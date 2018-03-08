DonanımHaber Android uygulaması yayında!

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Android uygulaması Google Play Store’da tüm kullanıcılar için indirilebilir hale geldi. Daha önce beta aşamasında isteyen kullanıcıların kayıt olarak kullanabildiği yazılım artık herhangi bir kayıt işlemine gerek kalmadan burada yer alan bağlantıdan indirilebiliyor. Uzun bir geliştirilme ve test sürecinin ardından DonanımHaber’inGoogle Play Store’da tüm kullanıcılar için indirilebilir hale geldi. Daha önceisteyen kullanıcıların kayıt olarak kullanabildiğiartık herhangi bir kayıt işlemine gerek kalmadanyer alan bağlantıdan indirilebiliyor.





DH forumlarında yıllardan bu yana alışılagelmiş kullanım deneyimini sekteye uğratmadan tasarlanan yazılım, DonanımHaber’e özel sıcak fırsatlar, ikinci el, öne çıkan konular, favori forumlar gibi bölümlerin kendine has dinamikleri de korunarak geliştirildi. Ayrıca gelişmiş bildirim özellikleri ile forumda ilginizi çekebilecek konulardan, sizi ilgilendiren mesajlardan isterseniz anında haberdar olabiliyorsunuz. Tabi gelişmiş kişiselleştirme ayarları sayesinde istediğiniz bildirimleri kapatıp istediklerinizi açabiliyor, favorilerinizi pratik bir şekilde yönetebiliyorsunuz.





DonanımHaber’de yayınlanan haberleri sıcağı sıcağına takip etmek, videoları telefonunuzun ekranında internetiniz olmasa bile her yerden izleyebilmek mümkün. Uygulamanın çevrimdışı özellikleri sayesinde uçakta veya metroda; internetinizin olmadığı her yerde videoları izleyebileceksiniz. Hatta dilerseniz beğendiğiniz haberleri kaydedip, internete gerek duymadan hızlıca okuyabileceksiniz.

DH Android uygulaması özelliklerinden bazıları

Tüm bunların yanında 100’lerce irili ufaklı ayrıntısı ve özelliği bulunan yazılımın ilk akla ana özelliklerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

Yeni konu ve yeni ilan açmak için pratikleştirilmiş arayüz hazırlandı. Çektiğiniz fotoğrafları anında açacağınız konuya ekleyebiliyorsunuz.

ve yeni ilan açmak için pratikleştirilmiş arayüz hazırlandı. Çektiğiniz anında açacağınız konuya ekleyebiliyorsunuz. Ana sayfada haberleri , videoları ve galerileri ayrı sekmelerde görebiliyorsunuz.

, ve galerileri görebiliyorsunuz. Öne çıkanlar, en yeniler ve popüler sekmeleri ile önemli haberleri özel bir algoritmada asla kaçırmayacaksınız.

ve ile özel bir algoritmada asla kaçırmayacaksınız. Sekme ekle özelliği sayesinde istediğiniz bir konudaki haberler için kendi akışınızı yaratabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sekme ekleye gelip istediğiniz konuyu yazmak ve ekle demek.

özelliği sayesinde istediğiniz bir konudaki haberler için yaratabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sekme ekleye gelip istediğiniz konuyu yazmak ve ekle demek. Gelişmiş bildirimler özelliği ile forumda ve ana sayfada istediğiniz bildirimleri alabilecek, istemediklerinizi kapatabileceksiniz.

ile forumda ve ana sayfada istediğiniz bildirimleri alabilecek, istemediklerinizi kapatabileceksiniz. Daha sonra okumak istediğiniz tüm içerikleri daha sonra bakılacaklar listesine ekleyip müsait olduğunuz anda göz atabilmeniz mümkün.

listesine ekleyip müsait olduğunuz anda göz atabilmeniz mümkün. Video ve haber indirme özellikleri ile tüm içerikleri eksiksiz bir şekilde indirip telefonunuzda saklayabilir, dilediğiniz zamanda da internetinizden harcamadan izleyebilirsiniz. Videoları SD , HD hatta H.265 desteği ile indirebiliyorsunuz.

özellikleri ile tüm içerikleri eksiksiz bir şekilde indirip telefonunuzda saklayabilir, dilediğiniz zamanda da internetinizden harcamadan izleyebilirsiniz. Videoları , hatta desteği ile indirebiliyorsunuz. Favori forumlarınızı belirleyip listeye ekleyebilir, buraya açılan yeni konuları forum sekmesinde ekranın en üstünde görebilirsiniz.

Kullanıcıların öne çıkardığı içerikler kutusu sayesinde ilgi alanınızda olamasa bile foruma atılan on binlerce mesaj arasından derlenmiş ve önemli olanlara hızlıca göz atabilecek, hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca çok fazla yorum alan konular da popüler konular kutusunda listeleniyor olacak. Bu kutufgdfyu saatlik, dört saatlik, günlük, haftralık, aylık, yıllık popüler gibi seçenekler halinde filtrelemek de olanaklı.

kutusu sayesinde ilgi alanınızda olamasa bile foruma atılan on binlerce mesaj arasından derlenmiş ve önemli olanlara hızlıca göz atabilecek, hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca çok fazla alan konular da kutusunda listeleniyor olacak. Bu kutufgdfyu saatlik, dört saatlik, günlük, haftralık, aylık, yıllık popüler gibi seçenekler halinde filtrelemek de olanaklı. Tabi popüler sıcak fırsatları da unutmadık. Kullanıcıların sıcak olarak işaretlediği konular kutu içerisinde önem sırasına göre listeleniyor.

da unutmadık. Kullanıcıların sıcak olarak işaretlediği konular kutu içerisinde önem sırasına göre listeleniyor. Favoriler yönetimi altında konu, forum, yorum, cevap şeklinde sekmeler var. Buradan daha önce farklı sürümlerden beğenip saklamak istediğiniz tüm içeriklere kolayca erişmek olanaklı.

Özel teşekkür:

Uygulamanın geliştirilme sürecinde beta sürecine katılarak hataları tespit etmemize yardımcı olan, bize bu süreçte önerileri ile yol gösteren ve uygulamanın evrilmesine büyük katkı sağlayan Beta Test kullanıcılarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca;

Uygulamanın geliştirilme sürecinde büyük bir özveri gösteren;

Android geliştiricilerimiz Bilgehan Kalkan'a ve Emircan Pekyürek'e,

ve Uygulamanın tasarımına imza atan ve ux deneyimi için özel olarak çalışan Numan Çebi'ye,

Forum servislerini hazırlayan Furkan Doğan'a,

Ana sayfa ve bildirim servislerini hazırlayan Kıvanç Kara ve Emre Işıkkaya'ya,

Bildirim sistemini geliştiren Lütfullah Emre Işıkkaya'ya,

Forum sistemindeki bildirim servislerini ve alt yapısını hazırlayan Burak Yavuzalp'e,

Test sürecinde tüm yapılanlara farklı bir gözle yeniden bakan Onur Çetin'e ve Yusuf Akbaş'a

ve Yazılım ekip lideri Hakkı Yağız Erdinç'e,

Projenin yönetilmesi konusunda katkıları için Ahmet Gözütok ve Gün Oksay'a sabırları ve emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Not:

DonanımHaber uygulamasının iOS versiyonu önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Android uygulamasının Google Play Store sayfasına DonanımHaberuygulamasınınsayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.