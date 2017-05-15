Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

McAfee: WannaCry saldırısı yeni ve tehlikeli bir model yarattı

McAfee, 100’ü aşkın ülkede yüz binlerce cihazı etkisi altına alan WannaCry saldırısına dair ayrıntıları paylaştı. WannaCry, siber suç dünyasında oyunun kurallarını değiştirecek bir modele sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,2b
1
14
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son bir kaç gündür internet alemini kasıp kavuran ve yüzden fazla ülkede binlerce cihazı etkisi altına alan WannaCry saldırısı aslında buzdağının görünen kısmı. Uzmanlar siber suç dünyasında oyunun kurallarının değişeceğini düşünüyor.

Bir devrin başlangıcı

Önemli güvenlik şirketlerinden McAfee, hem solucan hem de fidye yazılımı olarak hareket eden WannaCry’ın bu açıdan bir ilk teşkil ettiğini belirtiyor. Çok kısa bir sürede pek çok kıtada, farklı sektörlerden yüz binlerce kişisel ve kurumsal sistemleri etkileyen saldırı, birkaç hafta önce ortaya çıkarılan “Eternal Blue” adlı exploit ve MS-17-010 Windows OS’in daha önce tanımlanıp kapatılmış olan bir güvenlik açığından faydalanılarak gerçekleştirildi. Saldırı, tipik bir fidye yazılımı gibi davranarak neredeyse hiç insan müdahalesine gerek duymadan düzenlendi.

McAfee uzmanları WannaCry’ın başarısının tek bir saldırı ile ağ üzerindeki açıkları olan diğer sistemlere aynı anda erişebilmesinden kaynaklandığını belirtti. Genellikle fidye yazılımları, kullanıcının e-posta ile gönderilen bir link aracılığıyla zararlı yazılımı sisteme bulaştırmalarına neden olmasını sağlıyor. Bu tip saldırılarda genellikle fidye yazılımı sadece linkin kullanıldığı sistemi kontrol altına alıyor. Ancak WannaCry, 90’lı ve 2000’li yıllarda sıkça kullanılan Solucan gibi hareket ediyor ve herhangi bir kişinin aktive etmesine gerek olmadan hızlıca yayılıyor.

Ayrıca Bkz. "Ortada bir ürün yok ama pazar değeri milyarlarca dolar seviyesinde"

Veri çalmak ya da diğer sistemlere zarar vermek yerine, WannaCry klasik bir fidye yazılımı gibi cihazdaki dosyaları şifreliyor ve bunlar karşılığında Bitcoin ile ödeme talep ediyor. Dolayısıyla bu zararlı yazılım her iki saldırı metodunun en güçlü yanlarını birleştirerek oldukça güçlü bir taktik geliştirmiş oldu.

McAfee uzmanları WannaCry stratejisinin başarısının diğer siber suçluları da harekete geçirmesinin ve benzer saldırılar düzenlenmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak bu tip bir saldırı için hedef alınan yazılımda belli karakteristikte bir açığın olması gerekiyor, bu da siber suçluların benzer bir saldırı yapmalarını zorlaştırıyor.

