Maymun selfiesi davası sonuçlandı

Fotoğrafçı David Slater, 2011 yılında Endonezya ormanlarında dolaşırken Naruto olarak adlandırılan bir makak maymunu, Slater'in fotoğraf makinesini elinden almış ve deklanşöre basarak yıllarca hatırlanacak olan meşhur ''maymun selfiesini'' çekmişti. Hayvan hakları organizasyonu PETA ise bu fotoğraf sayesinde ciddi miktarda gelir elde eden Slater'e dava açmış ve Naruto'nun haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek fotoğraftan elde edilen gelirin Naruto'ya verilmesini istemişti. ABD'de iki yıldır süren davada mahkeme son kararını verdi.





Mahkeme, Naruto olarak adlandırılan maymunun fotoğraf üzerinde bir telif hakkı iddiasında bulunamayacağını belirterek PETA'nın taleplerini reddetti. Bununla birlikte PETA ile anlaşan Slater, bundan sonra fotoğraf sayesinde elde edilen gelirin yüzde 25'inin Endonezya'daki makak maymunlarını koruma amaçlı kurulan organizasyonlara bağışlanacağını dile getirdi. Ayrıca iki taraf da bu davanın kötü muamele gören hayvanların yasal haklarıyla ilgili olarak bir gelişme ve farkındalık yaratacağına inandıklarını dile getirdi.





Federal temyiz mahkemesine kadar götürülen Naruto davası hayvan haklarının hukuk sistemi içerisinde giderek önemli bir yer edindiğini gösterirken ilerleyen yıllarda insanlığın karşılaşabileceği bir sorunu da gözler önüne serdi. ABD Telif Hakkı ofisi davayla ilgili olarak yalnızca insanların telif hakkı iddiasına bulunabileceğini dile getirmişti. Bu ifade ilerleyen yıllarda yapay zekaya sahip robotların ortaya koyduğu ürünlerin kimin mülkiyetinde olacağı konusunda yeni tartışmalar başlattı.

https://www.engadget.com/2017/09/11/monkey-selfie-rights-battle-ends-with-settlement/