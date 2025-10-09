Amazon'da indirimli küçük ev aletleri: Süpürge, Airfryer, kahve makinesi, mikser vb.

İndirimli Robot Süpürgeler
- Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge: 12.998 TL
- TP-Link Tapo RV30 Max Plus, Akıllı Otomatik Boşaltma Ünitesi: 12.999 TL
- Dreame L10s Plus Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL
- Ultenic T10 Elite Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 13.931 TL
- Dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Süpürge Beyaz: 29.599 TL
İndirimli Şarjlı Dikey Süpürgeler
- Deerma Vc31 Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge: 2.921 TL
- Greenote GSC50 Şarjlı Dikey Süpürge, 23000Pa Güçlü Emişli: 5.949 TL
- Tefal TY6993TR X-Pert 3.60 Animal Care Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge: 6.249 TL
- Polti Forzaspira Slim SR100 Şarjlı Dikey Süpürge: 6.660 TL
- Deerma VC40 Handheld Vacuum Şarjlı Dikey Süpürge: 6.997 TL
- Philips XC6552/01 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge: 7.499 TL
- Black + Decker REVSV18D1-QW 4'ü 1 arada Şarjlı Dikey Süpürge: 8.760 TL
- Xiaomi Truclean W20 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 9.441 TL
- Greenote GSC70 Kablosuz Dikey Elektrikli Süpürge, Otomatik Boşaltma Sistemi: 10.899 TL
- Ultenic FS1 Kablosuz Süpürge, Otomatik Boşaltma İstasyonu ile, Güçlü Emme 30KPa/450W: 11.244 TL
- BISSELL® CrossWave® HydroSteam™ PET: 20.999 TL
İndirimli Elektrikli Süpürgeler
- Philips XB2123/09 2000 Serisi 850 W Toz Torbasız Süpürge: 4.205 TL
- Karcher KWD 3 S V-15/4/20 Limited Edition 1000 W Islak Kuru Süpürge: 5.115 TL
- Korkmaz A902-01 Cosmos Premium Antrasit 750 W Toz Torbasız Süpürge: 5.837 TL
- Karcher WD 5 V-25/5/22 1100 W Islak Kuru Süpürge: 7.109 TL
- Bosch GAS 15 PS 1100 W Islak Kuru Süpürge: 7.399 TL
- Nilfisk Multi II 22 1200 W Islak Kuru Süpürge: 8.099 TL
- Philips Marathon Ultimate XB7150/07 900 W Toz Torbasız Süpürge: 8.499 TL
- Karaca Vantuz Max Force Talky F1 899 W Toz Torbasız Süpürge: 8.498 TL
- Nilfisk Elite BMSU14P10A1 Toz Torbalı Elektrik Süpürgesi: 17.999 TL
İndirimli Airfryer Modelleri
- CVS Health CVS DN 1006 HealFry 5,5 Lt. AirFryer: 1.580 TL
- Instant Vortex 4'ü 1 Arada 3.8 lt Yağsız Fritöz: 1.680 TL
- Philips Airfryer 3000 Serisi Essential L 4.1 lt Yağsız Fritöz: 1.789 TL
- Karaca Air Pro Cook Duo Köz XXXL 8 lt Yağsız Fritöz: 3.733 TL
İndirimli Elektrikli Mutfak Aletleri
- Braun Multiquick 7 MQ 7025X 1000 W El Blender Seti: 2.744 TL
- Karaca Pro Multimax 6in1 2000 W Mutfak Robotu: 2.111 TL
- Russell Hobbs 25280-56 Compact Home 500 W Mutfak Robotu: 4.519 TL
- KitchenAid 1.7 lt 5KFP0719 250 W Mutfak Robotu: 7.999 TL
- Yui M120 Multi-fonksiyonel 3'ü Bir Arada Stand Mikser Kıyma Setli Ve Blender Özellikli: 4.742 TL
- Arzum AR1178 Crust Mix Pro 1200 W 5 lt Stand Mikser:: 5.299 TL
