    Amazon Prime Alışveriş Festivali’nde indirime giren televizyonlar ve projeksiyonlar

    Amazon'da 6-13 Ekim tarihlerinde Prime Alışveriş Festivali düzenleniyor. Kampanya kapsamında indirime giren televizyon ve projeksiyon modellerini bir araya getirdik.

    Amazon Prime Alışveriş Festivali’nde indirime giren televizyonlar Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Prime Alışveriş Festivali büyük indirimlerle devam ediyor. Televizyon ve projeksiyon kategorisindeki indirimler göze çarpıyor. 13 Ekim’e kadar devam edecek Prime Alışveriş Festivali’nde öne çıkan indirimli modelleri sizin için listeledik.

    Kampanya sayfası için tıklayın: www.amazon.com.tr/primealisverisfestivali

    Fiyat düşerse aradaki fark iade

    Prime Alışveriş Festivali boyunca satıcısı Amazon.com.tr olan ve “Fırsat", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli bir ürün satın alırsanız ve bu ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza hediye kartı olarak iade edecek. Bu sayede “Acaba fiyatlar daha düşer mi?” gibi tereddütler yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz.

    Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.

    İndirimli Televizyonlar

    İndirimli Projeksiyonlar


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

