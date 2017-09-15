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MediaMarkt’ta okula dönüş fırsatları

Okulların açılmasına sayılı günler kala MediaMark'ta okula dönüş indirimleri başladı. Birçok teknolojik ürünü %35'e varan indirimler ile satın alabilirsiniz. İşte o ürünler:
1 yıl
3,3b
1
18
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeni eğitim öğretim dönemi bu hafta başlıyor. MediaMarkt'ın okula dönüş kampanyası sayesinde teknolojik ürün ihtiyacınızı ucuza kapatabilirsiniz. Bilgisayar, kulaklık, telefon, powerbank gibi pek çok ürün indirimde. İndirimler 14-20 Eylül arasında geçerli olacak.

Dizüstü Bilgisayar

Yüksek performanslı ve kolay taşınabilir yapıya sahip dizüstü bilgisayarlar ile öğrenciler okul sonrasında da kaçırdıkları ya da tekrar etmek istedikleri eğitimleri rahatlıkla takip edebilme imkanı buluyor. Ayrıca üstün performans sunan cihazlar, öğrencilerin Office programlarıyla da yaptığı çalışmalarını hızlandırıyor.
Tüketiciler, LENOVO IdeaPad 320 dizüstü bilgisayarları 2399 TL yerine 1899 TL’ye, APPLE MQD32TU/A MACBOOK AIR’lar 4599 TL yerine 3999 TL’ye ve ASUS E402SA-WX166T N3060 4G 128G W10 Dizüstü bilgisayar 1399 TL yerine 1099 TL’ye sahip olabiliyor.

Telefon ve Tablet

Günlük hayatı kolaylaştıran mobil uygulamalar, okul dönemi için öğrencilerin de vazgeçilmezi oluyor. Sayısal ya da sözel dersler için geliştirilen uygulamalardan, proje hazırlamaya yardımcı olanlara kadar dersleri destekleyecek pek çok yenilik, öğrencilerin başarılı olması için fırsatlar sağlıyor. Özellikle büyük ekranlı akıllı telefonlar ve tabletler ise öğrencilerin bu uygulamaları rahatlıkla kullanmasını kolaylaştırıyor.

Tüketiciler, Samsung Galaxy S7 akıllı telefonlara 2999 TL yerine 2399 TL’ye, Lenovo K6 akıllı telefonlara 999 TL yerine 799 TL’ye, SAMSUNG SM P580NZ tabletlere 1199 TL yerine 899 TL’ye ve APPLE MPGT2TU/A IPAD WI FI 32GB iPad’lere 1599 yerine 1399 TL’ye sahip olabiliyor.

Akıllı Saatler

Giyilebilir teknolojiler en çok ilgi gören ve en hızlı gelişen kategorilerin başında geliyor. Özellikle son dönemlerde farklı tasarımlarıyla da çeşitliliğini artıran akıllı saatler, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Cep telefonuyla senkronize olan ve anlık bildirimleri gösteren akıllı saatler sayesinde öğrenciler her an çevirimiçi kalabiliyor. Ayrıca eğitime yardımcı uygulamalara da erişim imkanı tanıyan akıllı saatler, şık tasarımları ile de öğrencilerin vazgeçilmezi oluyor.

Kulaklık

Hem keyifli bir müzik dinleme deneyimi yaşatan hem de video dersleri her yerde takip etme fırsatı sunan son teknoloji kulaklıklar, öğrencilerin çantalarından ayırmayacakları bir cihaz haline geliyor. Uzun pil ömrü ve kulağa zarar vermeyen konforlu tasarımı sayesinde öğrencilerin en iyi çalışma arkadaşı olan cihazlar, pek çok seçenek ve fiyatla tüketicilere sunuluyor.

Müzik dinlemeyi seven tüketiciler, JBL T250 kulaklıklara 99 TL yerine 79 TL’ye sahip olabiliyor.

