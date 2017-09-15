MediaMarkt’ta okula dönüş fırsatları

Yeni eğitim öğretim dönemi bu hafta başlıyor. MediaMarkt'ın okula dönüş kampanyası sayesinde teknolojik ürün ihtiyacınızı ucuza kapatabilirsiniz. Bilgisayar, kulaklık, telefon, powerbank gibi pek çok ürün indirimde. İndirimler 14-20 Eylül arasında geçerli olacak.

Dizüstü Bilgisayar

Yüksek performanslı ve kolay taşınabilir yapıya sahip dizüstü bilgisayarlar ile öğrenciler okul sonrasında da kaçırdıkları ya da tekrar etmek istedikleri eğitimleri rahatlıkla takip edebilme imkanı buluyor. Ayrıca üstün performans sunan cihazlar, öğrencilerin Office programlarıyla da yaptığı çalışmalarını hızlandırıyor.

Tüketiciler, LENOVO IdeaPad 320 dizüstü bilgisayarları 2399 TL yerine 1899 TL’ye, APPLE MQD32TU/A MACBOOK AIR’lar 4599 TL yerine 3999 TL’ye ve ASUS E402SA-WX166T N3060 4G 128G W10 Dizüstü bilgisayar 1399 TL yerine 1099 TL’ye sahip olabiliyor.

Telefon ve Tablet Günlük hayatı kolaylaştıran mobil uygulamalar, okul dönemi için öğrencilerin de vazgeçilmezi oluyor. Sayısal ya da sözel dersler için geliştirilen uygulamalardan, proje hazırlamaya yardımcı olanlara kadar dersleri destekleyecek pek çok yenilik, öğrencilerin başarılı olması için fırsatlar sağlıyor. Özellikle büyük ekranlı akıllı telefonlar ve tabletler ise öğrencilerin bu uygulamaları rahatlıkla kullanmasını kolaylaştırıyor.



Tüketiciler, Samsung Galaxy S7 akıllı telefonlara 2999 TL yerine 2399 TL’ye, Lenovo K6 akıllı telefonlara 999 TL yerine 799 TL’ye, SAMSUNG SM P580NZ tabletlere 1199 TL yerine 899 TL’ye ve APPLE MPGT2TU/A IPAD WI FI 32GB iPad’lere 1599 yerine 1399 TL’ye sahip olabiliyor.

Akıllı Saatler

Giyilebilir teknolojiler en çok ilgi gören ve en hızlı gelişen kategorilerin başında geliyor. Özellikle son dönemlerde farklı tasarımlarıyla da çeşitliliğini artıran akıllı saatler, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Cep telefonuyla senkronize olan ve anlık bildirimleri gösteren akıllı saatler sayesinde öğrenciler her an çevirimiçi kalabiliyor. Ayrıca eğitime yardımcı uygulamalara da erişim imkanı tanıyan akıllı saatler, şık tasarımları ile de öğrencilerin vazgeçilmezi oluyor.

Kulaklık Hem keyifli bir müzik dinleme deneyimi yaşatan hem de video dersleri her yerde takip etme fırsatı sunan son teknoloji kulaklıklar, öğrencilerin çantalarından ayırmayacakları bir cihaz haline geliyor. Uzun pil ömrü ve kulağa zarar vermeyen konforlu tasarımı sayesinde öğrencilerin en iyi çalışma arkadaşı olan cihazlar, pek çok seçenek ve fiyatla tüketicilere sunuluyor.



Müzik dinlemeyi seven tüketiciler, JBL T250 kulaklıklara 99 TL yerine 79 TL’ye sahip olabiliyor.

Diğer Ürünler Ayrıca MediaMarkt, tüketicilerini şık ve kullanışlı bilgisayar çantaları, ergonomik mouse ve şarj sıkıntısına çözüm sunan yüksek performanslı powerbank gibi 5 binden fazla aksesuar çeşidiyle de buluşturuyor. Tüketiciler, SAMSONITE 15.6 QIBYTE Notebook çantalarına 229 TL yerine 199 TL’ye, STEEL SERIES RIVAL 100 mouse’lara 169 TL yerine 119 TL’ye sahip olabiliyor.

