MediaTek, 2014'de iPad hariç tablet pazarında %30'luk pay hedefliyor

Dünyanın önde gelen yarıiletken tedarikçilerinden MediaTek, 2104 yılında tablet pazarından umutlu.

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın haberine göre MediaTek, kendi çözümlerine kullanan tablet sayısını 2014 yılında yıllık bazda iki katına çıkarmayı hedefliyor. 2014 hedeflerinin gerçekleşmesi halinde iPad dışı tablet pazarının %30'unda MediaTek'in imzası bulunacağı sektör uzmanları tarafından dile getirirken; firmanın 2013 yılında 15-20 milyonluk bir pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin ediliyor.

MediaTek yakın zamanda tabletler için geliştirdiği MT8125, MT8135, MT8389 ve MT8382 isimli 4 farklı çözümü lanse etmiş, bu çözümlerden bazıları Çinli tablet üreticileri tarafından kullanılmaya başlanmıştı.