aralık’ta Netflix’e geliyor

    Red Dead Redemption mobil Netflix Tam Boyutta Gör
    Red Dead Redemption’ın iOS App Store ve Google Play Store sayfaları şu anda görüntülenebiliyor. Red Dead Redemption'ı mobil cihazlarda oynamak için Netflix üyeliğinin gerekli olduğu açıkça belirtiliyor. Oyun, iOS cihazlarda yaklaşık 3.1 GB yer kaplayacak. Oyunu çalıştırmak için oyuncuların iOS 18/iPadOS 18 veya üzeri bir sürüm kullanıyor olması gerekiyor. Oyunda çok oyunculu içerik bulunmuyor.

    Android ve iOS cihaz kullanıcıları, bu sürümle eksiksiz Red Dead Redemption deneyimi yaşayabilecek. Bu sayede, John Marston'ın Amerikan Batısı ve Meksika'da bir suçlu çetesini avladığı tüm hikâyeyi deneyimlemekle kalmayacak, aynı zamanda oyunun dünyasının zombi sürüsüne karşı kıyametvari bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü Undead Nightmare DLC içeriğini de deneyimleyebilecek.

    Red Dead Redemption 2, satılan birim sayısı bakımından şimdiye kadarki en çok satan dördüncü oyun oldu.

    Red Dead Redemption NETFLIX Netflix, Inc. Aksiyon 3,1 GB

    Red Dead Redemption NETFLIX Macera

