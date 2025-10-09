Amazon Prime Alışveriş Festivali’nde indirime giren televizyonlar ve projeksiyonlar

Kampanya sayfası için tıklayın: www.amazon.com.tr/primealisverisfestivali
Fiyat düşerse aradaki fark iade
Prime Alışveriş Festivali boyunca satıcısı Amazon.com.tr olan ve “Fırsat", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli bir ürün satın alırsanız ve bu ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza hediye kartı olarak iade edecek. Bu sayede “Acaba fiyatlar daha düşer mi?” gibi tereddütler yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz.
Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.
İndirimli Televizyonlar
- Next YE-22020D1 22" 56 Ekran FullHD Dahili Uydu Alıcılı LED: 4.069 TL
- Next YE-32020GG4 32" 82 Ekran HD Google Android TV: 6.099 TL
- Next YE-42020GG4 42" 106 Ekran Full HD Google Android TV: 7.649 TL
- Next YE-43020GG4 43" 109 Ekran Full HD Google Android TV: 8.769 TL
- Next YE-43GFSG4 43" 109 Ekran Full HD Çerçevesiz Android TV: 9.599 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- TCL 50V6B 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV: 16.999 TL
- Samsung 43CU7000 4K Ultra HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV: 18.599 TL
- Samsung 43" inç Crystal UHD U8000F 4K Smart TV (2025): 19.398 TL
- Next YE-65GFSG8-QLED 65" 165 Ekran UHD 4K Google TV: 21.799 TL
- Philips Ambilight TV 55PUS8500/62 4K UHD QLED 139cm 55 inç Smart TV Dolby Atmos Titan OS: 31.349 TL
- Samsung 50 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025): 33.799 TL
- Next YE-75EFSG7-QLED 75" 190 Ekran UHD 4K Google Android TV: 34.299 TL
- LG 65 inç NanoCell AI NANO80 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025: 34.394 TL
- TCL 65T6C 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV: 35.842 TL
- TCL 75P735 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV: 44.999 TL
- TCL 55Q7C 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart MiniLED TV: 49.998 TL
- Samsung 65 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025): 51.999 TL
- TCL 65Q6C 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart MiniLED TV: 52.499 TL
- TCL 75T8C 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV: 58.238 TL
İndirimli Projeksiyonlar
- HY300Pro 4K Destekli Android 12 Akıllı Projeksiyon Cihazı 200ANSI 130 inç: 1.649 TL
- Robeve Taşınabilir Ayarlanabilir Ayaklı Projeksiyon Projektör Cihazı: 2.799 TL
- Wanbo Mini Pro Projeksiyon Cihazı, Android İşletim Sitemi, 300 ANSI Lümen: 2.899 TL
- Hauskit Mini projektör, 270° döndürülebilir taşınabilir projektör: 3.618 TL
- Robeve Kalobee Şarjlı Akıllı Mini Projektör Android 4K/1080P: 5.999 TL
- Taşınabilir Projeksiyon Cihazı, 1080P Full HD, Android TV 11, 4000 Lümen: 6.553 TL
- Formovie Xming Episode One 150 Lümen Full HD Android Projeksiyon Cihazı: 6.899 TL
- Wanbo TT 650 Lümen Full HD Wi-Fi Taşınabilir Mini Projeksiyon Cihazı: 7.739 TL
- Wanbo T6 Max 550 Lümen Wi-Fi Android Taşınabilir Mini LED Projeksiyon Cihazı: 7.829 TL
- Anker Nebula Capsule Air 150 Lümen HD Wi-Fi Google Taşınabilir Mini Projeksiyon Cihazı: 15.000 TL
- Philips Neopix 530 Ev Projeksiyon Cihazı: 17.999 TL
- Asus ZenBeam Latte L2 960 Lümen Full HD Android Taşınabilir Mini LED Projeksiyon Cihazı: 32.499 TL
- BenQ SH753P Full HD 1080p İş ve Eğitim Projeksiyonu, 5000 ANSI Lümen: 47.499 TL
- BenQ TK710 4K UHD Oyun ve Ev Sinema Projeksiyonu, 3200 ANSI Lümen: 63.699 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
