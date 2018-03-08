McAfee, VPN şirketi TunnelBear'ı satın aldığını duyurdu

Dünyanın en büyük güvenlik yazılım şirketlerinden bir olan McAfee, Kanada merkezli VPN firması TunnelBear'ı satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın detayları ve McAfee'nin bu satın almaya ne kadar ödediği henüz açıklanmadı.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber Android uygulaması yayında!"

TunnelBear'ın kurucu ortağı Ryan Dochuk yaptığı açıklamada "McAfee'nin TunnelBear'ı satın alması şirketimiz için oldukça heyecan verici bir durum. TunnelBear müşterilerimizin ilgi gösterdiği ürünleri geliştirmeye devam edecek ve McAfee ile daha özel ve güvenli bir internet ortamı sunmak için elimizden geleni yapacağız. McAfee bize VPN alanındaki liderliğimizi sürdüreceğimiz bir kaynak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

McAfee CEO'su: Daha güvenli bir internet sunacağız

https://www.businesswire.com/news/home/20180308005146/en/McAfee-Closes-Acquisition-TunnelBear-Enhancing-Advanced-Cybersecurity

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

McAfee'nin CEO'su, TunnelBear'ın ilgi çekici, kârlı veyönelik bir marka oluşturma konusunda başarısını dile getirerek; bu birleşmenin müşterilerinve internette daha güvenli bir şekilde gezinebilmelerine yardımcı olacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde bu satın almanın ne kadara gerçekleştiğinin açıklanıp açıklanmayacağı ise henüz bilinmiyor.