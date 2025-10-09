Amazon Prime Alışveriş Festivali’nde indirime giren televizyonlar ve projeksiyonlar

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da Prime Alışveriş Festivali büyük indirimlerle devam ediyor. Televizyon ve projeksiyon kategorisindeki indirimler göze çarpıyor. 13 Ekim’e kadar devam edecek Prime Alışveriş Festivali’nde öne çıkan indirimli modelleri sizin için listeledik.

Kampanya sayfası için tıklayın: www.amazon.com.tr/primealisverisfestivali

Fiyat düşerse aradaki fark iade

Prime Alışveriş Festivali boyunca satıcısı Amazon.com.tr olan ve “Fırsat", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli bir ürün satın alırsanız ve bu ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza hediye kartı olarak iade edecek. Bu sayede “Acaba fiyatlar daha düşer mi?” gibi tereddütler yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.

İndirimli Televizyonlar

İndirimli Projeksiyonlar

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

