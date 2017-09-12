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Maymun selfiesi davası sonuçlandı

Yaklaşık iki yıl süren dava sürecinin ardından ABD'deki bir mahkeme meşhur maymun selfiesi fotoğrafının telifi hakkında kararını verdi. Mahkeme maymunun telif hakkına sahip olmadığını açıkladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Fotoğrafçı  David Slater, 2011 yılında Endonezya ormanlarında dolaşırken Naruto olarak adlandırılan bir makak maymunu, Slater'in fotoğraf makinesini elinden almış ve deklanşöre basarak yıllarca hatırlanacak olan meşhur ''maymun selfiesini'' çekmişti. Hayvan hakları organizasyonu PETA ise bu fotoğraf sayesinde ciddi miktarda gelir elde eden Slater'e dava açmış ve Naruto'nun haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek fotoğraftan elde edilen gelirin Naruto'ya verilmesini istemişti. ABD'de iki yıldır süren davada mahkeme son kararını verdi.


 

Mahkeme, Naruto olarak adlandırılan maymunun fotoğraf üzerinde bir telif hakkı iddiasında bulunamayacağını belirterek PETA'nın taleplerini reddetti. Bununla birlikte PETA ile anlaşan Slater, bundan sonra fotoğraf sayesinde elde edilen gelirin yüzde 25'inin Endonezya'daki makak maymunlarını koruma amaçlı kurulan organizasyonlara bağışlanacağını dile getirdi. Ayrıca iki taraf da bu davanın kötü muamele gören hayvanların yasal haklarıyla ilgili olarak bir gelişme ve farkındalık yaratacağına inandıklarını dile getirdi.


Federal temyiz mahkemesine kadar götürülen Naruto davası hayvan haklarının hukuk sistemi içerisinde giderek önemli bir yer edindiğini gösterirken ilerleyen yıllarda insanlığın karşılaşabileceği bir sorunu da gözler önüne serdi. ABD Telif Hakkı ofisi davayla ilgili olarak yalnızca insanların telif hakkı iddiasına bulunabileceğini dile getirmişti. Bu ifade ilerleyen yıllarda yapay zekaya sahip robotların ortaya koyduğu ürünlerin kimin mülkiyetinde olacağı konusunda yeni tartışmalar başlattı. 

https://www.engadget.com/2017/09/11/monkey-selfie-rights-battle-ends-with-settlement/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
PETA'ya bak hele. Maymun ayağına kendileri parayı cebe indirecekti. Yüzsüzlüğe bak. Adam insaflıymış yine de %25'ini bağışlamış helal olsun.
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DH Misafiri 1 yıl
Bi kulağımızın arkası kalmıştı.
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yimmasabi 1 yıl
Uhh beynim yandı, ilerde yaratıklar fln olursa onlar da hak iddia edemiyecek mi bunu emsal gösterip :D uhahhaha
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
saçma sapan bir haber ama fotoğraf çok efsane.
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pUnduli 1 yıl
Bende Wikipedia ile dava var sandım, malum bu fotoğrafları Wikipedia kullanınca vatandaş Wikipedia'dan para istemişti, Wikipedia'da "fotoğrafları maymun çekti sana ne oluyor?" diyerek vermemişti.
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V4LKyR 1 yıl
O değil de, bu adam bu fotoğraftan nasıl "ciddi miktarda" gelir elde etmiş?
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aozgec 1 yıl
vere vere %25 vermiş :)
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shimoda 1 yıl
Sosyal medyada ota .oka herşeyde selfie moduna giren tiplerden daha sevimli ve doğal bu primat.
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huseyincarnege 1 yıl
.
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ozmenakif 1 yıl
Bu millet ne yiyip içiyor?
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
PETA'ya bak hele. Maymun ayağına kendileri parayı cebe indirecekti. Yüzsüzlüğe bak. Adam insaflıymış yine de %25'ini bağışlamış helal olsun.
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