McAfee ayrıca bundan sonra kurumların tüm ağları üzerinden güvenlik açıklarını kapatmak üzere bir yama planı belirlemesi ve riskler konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapması gerektiğini vurguluyor. Dünya çapında bu yeni nesil saldırılardan en çok etkilenenler, hastaneler, okullar ve üniversiteler gibi zayıf bir siber güvenlik yapısına sahip olan kurumlar oldu.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
black_flood 2 yıl en beğenilen
Yarı yapay zeka izlenimi veren bir tür görüntüsüne sahip belki de bu henüz başlangıç esas kozunu ve gerecekten Yapay zekanın nimetlerinden yararlanıp yararlanılmadığını henüz göstermedi ve sürekli kendini geliştirmekle uğraşıyor şu anda 1 domain üzerinden yayılmayı kesti tam tersi strateji ile yeniden yayılıyor ve bu sefer tüm bulaştığı sistemlerde bir iletişim ağı oluşturmaya başladı ilk faaliyet gösterdiği cihaz yani bize göre ana makine olan pc den yanıt alamayan istemci virüsler kendi başlarına bağımsız yeni türlerini oluşturarak kendi başlarına domain görevi üstlenebilmektedir. B sebepten dolayı artık sabit bir domain kaydı bulunamıyor bunun yerine ping yolu ile haberleştikten daha farklı bir yol ile yayılıyor.
Tam anlamıyla ne bir Exploit ne bir Trojen Ne de bir solucan fırsat Varken salan Avrupa birliği şu Bitcoin denen lanetli işin fişini çekse çok iyi olacaktır Bitcoin olmaz ise para transferi de olmaz çünkü yakayı ele verirler Bankalar aracılığı ile yapılan transfer durumu söz konusu olsaydı şimdiye kadar Fidye virüsü diye bir şey asla var olmayacaktı bu virüsün var oluşunun tek sorumlusu Bitcoin ve Avrupa Birliğidir başkası değil.
Yarı yapay zeka izlenimi veren bir tür görüntüsüne sahip belki de bu henüz başlangıç esas kozunu ve gerecekten Yapay zekanın nimetlerinden yararlanıp yararlanıl...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkçesever 2 yıl
McAfee önce kendi antivirüs yazılımını geliştirsin, doğru düzgün bir şeye dönüştürsün de sonra konuşsun.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
sniper23 2 yıl
Önemli dosyaları bir hard diske koplayın (windows olduğu bölmeyi de yedekleyin), sonra o hard diski bilgisayardan çıkarın (Her hangi bir şeye bağlı olmayan hard diskin virüs alacak hali yok).
Sonra windowsun olduğu hard diske Deep Freeze yükleyin, tehlike geçinceye kadar böyle devam edin. İsterse virüs bulaşsın bir önemi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Format atınca gider.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 2 yıl
no windows no cry
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asenler 2 yıl
Akıllı olmak, Linux kullanmak gerek.
Hele sunucularda makarasoft ürünü kullanmak çılgınlıktan başka bir şey değil!
3 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkçesever 2 yıl asenler
Galiba bu fidye virüsü Linux'u da etkiliyor.
NOT: Yine de emin değilim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 2 yıl asenler
Heartbleed ne o zaman, yıllarca açık kaynak olarak hayatına devam eden açık ne olacak?
Öğrenmişler bir ezbere "vindovz değil lünüks kullanmak lazım" başka birşey yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 2 yıl asenler
sadece Microsoft olması ya da olmaması değil iş birde 3. parti yazılım ve uygulama derdi var Linux yapısında 3. parti yazılım olayına çok nadir rastlanmakta Kernel çekirdeğinde bir açık bulunmadıkça ve 3. parti bir uygulamanın sebep olduğu güvenlik zafiyeti olmadıkça Linuxun aşılması zor mac sistemlerde aynı ama rakibi Microsoft ile yarışabilmek uğruna özünden kopmuş durumda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkçesever 2 yıl
McAfee önce kendi antivirüs yazılımını geliştirsin, doğru düzgün bir şeye dönüştürsün de sonra konuşsun.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 2 yıl en beğenilen
