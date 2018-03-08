McAfee, VPN şirketi TunnelBear'ı satın aldığını duyurdu

Teknoloji Editörü
Dünyanın en büyük güvenlik yazılım şirketlerinden bir olan McAfee, Kanada merkezli VPN firması TunnelBear'ı satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın detayları ve McAfee'nin bu satın almaya ne kadar ödediği henüz açıklanmadı.Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"
TunnelBear'ın kurucu ortağı Ryan Dochuk yaptığı açıklamada "McAfee'nin TunnelBear'ı satın alması şirketimiz için oldukça heyecan verici bir durum. TunnelBear müşterilerimizin ilgi gösterdiği ürünleri geliştirmeye devam edecek ve McAfee ile daha özel ve güvenli bir internet ortamı sunmak için elimizden geleni yapacağız. McAfee bize VPN alanındaki liderliğimizi sürdüreceğimiz bir kaynak sağlayacak." ifadelerini kullandı.
McAfee CEO'su: Daha güvenli bir internet sunacağızMcAfee'nin CEO'su Christopher Young, TunnelBear'ın ilgi çekici, kârlı ve doğrudan tüketiciye yönelik bir marka oluşturma konusunda başarısını dile getirerek; bu birleşmenin müşterilerin çevrimiçi verilerini korumaya ve internette daha güvenli bir şekilde gezinebilmelerine yardımcı olacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde bu satın almanın ne kadara gerçekleştiğinin açıklanıp açıklanmayacağı ise henüz bilinmiyor.
https://www.businesswire.com/news/home/20180308005146/en/McAfee-Closes-Acquisition-TunnelBear-Enhancing-Advanced-Cybersecurity Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Özgür, güvenli, private internet deyip üyelikli VPN satmak cidden komedi.