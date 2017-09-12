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Bilim-kurgu yazarı ve teknoloji öncüsü Jerry Pournelle hayatını kaybetti

Tamamı bilgisayarda yazılmış bir romanı yayımlanan ilk yazar olarak tarihe geçen ünlü bilim-kurgu yazarı Jerry Pournelle hayatını kaybetti. Pournelle teknoloji dünyasının en önemli savunucularındandı.
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bilim-kurgu dünyasının usta kalemlerinden Jerry Pournelle, bugün 84 yaşında hayatını kaybetti. Larry Niven ile birlikte kaleme aldığı The Mote in God's Eye ve ismini Yeniçeriler'den alan Janissaries gibi bilim-kurgu klasikleri ile tanınan Pournelle, aynı zamanda teknoloji dünyasının da en önemli savunucularından ve öncülerinden biriydi.
Popüler bilgisayar dergisi Byte için yıllarca yazarlık yapan Pournelle, tamamı bilgisayarda yazılmış bir romanı yayımlanan ilk yazar olarak tarihe geçti. 1977 yılında 12 bin dolar gibi dönemine göre son derece yüksek bir meblağ ödeyerek bilgisayar satın alan usta yazar, bu sayede yazarların daktilo yerine bilgisayar kullanmasına öncülük etti.
Pournelle ayrıca uzay araştırmaları ve uzay yolculuğunun da en önemli savunucuları arasında yer alıyordu. Uzay araştırmalarına daha fazla bütçe ayrılması için politik çalışmalar yürüten ve pek çok makale kaleme alan Pournelle, ABD'de Reagan yönetimi sırasında Ulusal Uzay Politikaları Danışma Kurulu'nda da görev aldı.
Bilim-kurgu ve teknoloji dünyası için önemli bir kayıp olan Jerry Pournelle, hem bilim-kurgunun popüler hale gelmesindeki payı, hem de bu hikayelerin gerçeğe dönüşmesi için sunduğu katkılar ile hatırlanacak.

https://www.engadget.com/2017/09/10/sci-fi-author-jerry-pournelle-dies/ Yorum Yaz
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saygi 1 yıl
Byte dergisinde yazılarını büyük bir merakla takip ederdim. Gerçekten güzel yazılar ve ilginç konulara değinirdi, yazıyı çeviren kişiyi de takdir etmemek olmaz, o da işini çok iyi yapıyordu.
Gelelim haber içeriğindeki şu ifadeye;"...Pournelle, aynı zamanda teknoloji dünyasının da en önemli savunucularından ve öncülerinden biriydi..." Tamam, aşağıda bunun yıldızlar arası seyahatin en büyük savunucuları olarak yazmışsınız da neden burda bu şekilde yazdığınızı gerçekten anlamadım. Hatta yıldızlar arası seyahatin savunucusu demek bile yeterli değil, adam belli ki yapılabilirliğini savunmuş biri. Bu şekilde olursa ancak cümle anlam kazanıyor. Lütfen çeviri yaparken biraz daha dikkatli yapın, size yakışmıyor.
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yc#1 1 yıl
Her bilgisayarına bir isim verirdi. Kaos Malikanesi'ni unutmayacağım.
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sniper23 1 yıl
Requiescat in Pace.
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Emre Kocakaya 1 yıl
janissaries (yeniceri) adli kitabini okuyun derim.
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serafon 1 yıl
byte deyince jeton düştü. Çok okudum yazılarını.
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Kraaz 1 yıl
Vay be, bu adam çok iyi yazılar yazardı BYTE de, zevkle okurdum yazılarını.
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nightdrive 1 yıl
R.I.P
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