- Yui M123 Easy Chef Premium 1800 W 7 lt Stand Mikser: 6.027 TL
- Karaca Multichef Stand Mikser: 6.199 TL
- Kenwood KHH01.000SI Homebake 1400 W 5 lt Mutfak Şefi: 9.735 TL
- Electrolux Gıda Saklama Vakum Cihazı Seti: 1.300 TL
- Karaca Future Essential 1800 W Tost Makinesi: 1.452 TL
- Philips 5000 Serisi Contact Grill HD6301/90 2200 W Tost Makinesi: 4.238 TL
- Karaca Compact Steel Pro Sear Grill Inox 2007 Izgara ve Tost Makinesi: 4.844 TL
- Berghoff Gem Retro 2000 W Izgara ve Tost Makinesi: 6.697 TL
- Sinbo Retro CYZ-0002 4'lü Krem Elektronik Çeyiz Seti: 5.699 TL
- Korkmaz 14 Parça Inox Elektro Set: 11.400 TL
- Luxell HMM-05 20 lt Siyah Mikrodalga Fırın: 3.299 TL
İndirimli Ütüler
- Sinbo SSI-6635 Buharlı Kırışıklık Giderici, Sinbo Buharlı Kırışıklık Giderici: 629 TL
- Sarex SR-3520 Soley 3000 W Buharlı Ütü: 1.475 TL
- Russell Hobbs 24830-56 Light Easy Mavi 2400 W Buharlı Ütü: 1.527 TL
- Russell Hobbs 23975-56 Copper Express 2600 W Buharlı Ütü: 1.585 TL
- Schafer Glatt Plus Mavi 2600 W Buharlı Ütü: 2.173 TL
- Philips Azur 7000 Serisi DST7030/20 2800 W Buharlı Ütü: 2.463 TL
- Philips 5000 Serisi Dikey Buharlı Düzleştirici: 2.562 TL
- Philips Azur DST7511/80 7500 Serisi Siyah 3200 W Buharlı Ütü: 2.789 TL
- Philips 2000 Serisi PSG2000/20 2400 W Buhar Kazanlı Ütü: 3.349 TL
- Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü - 3000W: 4.197 TL
- SteamOne Bundle2 Tüy Toplama Makinesi ve Dikey Buharlı Ütü: 4.949 TL
- SteamOne EUNS150 2000 W Dikey Buharlı Ütü: 5.399 TL
- PHILIPS PerfectCare PSG6042/20 Buhar Kazanlı Ütü 6000 Serisi: 6.973 TL
- Electrolux E8ST2-8OG 2400 W Renew 800 Buhar Kazanlı Ütü: 10.779 TL
- SteamOne Sonia 2 Dikey Buharlı Ütü: 13.499 TL
İndirimli Kahve ve Çay Makineleri
- Ariete Moderna 1318/01 Beyaz Espresso Makinesi: 11.390 TL
- Luxell LXCM-01 Otomatik Espresso Makinesi: 16.169 TL
- Gaggia Cadorna Milk Tam Otomatik Kahve Makinesi: 30.374 TL
- Melitta Caffeo Barista TS Smart Tam Otomatik Kahve Makinesi: 60.999 TL
- Ufesa CG7114 600 W Filtre Kahve Makinesi: 1.360 TL
- Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi, Cam Sürahi, 1.2L Kapasite: 2.199 TL
- Dexart BrewMaster MD-5201T Filtre Kahve Makinesi: 5.084 TL
- Caso Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi: 6.999 TL
- Cecotec Cumbia Manuel Espresso Makinesi: 5.117 TL
- Nespresso C40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi: 6.000 TL
- Cvs Dn 19819 Mood Közde Türk Kahve Makinesi: 1.086 TL
- Arnica Köpüklü Pro IH32045 Türk Kahve Makinesi: 1.179 TL
- Karaca Hatır Barista Cappuccino ve Türk Kahve Makinesi: 2.196 TL
- Karaca Hatır Hüps Aroma Steel Sütlü Türk Kahve Makinesi: 2.599 TL
- Stilevs Çays Inox 1650 W Çelik Çay Makinesi: 1.921 TL
- Karaca Glass Tea XL 2in1 Krem Cam Çay Makinesi: 2.069 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
donanimhabercom Instagram Takip Et
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster