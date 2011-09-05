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MeeGo için yeni isim; Samsung

7 yıl
7,6b
1
85
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacağını açıklamasıyla birlikte kapalı kapılar arkasında kendi bilgi teknolojilerini geliştirmek için gerekirse satın alım yapma kararı aldığı konuşulan Samsung, MeeGo'nun geliştirilmesinde Nokia'dan boşalan koltuğa oturabilir.

webOS platformunu da satın alacağı yönünde iddiaları yalanlayan Samsung cephesinden MeeGo ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmezken; MeeGo Experts ve Netbook News sitelerinin sektördeki çeşitli isimlerden aldığı bilgiler, Kore'li firmanın MeeGo platformunun geliştirilme sürecine destek vermeyi ciddi olarak düşündüğünü ve açık kaynaklı MeeGo için en güçlü adayın Samsung olduğunu gösteriyor.

Android platformuyla akıllı telefon pazarında istediği başarılara ulaşmasına rağmen Samsung'un başka platformlara yönelmesinin iki önemli sebebinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlarda ilki haberimizin başında da söylediğimiz gibi Android'in geliştiricisi olan Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacak olmasıyla birlikte sektörde donanım firması haline de gelecek olması. İkinci temel sebep ise Android platformunun çeşitli patent davalarıyla yüz yüze kalması. Her ne kadar Samsung, Apple ile patent davasında sıkıntı çekiyor olsa da Oracle'ın Android'e karşı açtığı patent davası, Apple'ın HTC'ye açtığı davada temel sebebin Android'in olması ve Samsung'un sattığı her bir telefon başına Microsoft'a para ödüyor olması Samsung'un Android platformunda başarılı olmasına rağmen alternatif platformlara yönelmesine sebep olduğunu söylememiz mümkün.

Hatırlanacağı gibi Nokia, kısa bir süre önce MeeGo'lu ilk akıllı telefonu N9'un resmi lansmanını gerçekleştirmiş; ancak Finli dev, N9'un kendilerinin MeeGo'lu son çözümü olacağını açıklamıştı.

Nokia'nın Windows Phone platformuna yönelme kararından sonra Intel ile birlikte temellerini attığı MeeGo platformunun geliştirilme sürecinde daha fazla rol almayacağının kesinleşmesinin ardından MeeGo platformunun geleceği sorgulanmaya başlamış; ilk zamanlar LG'nin ismi platformla birlikte anılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Digitimes, sektördeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde platforma üreticiler tarafından yeterince ilgili duyulmadığı gerekçesiyle Intel'in MeeGo'yu geliştirmeye son vererek donanımsal çözümlere odaklanacağını iddia etmişti.


<a href="http://www.slashgear.com/samsung-eyeing-intels-meego-tip-insiders-05177067/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29">Slashgear</a> Yorum Yaz
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Temelleri atılmış uygulama sayısıda belli bir düzeye gelmiş WebOS'u almayan firmanın MeGoo'yu da alacağını pek sanmıyorum ama alırsa ve açık kaynaklı olarak devam ettiricekse alması çok iyi olabilir.Zaten Android'in Java sanal makinesi üzerinde çalışması performans açısından olumsuz sonuçlar doğuruyordu ve ne kadar yüksek bir donanıma koyulursa koyulsun tam olarak stabil çalışamıyordu eğer MeGoo Android'in uygulama desteğini tam olarak arkasına alabilirse(zaten Android uygulamalarını destekliyordu) Android'in eksiksiz tam bir saf linux çekirdeğinden oluşturulmuş alternatifi olabilir performans konusunda Android'den iyi olacağı kesin geriye sadece özgün uygulama sayısı ve firmaların desteği kalıyor.Samsung destek verirse bu iş olur ama Bada gibi bir köşeye atacaksa hiç bulaşmasın güzelim işletim sistemine...
Edit:imla
Temelleri atılmış uygulama sayısıda belli bir düzeye gelmiş WebOS'u almayan firmanın MeGoo'yu da alacağını pek sanmıyorum ama alırsa ve açık kaynaklı olarak de...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Mr. Jingles 7 yıl infom@n
lnfoman
MeeGo ancak sözde iyi bir işletim sistemi. Kaput altında fark olsa da symbiandan farkı yok.

