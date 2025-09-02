Öğrenciler için eğitim ve kampüs hayatını kolaylaştıran teknolojik ürünler!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler için alışveriş telaşı başladı. Günümüzde defter, kalem gibi klasik ihtiyaçların yanı sıra, eğitim için bilgisayar, tablet, kulaklık gibi teknolojik ürünlere de ihtiyaç duyuluyor. İlkokuldan, üniversiteye her yaştaki öğrenciler teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor.

Hem kırtasiye hem de teknolojik ürün alışverişini indirimli şekilde yapmak isteyenler için 1-15 Eylül tarihleri arasında Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları sizi bekliyor. Eğitim hayatınız boyunca size kolaylık sağlayacak teknolojik ürünlerden indirime girenleri sizin için seçtik. İşte Okula Dönüş fırsatlarında öne çıkan teknolojik ürünler:

Samsung Galaxy Tab A9+ Tablet

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab A9+ tablet satın almayı düşünenler için uygun fiyata en doğru seçim olabilir. 11 inç boyutundaki FHD ekranı, Snapdragon 695 işlemcisi, 64 GB/128 GB depolama seçeneği, 7.040 mAh bataryası ve dört hoparlörü ile öne çıkıyor. Online ders videoları izlemek, ödev hazırlığı yapmak, internette gezinmek ve molalarda dizi/film/oyun keyfi için kullanılabilir.

Samsung Galaxy Tab A9+ 64 GB: 4.999 TL

Samsung Galaxy Tab A9+ 128 GB: 6.498 TL

iPad 11. Nesil (A16) 11" Tablet

Tam Boyutta Gör Tableti bir şeyler izlemek ve oyun oynamaktan öte çok daha fazlası için kullanacaksanız iPad almalısınız. A16 çipli 11. Nesil iPad not almak, çizim yapmak, sunum hazırlamak, içerik üretmek ve notlarınızı organize etmek için satın alabileceğiniz en uygun tablet olacaktır. iPad’in nimetlerinden en iyi şekilde yararlanmak için sepetinize Apple Pencil 1. Nesil kalemi eklemenizi ve hafıza problemi olmadan uzun süre kullanmak için en az 256 GB hafızalı versiyonu satın almanızı öneririz.

iPad 11. Nesil (A16) Wi-Fi 256 GB 11" Tablet: 19.899 TL

Apple Pencil 1. Nesil: 4.699 TL

Lenovo V15 G4 Dizüstü Bilgisayar

Bilgisayar satın almayı düşünen ve kısıtlı bütçeye sahip öğrencilere bu dizüstü bilgisayarı önerebiliriz. 4.3 GHz’e kadar çıkabilen AMD Ryzen 5 7520U işlemcsi, hızlı NVMe SSD’si ve geniş ekranıyla gelen bu dizüstü bilgisayar öğrencilerin ödev, araştırma ve sunum hazırlığı gibi işlemlerinde kesintisiz performans sunacaktır.

AMD Ryzen 5 7520U

8 GB DDR5 RAM

512 GB SSD

15.6” FHD

Lenovo V15 G4 AMN 82YU0124TX: 12.349 TL

HP Victus 7P645EA Gaming Dizüstü Bilgisayar

Güçlü bilgisayara ihtiyaç duyan öğrenciler için bu bilgisayar fiyat/performans açısından güzel bir seçim olacaktır. 13. Nesil Intel Core i5-13500H işlemcisi, üniversitelerin mühendislik, mimarlık gibi bölümlerinde okuyan öğrencilerin yoğun güç isteyen ödevlerinin üstesinden gelecektir. NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı hem 3 boyutlu tasarım işlerinde hem de oyunlarda yüksek performans elde etmenizi sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Hem eğitim hem de oyun için oldukça güçlü bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 7 saat kullanım sunan pil ömrü, kampüs ortamında veya sınıfta uzun süreli çalışmalar için ideal. Ayrıca RGB aydınlatmalı klavye, karanlık ortamlarda kolay bir şekilde yazı yazmanıza yardımcı olacak. Amazon'dan satın alanlara Battlefield 6 oyunu hediye ediliyor.

