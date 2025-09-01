Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları Başladı

Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Dizüstü bilgisayarlarda öne çıkan indirimler
- ACER AG15-51P-51XY Intel Core I5-1334U, 16GB RAM, 512 SSD: 13.485 TL
- MSI MODERN 15 F13MG-436XTR Dizüstü Bilgisayar, Intel Core I5-1334U, 15.6 FHD, 16GB RAM DDR4, UMA, 512GB SSD: 18.199 TL
- MSI NB CYBORG 15 A13VE-1863XTR, Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD 144Hz, I5-13420H, 16GB RAM DDR5, RTX4050 GDDR6 6GB, 512GB SSD: 29.398 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç FHD IPS 144 Hz, AMD Ryzen™ 7 8845HS, 16 GB DDR5-5600, 1 TB SSD, RTX 4050 6 GB GDDR6: 31.999 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, 16,1 inç 144 Hz FHD IPS, Intel Core i5-13500H, 16GB Ram, NVIDIA GeForce RTX 4060 DLSS 3, 512 GB SSD: 34.999 TL
- Lenovo LOQ Gaming Dizüstü Bilgisayar Ryzen 7 7435HS, 24GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD 144Hz Ekran, RTX 4060: 38.899 TL
- MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I7-13620H, 15.6 FHD 144Hz, 16GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD: 39.709 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, 16,1 inç 144 Hz FHD IPS, AMD Ryzen 7-7840HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070: 44.479 TL
- MSI KATANA 15 HX B14WFK-448XTR Dizüstü Bilgisayar, Intel Core I7-14650HX, 15.6 QHD 165Hz, 32GB RAM DDR5, RTX5060 GDDR7 8GB, 1TB SSD: 66.499 TL
- Apple M3 Max çipli 2023 MacBook Pro laptop: 14.2 inç, 36 RAM, 1 TB SSD: 88.289 TL
Tabletlerde öne çıkan indirimler
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet, 4 GB RAM, 64 GB Hafıza: 5.089 TL
- Samsung Galaxy Tab A9+ Tablet, WiFi, 6GB RAM, 128GB Hafıza: 6.599 TL
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite P620 128 GB, Nane Yeşili, 2024 Serisi: 7.799 TL
- HUAWEI MatePad 11.5 2025 Tablet 8+128 GB: 10.999 TL
- iPad 11. Nesil Wi-Fi 128 GB 11" Tablet: 15.999 TL
- Apple 2022 10.9 inç iPad (Wi-Fi + Cellular, 256 GB) - Sarı (10. nesil): 18.899 TL
- HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition WIFI 12GB+256GB Tablet: 19.190 TL
- HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition WIFI 12GB+256GB Tablet: 19.449 TL
- Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 64 GB) - Uzay Grisi (6. nesil): 21.499 TL
- Samsung Galaxy Tab S9, 12GB RAM, 256GB Hafıza: 21.999 TL
- Apple 2022 iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi + Cellular, 256 GB) - Pembe (5. nesil): 29.999 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Yapay Zeka (AI) Tablet, 16GB RAM, 1TB Hafıza, AMOLED Ekran, S Pen Dahil: 38.807 TL
- Apple iPad Pro 11 inç, M4 çip ile: Ultra Retina XDR Ekran, 1 TB, Wi-Fi 6E + hücresel bağlantı: 50.999 TL
- Apple 2022 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 2 TB) - Uzay Grisi (6. nesil): 57.999 TL
- Apple iPad Pro 13 inç, M4 çip ile: Ultra Retina XDR Ekran, 2 TB, Wi-Fi 6E + hücresel bağlantı: 80.879 TL
Telefonlarda öne çıkan indirimler
- TECNO Spark 30 256 GB: 9.429 TL
- Samsung Galaxy A26 5G, 256GB Depolama, 8GB RAM,: 14.239 TL
- iPhone 12 (64 GB) - Siyah: 25.499 TL
- POCO F7 12GB RAM 512GB ROM: 30.719 TL
- iPhone 13 (512 GB): 40.499 TL
- SAMSUNG Galaxy Z Flip6, 12GB RAM, 512GB Hafıza: 47.030 TL
- iPhone 16 Plus (128 GB): 65.399 TL
- Huawei Mate X6 512 GB: 90.119 TL
Teknolojik ürünlerde öne çıkan indirimler
- Samsung TV'lerde %20'ye varan indirimler
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- TCL 50V6BGTV 4K UHD LED Google TV: 16.499 TL
- LG 65 inç NanoCell AI NANO80 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025: 39.499 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65T8C 4K QLED Renkli Quantum Crystal HDR10+ Oyun Google TV: 46.549 TL
- TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K QD-Mini LED Renkli Quantum Crystal HDR10+ Oyun Google TV: 54.899 TL
- QCY H3 Pro ANC Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 1.345 TL
- Sennheiser Sport TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 5.975 TL
- Gamesir T4 Pro Kablolu/Kablosuz Oyun Kolu: 1.667 TL
- Aula F75 Mekanik RGB TKL Gray Switch Kablosuz Makrolu Hot Swap Klavye: 2.180 TL
- Logitech POP ICON COMBO Kablosuz Klavye ve Mouse Seti Pembe: 2.193 TL
- Razer Barracuda X - Kablosuz Çoklu Platform Oyun ve Mobil Kulaklık: 3.999 TL
- Razer BlackShark V2 X - Premium Espor Oyun Kulaklığı: 1.827 TL
- Razer Kraken V4 - Kablosuz Oyun Kulaklığı: 5.414 TL
- Gigabyte B850 Eagle WIFI6E AMD AM5 DDR5 ATX Anakart: 8.247 TL
- HUAWEI WATCH GT 5 41mm Akıllı Saat: 5.299 TL
- HP Laserjet MFP M141W 7MD74A Mono Wi-Fi + Fotokopi + Tarayıcı Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı: 5.710 TL
- Philips 7000 Serisi AquaTrio XW7263/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 13.956 TL
- KIOXIA EXCERIA PLUS G4 1TB NVMe SSD – M.2 2280, PCIe Gen5, 10000MB/s Okuma, 7900MB/s Yazma: 4.539 TL
- Asus ROG Swift OLED PG27UCDM 26.5" 0.03 ms 4K Pivot 240 Hz Oyuncu Monitörü: 50.539 TL
- MSI VGA GEFORCE RTX 5090 32G VENTUS 3X OC Ekran Kartı: 124.129 TL
- DJI Neo Fly More Combo - 4K 30 fps Drone: 16.248 TL
