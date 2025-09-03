Amazon'da Bluetooth kulaklıklarda indirimler başladı!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında okul ihtiyaçlarından ofis ihtiyaçlarına, giyimden elektroniğe, otomotivden süpermarkete, kişisel bakımdan mutfak ürünlerine kadar tüm kategoride indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Kampanya sayfasını ziyaret ederek tüm indirimli ürünleri görüntüleyebilirsiniz.
Kampanya sayfası: Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
İndirimli TWS Bluetooth Kulaklıklar
- Favors Y80 Bluetooth Kulaklık Şarj Göstergeli: 299 TL
- Earbuds F9 Pro Kablosuz Kulaklık: 349 TL
- QCY ArcBuds Lite Beyaz Bluetooth 5.3 Beyaz Kablosuz Kulaklık: 389 TL
- Apera TWS Kulak içi Gaming Oyun Kulaklığı Ultra Düşük Gecikme: 439 TL
- Polosmart PGS104 Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Gaming Oyuncu Kulaklık: 450 TL
- Zore BTK-ZR102 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 450 TL
- QCY AilyBuds Lite T29 Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık: 479 TL
- Sunix Bluetooth 5.0 Silikonlu Dokunmatik Kulakiçi Bluetooth Kulaklık: 485 TL
- Baseus Bowie E20S TWS Siyah Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 499 TL
- RIVERSONG AirFly M2 Bluetooth kulaklık: 529 TL
- Sunix BLT-40 Bluetooth Kulaklık: 538 TL
- Lenovo Lecoo EW306 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 573 TL
- Zore BTK-ZR71 Kulak içi Bluetooth Kulaklık: 580 TL
- Baseus WM03 Bowie True Wireless Bluetooth Kulaklık: 599 TL
- Belkin SoundForm Play TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 606 TL
- Xiaomi Redmi Buds 4 Lite TWS Beyaz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 606 TL
- XO E10T TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 639 TL
- Honor Choice Earbuds X2 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 649 TL
- QCY AilyBuds E10 Bluetooth Kulaklık - HiRes - LDAC: 719 TL
- Sunix ENC+4 Mikrofonlu Kulak İçi Bluetooth Kulaklık BLT-110: 850 TL
- Zore BTK-ZR72 Kulak içi Bluetooth Kulaklık: 850 TL
- QCY T30 Crossky GTR 2 Kulaküstü Kablosuz Spor Kulaklık: 899 TL
- XO Simple is Beauty Dijital Ekranlı Bluetooth Kulaklık X36: 899 TL
- Rampage Clutch T01 4 MİKROFONLU ENC+ANC Oyuncu Kukaklık: 949 TL
- Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Beyaz Bluetooth Kulaklık: 999 TL
- Sudio A1 Snow White, Suya Dayanıklı Bluetooth Kulaklık: 1.021 TL
- Baseus Bowie E17 True Kablosuz Bluetooth Kulaklık: 1.109 TL
- SoundPEATS Air4 Bluetooth kulaklık, Snapdragon Sound AptX: 1.111 TL (Kargo, Vergi Dahil)
- Belkin SoundForm TWS Kulaklık: 1.210 TL
- Baseus AirGo AS01 Open-Ear TWS Kulaklık: 1.233 TL
- Baseus WX5 Bowie True Wireless Bluetooth Kulaklık: 1.293 TL
- EarFun Air Pro 2 True Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Aktif Gürültü Engelleme: 1.450 TL
- CMF by Nothing Buds kablosuz kulaklık, 42 dB ANC, şeffaflık modu: 1.499 TL
- Urbanears, Boo TWS Kulaklık: 1.499 TL
- Soundcore by Anker, R50i ANC TWS Bluetooth Kulaklık: 1.584 TL
- PHILIPS TAT3508BK True Wireless Bluetooth gürültü önleme: 1.747 TL
- CMF by Nothing Buds 2 kablosuz kulaklık, 48 dB hibrit ANC, 55 saat pil ömrü: 2.349 TL
- Anker SoundCore Liberty 4 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 2.999 TL
- Baseus Bowie 35 ANC TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 3.379 TL
- Marshall Minor IV TWS Siyah Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 3.699 TL
- JBL Live Flex, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık: 4.325 TL
- Nothing Ear ChatGPT entegrasyonlu TWS Kulaklık: 5.299 TL
- Bowers&Wilkins Pi8 - True Wireless Kulaklık: 17.820 TL
İndirimli Kulak Üstü Bluetooth Kulaklıklar
- Zore BTK-ZR56 Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 280 TL
- Zore M6 Plus Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 360 TL
- Coverzone Bluetooth TF FM Kulaküstü Kulaklık SD-1003: 555 TL
- Havit H630BT Katlanabilir Kafa Üstü Mikrofonlu Bluetooth Kulaklık: 638 TL
- QCY H3 Lite Beyaz Anc Bluetooth 5.3 Kafaüstü Kablosuz Kulaklık: 678 TL
- Havit H668BT ANC Bluetooth Kulaküstü Kulaklık: 749 TL
- JBL T500BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 1.248 TL
- Anker SoundCore H30i Beyaz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 1.447 TL
- Sony WH-CH520 kablosuz Bluetooth kulak üstü kulaklık: 2.088 TL
- BUFF LABS BF16 Kulaklık Bluetooth 5.3: 2.333 TL
- Sudio K2 Kablosuz Bluetooth 5.3 Kulak Üstü Kulaklık, Hybrid ANC: 3.173 TL
- Marshall Major V Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 4.360 TL
- JBL Tour One M2 ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 7.733 TL
- SENNHEISER ACCENTUM Plus Wireless, Hibrit Adaptif ANC: 9.998 TL
- Sennheiser ACCENTUM Wireless Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 10.079 TL
- Bowers & Wilkins Px7 S2e Gri Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 15.748 TL
- Bose QuietComfort Ultra ANC Siyah Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 17.695 TL
- AirPods Max Type-C Turuncu MWW73TU: 24.999 TL