16,1 inç 144 Hz FHD IPS

Intel Core i5-13500H

16GB Ram

NVIDIA GeForce RTX 4060 DLSS 3

512 GB SSD

HP Victus 7P645EA Gaming Dizüstü Bilgisayar: 34.999 TL

OBEV Tablet ve Laptop Standı Metal

Tam Boyutta Gör Bu taşınabilir stant, bilgisayarınızı veya tabletinizi göz hizasına getirerek boyun ve sırt ağrılarını azaltıyor. Uzun süre ders çalışırken konfor sağlıyor. Alüminyum yapısı sayesinde cihaz sıcaklığını düşürüyor ve performansı koruyor. Katlanabilir yapısı, öğrenciler için hem pratik kullanım hem de her ortamda rahat taşıma sağlıyor. Çantanıza atarak dilediğiniz yere götürebilirsiniz.

OBEV Taşınabilir Laptop Stant Bilgisayar Stant Notebook Stant: 218 TL

CMF by Nothing Buds ANC Kablosuz Kulaklık

Tam Boyutta Gör Gürültülü ortamlarda ders çalışırken aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli kablosuz kulaklıklar hayat kurtarıcı oluyor. Kulaklık dış ortamdaki sesleri analiz ediyor ve gürültüyü engellemek için zıt frekansları kulağınıza yolluyor. Sessiz çalışma ortamı olmayan öğrenciler, ANC’li kulaklık sayesinde derslerine odaklanabilir.

CMF by Nothing Buds Kablosuz Kulaklık: 1.499 TL

LENOVO Laptop Çantası

Tam Boyutta Gör Okula ve kampüse giderken yanınızda bilgisayarınızı, tabletinizi ve kitaplarınızı taşımak için iyi bir çantaya ihtiyacınız var. Lenovo’nun bu çantası, minimal görünümü ve yağmura dayanıklı yapısıyla fiyatına göre makul bir seçim olabilir.

LENOVO 15.6" Laptop Çantası B210 Gri: 329 TL

HP Çok Fonksiyonlu Siyah Lazer Yazıcı

HP’nin bu yazıcısı yazdırma, fotokopi ve tarama özelliklerini bir arada sunarak kırtasiyeye gitme derdini ortadan kaldırıyor.

HP 7MD74A M141W Çok Fonksiyonlu 20PPM Siyah Lazer Yazıcı: 5.710 TL

Juo 20.000 mAh Powerbank

Juo’nun 20.000mAh kapasiteli bu taşınabilir şarj cihazı sayesinde, öğrenciler gün boyu cihazlarını şarj etme ihtiyacı duymadan derslerine odaklanabilirler. Aynı anda 3 ciihazı şarj edebiliyor.

Juo 20000MAH 22.5W Dijital LED Ekranlı Powerbank: 660 TL

PocketBook Verse Lite E-kitap Okuyucu

Tam Boyutta Gör PocketBook PB619-T-WW Verse Lite, öğrencilerin tek tuşla milyonlarca kitaba erişmesini sağlıyor. Göz yormayan 6 inçlik E-Ink Carta ekranı sayesinde tıpkı bir kağıt sayfası gibi bir görüntü elde ediliyor. Uzun süreli okumalar göz yorgunluğunu azaltıyor ve entegre ön ışığı ile düşük ışık koşullarında bile rahat okuma imkanı sunuyor. EPUB, PDF, MOBI, DOCX gibi 25’ten fazla formatı destekliyor. Kitapların yanı sıra ders notları ve PDF’leri okuyabilirsiniz. Sadece 170 gram ağırlığı sahip olan bu cihaz tek şarjla 1 aylık kullanım vaat ediyor.

PocketBook PB619-T-WW Verse Lite: 6.669 TL

GOTRAX G Max Ultra Elektrikli Scooter

GOTRAX G Max Ultra 350W Elektrikli Scooter, okul-kurs-ev arasında otobüs bekleme derdi olmadan hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlıyor. Maksimum 25 km/h hıza çıkıyor ve 40 kilometre menzil sunuyor. Evde ekonomik bir şekilde şarj edilebiliyor.

GOTRAX G Max Ultra 350W Elektrikli Scooter: 16.999 TL