Bunu bunu, bunu alın dışarı.


Umarım Samsung bu işe el atar. Bu haberi gördükten sonra N9'u askıya aldım. Şayet Samsung MeeGo'ya el atarsa N9'u artık düşünmem.
Samsung'tan şöyle çift çekirdeklı bir MeeGo cihaz gelse görün bak dengeler nasıl değişir.
lnfomanMeeGo ancak sözde iyi bir işletim sistemi. Kaput altında fark olsa da symbiandan farkı yok.Bunu bunu, bunu alın dışarı...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Al PaC 7 yıl
MeeGo, ancak böyle agresif ürün politikası izleyen, donanım piyasasının çoğuna hakim olan ve cihazlarından donanımı esirgemeyen bir firmanın elinde atılım gerçekleştirebilir. Nokia nın bu yönetimle bir şey yapacağı yok zaten. Umarım Samsung bu işe de el atar. Farklı cihazlar kullanma imkanımız olur.
MeeGo, ancak böyle agresif ürün politikası izleyen, donanım piyasasının çoğuna hakim olan ve cihazlarından donanımı esirgemeyen bir firmanın elinde atılım ger...
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DH Misafiri 7 yıl
Pardus Linux
lnfoman MeeGo ancak sözde iyi bir işletim sistemi. Kaput altında fark olsa da symbiandan farkı yok.
Tamamen sallmışsın MeGoo Linux çekirdeğini temel alan bir işletim sistemi tıpkı Android gibi farkı ise sanal makinaya ihtiyaç duymadan doğrudan sistem üzerinde çalışması buda Androide göre daha performanslı olmasını sağlıyor yani eğer aynı donanımlı iki cihaz üzerine kurulsalar MeGoo hememen hemen tüm donanımı tam verimlikle kullanabilecek fakat Android malesef sanal makina yüzünden ancak %70 civarında verimlikle kullanabilecek, MeGoonun tek handikapı uygulama sayısı Symbian ile karşılaştırmak bile anlamsız...

Meego da QT arabirimi sayesinde Symbian uygulamaları port edilebiliyor.
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Deníz 7 yıl
nokia neden meego yu geliştirmedi diyorsunuzda sybiandada birşey yapmadı ki meegoda yapsın, samsungda meego şans bulabilir ama çok fazla destek vermesi gerekir.
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Mellkor 7 yıl Shady
Shady



Android platformuyla akıllı telefon pazarında istediği başarılara ulaşmasına rağmen Samsung'un başka platformlara yönelmesinin iki önemli sebebinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlarda ilki haberimizin başında da söylediğimiz gibi Android'in geliştiricisi olan Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacak olmasıyla birlikte sektörde donanım firması haline de gelecek olması. İkinci temel sebep ise Android platformunun çeşitli patent davalarıyla yüz yüze kalması. Her ne kadar Samsung, Apple ile patent davasında sıkıntı çekiyor olsa da Oracle'ın Android'e karşı açtığı patent davası, Apple'ın HTC'ye açtığı davada temel sebebin Android'in olması ve Samsung'un sattığı her bir telefon başına Microsoft'a para ödüyor olması Samsung'un Android platformunda başarılı olmasına rağmen alternatif platformlara yönelmesine sebep olduğunu söylememiz mümkün.






Sadece bu olayi anlamadim nedenini bilen varmi?
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heyula07 7 yıl Mellkor
Mellkor


Shady



Android platformuyla akıllı telefon pazarında istediği başarılara ulaşmasına rağmen Samsung'un başka platformlara yönelmesinin iki önemli sebebinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlarda ilki haberimizin başında da söylediğimiz gibi Android'in geliştiricisi olan Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacak olmasıyla birlikte sektörde donanım firması haline de gelecek olması. İkinci temel sebep ise Android platformunun çeşitli patent davalarıyla yüz yüze kalması. Her ne kadar Samsung, Apple ile patent davasında sıkıntı çekiyor olsa da Oracle'ın Android'e karşı açtığı patent davası, Apple'ın HTC'ye açtığı davada temel sebebin Android'in olması ve Samsung'un sattığı her bir telefon başına Microsoft'a para ödüyor olması Samsung'un Android platformunda başarılı olmasına rağmen alternatif platformlara yönelmesine sebep olduğunu söylememiz mümkün.