Diğer Ürünler

Ayrıca MediaMarkt, tüketicilerini şık ve kullanışlı bilgisayar çantaları, ergonomik mouse ve şarj sıkıntısına çözüm sunan yüksek performanslı powerbank gibi 5 binden fazla aksesuar çeşidiyle de buluşturuyor. Tüketiciler, SAMSONITE 15.6 QIBYTE Notebook çantalarına 229 TL yerine 199 TL’ye, STEEL SERIES RIVAL 100 mouse’lara 169 TL yerine 119 TL’ye sahip olabiliyor.
 

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yahyaardadur 1 yıl en beğenilen cebrail.bsrn
cebrail.bsrn

Buradaki ürünlerin hiçbiri okulda okul için değil ki :D:D:D

Çok iyi hatırlarım. İlk bilgisayarı , Babama '' Ders çalışmak için lazım baba'' diyerek aldırmıştım :D
(DH Makalelere de reklam bulaştırdıysa ya bir projeleri var ya da batıyorlar )
cebrail.bsrnBuradaki ürünlerin hiçbiri okulda okul için değil ki :D:D:DÇok iyi hatırlarım. İlk bilgisayarı , Babama '' ...
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Chembond 1 yıl
Bende reklam vermek istiyorum. Kaç para bir reklam?
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Şehmistan 1 yıl
SDN hepsiburadanın reklamını yapıyor bunlarda buranın.
Bari reklam olduğunu falan söyleyin kitap defter mi satıyorlar da okula dönüş gibi saçma sapan başlıklar yazıyorsunuz.
Dahası o ürünlerin hepsini çok daha düşük fiyata internette bulabilir insanlar.S7 ne zamanda beri 3 bin oldu da indirim yapmışlar.Enayi arıyor bunlar.
SDN hepsiburadanın reklamını yapıyor bunlarda buranın.Bari reklam olduğunu falan söyleyin kitap defter mi satıyorlar da okula dönüş gibi saçma sapan başlık...
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1 Avatar
10ff 1 yıl
Gercekten firsat ise sicak firsatlara acilmali konu, ha degil ise su reklam zirvaligini kesin artik. Vay be dh yi bu hallere dusmus gormek sasirtici.
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gurkanse 1 yıl
eskiden media markt en ucuzu biziz,vay efendim bizden ucuzu varsa fazlasını iade ederiz gibi şeyleri vardı.şimdi teknosa da daha ucuz ürün buldum ve satın aldım hemde 1 değil 2 3 kere.Öyle bir marka düşününki bimeks gibi batma yolunda koşar adımlarla depar atarken burnundan kıl aldırmayan ama Teknosa(KAZIKSA) dan daha pahallıya ürün satan
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Uçan Mürekkep 1 yıl
Yazan : DH'nin haber editörü
Haber editörü bile yalan haber yapıyor.
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Şehmistan 1 yıl
SDN hepsiburadanın reklamını yapıyor bunlarda buranın.
Bari reklam olduğunu falan söyleyin kitap defter mi satıyorlar da okula dönüş gibi saçma sapan başlıklar yazıyorsunuz.
Dahası o ürünlerin hepsini çok daha düşük fiyata internette bulabilir insanlar.S7 ne zamanda beri 3 bin oldu da indirim yapmışlar.Enayi arıyor bunlar.
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koyunsavar 1 yıl
su aleti 1000 kagit a verin ogrenciler bayram etsin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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muroooo19 1 yıl
Arkadaşlar bim e gidin ne işiniz var mediamarkt ta bim e git bim'e.
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Physicist_Emre 1 yıl
Şimdi reklamlar.
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tugares 1 yıl
indirim? Fiyatı biraz indirin işte onun adı indirim!
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Chembond 1 yıl
Bende reklam vermek istiyorum. Kaç para bir reklam?
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First Premolar 1 yıl
İyi de indirim falan yok ki. Zaten listedeki çoğu ürün daha düşük fiyatlara bulunabiliyor.
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Hallederizz 1 yıl First Premolar
First Premolar
İyi de indirim falan yok ki. Zaten listedeki çoğu ürün daha düşük fiyatlara bulunabiliyor.

Hocam dış hekimliği okuyorsunuz galiba. Uygun fiyata preklinik vs
Malzemelerini nerde bulabiliriz biliyor musunuz? Bunun da sıcak fırsatları olsa keşke efsane olurdu
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