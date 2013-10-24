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MediaTek, 2014'de iPad hariç tablet pazarında %30'luk pay hedefliyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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MediaTek, 2014'de iPad hariç tablet pazarında %30'luk pay hedefliyor

Dünyanın önde gelen yarıiletken tedarikçilerinden MediaTek, 2104 yılında tablet pazarından umutlu.

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın haberine göre MediaTek, kendi çözümlerine kullanan tablet sayısını 2014 yılında yıllık bazda iki katına çıkarmayı hedefliyor.  2014 hedeflerinin gerçekleşmesi halinde iPad dışı tablet pazarının %30'unda MediaTek'in imzası bulunacağı sektör uzmanları tarafından dile getirirken; firmanın 2013 yılında 15-20 milyonluk bir pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin ediliyor.

MediaTek yakın zamanda tabletler için geliştirdiği MT8125, MT8135, MT8389 ve MT8382 isimli 4 farklı çözümü lanse etmiş, bu çözümlerden bazıları Çinli tablet üreticileri tarafından kullanılmaya başlanmıştı.


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The-Engineer 5 yıl
Umutcan
Mediatek chipset kullananlar çoğunlukla çin malı tabletler zaten, bilindik markaların android tabletlerinden de kullanan yok gibi birşey.

Asus memopad HD 7 vs bir sürü tablette var.
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DH Misafiri 5 yıl
Asus kullanıyor tabletinde
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efe7182 5 yıl
2104 yilinda yazilmiş,anca olur zaten :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Umutcan 5 yıl
Mediatek chipset kullananlar çoğunlukla çin malı tabletler zaten, bilindik markaların android tabletlerinden de kullanan yok gibi birşey.
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Profes07sional 5 yıl efe7182
efe7182
2104 yilinda yazilmiş,anca olur zaten :)

adamlar 2104 yılını düşünüyorlar vay be
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talerk 5 yıl
İpad hariç ise genelde%5 e tekabül eder:)
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darkaura 5 yıl
asa yukari tum cin mali tabletler demek istemis.
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