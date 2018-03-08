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McAfee, VPN şirketi TunnelBear'ı satın aldığını duyurdu

Dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinde McAfee, VPN firması TunnelBear'ı satın aldığını duyurdu. Satın almanın ne kadara gerçekleştiği henüz belli değil. Gelişmenin detayları haberimizde.
1 yıl
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Anti Virus
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük güvenlik yazılım şirketlerinden bir olan McAfee, Kanada merkezli VPN firması TunnelBear'ı satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın detayları ve McAfee'nin bu satın almaya ne kadar ödediği henüz açıklanmadı.
Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"
TunnelBear'ın kurucu ortağı Ryan Dochuk yaptığı açıklamada "McAfee'nin TunnelBear'ı satın alması şirketimiz için oldukça heyecan verici bir durum. TunnelBear müşterilerimizin ilgi gösterdiği ürünleri geliştirmeye devam edecek ve McAfee ile daha özel ve güvenli bir internet ortamı sunmak için elimizden geleni yapacağız. McAfee bize VPN alanındaki liderliğimizi sürdüreceğimiz bir kaynak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

McAfee CEO'su: Daha güvenli bir internet sunacağız

McAfee'nin CEO'su Christopher Young, TunnelBear'ın ilgi çekici, kârlı ve doğrudan tüketiciye yönelik bir marka oluşturma konusunda başarısını dile getirerek; bu birleşmenin müşterilerin çevrimiçi verilerini korumaya ve internette daha güvenli bir şekilde gezinebilmelerine yardımcı olacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde bu satın almanın ne kadara gerçekleştiğinin açıklanıp açıklanmayacağı ise henüz bilinmiyor.
https://www.businesswire.com/news/home/20180308005146/en/McAfee-Closes-Acquisition-TunnelBear-Enhancing-Advanced-Cybersecurity Yorum Yaz
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DjarumBlack- 1 yıl
sadece
izlerken vpn kullanan kardeşlerim artılasın
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drkengin 1 yıl DjarumBlack-
DjarumBlack-
sadece
izlerken vpn kullanan kardeşlerim artılasın

+vikikpedia
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devrimdoga 1 yıl DjarumBlack-
bazı sitelere erişim hakkımız engellenemez
zaten benim kuzen giriyor benlik sorun yok
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Kerim5100 1 yıl
Her gün kafana kakarlar artık "McAfee Yükleyin" diye :D
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Kefelon 1 yıl
Giriş yaparken üyelik açmanı isteyen hiçbir VPN uygulamasına mantıklı bakmıyorum. Mailimle kayıt olduktan sonra loglama yapmama ihtimalleri sıfıra yakın. Mailsiz/Kayıtsız çalışmalı. Bu tabii ki kayıtsız çalışan VPN'ler çok güvenli, kullanıcı hareketlerini loglamıyor demek değil ama kayıt olmaya nazaran daha iyi olduğu kesin.
Özgür, güvenli, private internet deyip üyelikli VPN satmak cidden komedi.
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