Yarı yapay zeka izlenimi veren bir tür görüntüsüne sahip belki de bu henüz başlangıç esas kozunu ve gerecekten Yapay zekanın nimetlerinden yararlanıp yararlanılmadığını henüz göstermedi ve sürekli kendini geliştirmekle uğraşıyor şu anda 1 domain üzerinden yayılmayı kesti tam tersi strateji ile yeniden yayılıyor ve bu sefer tüm bulaştığı sistemlerde bir iletişim ağı oluşturmaya başladı ilk faaliyet gösterdiği cihaz yani bize göre ana makine olan pc den yanıt alamayan istemci virüsler kendi başlarına bağımsız yeni türlerini oluşturarak kendi başlarına domain görevi üstlenebilmektedir. B sebepten dolayı artık sabit bir domain kaydı bulunamıyor bunun yerine ping yolu ile haberleştikten daha farklı bir yol ile yayılıyor.
Tam anlamıyla ne bir Exploit ne bir Trojen Ne de bir solucan fırsat Varken salan Avrupa birliği şu Bitcoin denen lanetli işin fişini çekse çok iyi olacaktır Bitcoin olmaz ise para transferi de olmaz çünkü yakayı ele verirler Bankalar aracılığı ile yapılan transfer durumu söz konusu olsaydı şimdiye kadar Fidye virüsü diye bir şey asla var olmayacaktı bu virüsün var oluşunun tek sorumlusu Bitcoin ve Avrupa Birliğidir başkası değil.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3220 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wannacry, mcafee ve
3 etiket daha Güvenlik Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir 2 yıl Volvo, gelecek nesil araç içi sistemleri için Google ile ortaklık kurdu 2 yıl Disney'i hackleyen korsanlar ele geçirdikleri film için fidye istiyor 2 yıl Türk savunma sanayiinin gözbebeği teknolojiler 2 yıl Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak 2 yıl Game of Thrones'un spin-off dizilerine bir yenisi daha eklendi 2 yıl Huawei'nin yeni Microsoft Surface katili hazır 2 yıl Adil kullanım kotasında oyuna gelmeyin, kotaya geçmeyin! 2 yıl Elektrik kesintilerini bir saniyeye düşürecek çalışma 2 yıl HTC U11 amiral gemisi resmi olarak tanıtıldı 2 yıl Karayip Korsanları filmine özel Galaxy S8 2 yıl “HTC Vive 2 için yenilik gerekiyor” 2 yıl Facebook'tan canlı yayınlar için yeni önlemler 2 yıl Turkcell konuştu: Kota, AKN uygulaması, alt yapı, neden Bulgaristan gibi internet veremiyoruz? 2 yıl Booking.com'un itirazları sürüyor: Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi 2 yıl Toyota, gönüllülerle birlikte uçan otomobil üzerinde çalışıyor 2 yıl Karakol baskınları ve pusulara karşı ASELSAN çözümü: Atış Yeri Tespit Sistemi 2 yıl Yeni geliştirilen elektrikli go kart, 0-60 mph hızlanmasını 1,5 saniyede tamamlıyor 2 yıl Tesla'nın kurucusu yeni bir elektrikli otomobil şirketi kurdu 2 yıl ASELSAN arazide yüksek perfomans sağlayan Askeri Yürüyüş Asistanını tanıttı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN McAfee: WannaCry saldırısı yeni ve tehlikeli bir model yarattı Sonraki Legend of Zelda mobile geliyor 2 yıl Gemilerde kaptanlara gerek kalmayacak: Otomom ve elektrikli yük gemileri 2 yıl Apple yapay zeka şirketi Lattice Data'yı satın aldı 2 yıl Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video 2 yıl Yeni X-Men dizisi The Gifted'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl İşte karşınızda HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U 11 2 yıl TSK’ya 24 adet silahlı Hürkuş – C geliyor 2 yıl MP3 formatına elveda 2 yıl Motorola bu yıl 9 uygun fiyatlı ve amiral gemisi telefon çıkaracak 2 yıl Bu uygulama grafik hesap makinelerinin sonunu getirebilir 2 yıl Bora Füzesi, Yunan ve Rus medyasında ses getirdi 2 yıl Microsoft'tan WannaCry saldırıları için acil durum güncellemesi 2 yıl Netflix'ten root'lu Android cihazlarla ilgili kötü haber geldi 2 yıl Samsung’un Cortex-A73 çekirdekli yeni yonga seti ortaya çıktı 2 yıl ASELSAN yerli lazer silahını tanıttı, sizler için merak edilenleri sorduk 2 yıl AMD Yıldız Gemisi: 48 çekirdekli canavar 2 yıl Sosyal medya paylaşımları mahkemede nasıl aleyhinize kullanılabilir? 2 yıl HTC Edge Sense uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu 2 yıl Ortada bir ürün yok ama pazar değeri milyarlarca dolar seviyesinde 2 yıl Renault da siber saldırılardan nasibini aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim