Bilim-kurgu yazarı ve teknoloji öncüsü Jerry Pournelle hayatını kaybetti

Bilim-kurgu dünyasının usta kalemlerinden Jerry Pournelle, bugün 84 yaşında hayatını kaybetti. Larry Niven ile birlikte kaleme aldığı The Mote in God's Eye ve ismini Yeniçeriler'den alan Janissaries gibi bilim-kurgu klasikleri ile tanınan Pournelle, aynı zamanda teknoloji dünyasının da en önemli savunucularından ve öncülerinden biriydi.

Popüler bilgisayar dergisi Byte için yıllarca yazarlık yapan Pournelle, tamamı bilgisayarda yazılmış bir romanı yayımlanan ilk yazar olarak tarihe geçti. 1977 yılında 12 bin dolar gibi dönemine göre son derece yüksek bir meblağ ödeyerek bilgisayar satın alan usta yazar, bu sayede yazarların daktilo yerine bilgisayar kullanmasına öncülük etti.

Pournelle ayrıca uzay araştırmaları ve uzay yolculuğunun da en önemli savunucuları arasında yer alıyordu. Uzay araştırmalarına daha fazla bütçe ayrılması için politik çalışmalar yürüten ve pek çok makale kaleme alan Pournelle, ABD'de Reagan yönetimi sırasında Ulusal Uzay Politikaları Danışma Kurulu'nda da görev aldı.

Bilim-kurgu ve teknoloji dünyası için önemli bir kayıp olan Jerry Pournelle, hem bilim-kurgunun popüler hale gelmesindeki payı, hem de bu hikayelerin gerçeğe dönüşmesi için sunduğu katkılar ile hatırlanacak.

https://www.engadget.com/2017/09/10/sci-fi-author-jerry-pournelle-dies/