Sadece bu olayi anlamadim nedenini bilen varmi?


Samsung değil htc ödüyor onu. Telefon başına 5$
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emre_virüs 7 yıl
nokia neden microsoft'u seçti diyen arkadaş elop'un ms'da hissesi olduğunu ve nokia'nın wp7 kullanması için microsoft'un neler yaptığını biliyordur umarım meego'da webOS gibi potansiyel'i olmakla beraber hp'nin webos'a yaptığı gibi nokia'da meego'yu heba etmez umarım ve o zaman meego'nun gerçek gücünü hepimiz görmüş oluruz
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heyula07 7 yıl
Koskoca Hp o kadar parasına ve kaynağına rağmen webOSu bırakıyor. Demek ki Os geliştirip yaygınlaştırmak o kadar basit bir işlem değilmiş. Hp yapamadıysa Samsung hiç beceremez. Ayrıca sırf Google Motorolayı aldı diye Samsung androidi bırakmaz. Çünkü Google MM yi keyfinden satın almadı. MM kendi ip lerini kullanıyorlar diye bütün android geliştiricilerine dava açacağız dedi. Sonra gittiler Microsoftla flörte başladılar. Google da tırstı microsofttan önce kendileri satın aldı. Yani Samsungu, Lg yi, Htc yi olası bir davadan korumak için. Diyelim ki Samsung androidi bıraktı başka bir os ile yola devam etti. Başarılı da oldu. Apple Microsoft gibi firmalar onun peşini bırakır mı acaba. Arkasında Google olmazsa bir ayda perişan ederler Samsungu Alimallah.
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Stanislas Xavier 7 yıl
anelka39
Nokia için w7 gecici bir hevestir elbet bir gün Nokia Meego ya Geri dönecektir cünkü MeeGo Nokianındır ve en güzel ona yakışır

meego, maemo ve moblin sistemlerinin birleşiminden oluşuyor ve nokıa ile birlikte intel de var sistemi yaratanlar arasında...
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OvernightSensation 7 yıl
FuXiN
Samsungun kendi işletim sistemi var zaten her geçen günde gelişiyor bada 2 tanıtıldı wave 3e bada 3 ün gelecegi daha piyasaya çıkamadan bildirilmişken ne yapsın meegoyu. O kadar iyiydi o kadar hızlıydı falandı filandı nokia neden devam etmedi geçin bunları çacık olmayacak bir sistem zaten olmadıda bu saatden sonra alanın elinde patlar.. Noki ada zerre akıl olsaydı zaten androide geçer kendini kurtarırdı ölü motorola bile canlandı

ya meego hakkında bir şey bilmiyorsunuz gelip burda atıp tutuyorsunuz meego destek alsa en iyi sistem olacak o desteği verebilecek en iyi şirket samsung. samsung gerçekten destek versin o zaman kötüle bakayım.
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K_Spartakus 7 yıl
samsung bunu yapamaz şunu yapamaz yada badaya birşey yapmadıki buna yapsın demek saçmalıktan başka birşey değil . samsung bugün itibariyle 3 tane işletim sistemini kullanıyormu ? kullanıyor .

1-bada
2-windows phone 7
3-android
aslında önemsiz olsada en basit standart işletim sistemide buna dahil

sonuç olarak samsung badayı unutmuş değil , yeni versiyonu sundu kullanıcılarına ..... windows phone 7 tutmamış olabilir ama yeni versiyon tutabilir ...android hala yenilenen ve güncellenen ve en çok satan işletim sistemi ....vee meegoo , bence bu işletim sisteminin elinden tutup geliştirirse bence iki sene içinde samsung birincilik koltuğuna oturup nokiayı alaşağı edebilir genel anlamda .

şahsen meegonun nokia n9lu videolarını izlediğimde kullanım şeklini çok beğendim .

samsungun çok ürün çeşitliliği için eleştirenlere sormak lazım ; nokia geçmişte ve şimdi hergün model çıkarırken övgüleri arka arkaya sıralandığında hiçkimsenin gıkı çıkmıyorken samsung nokianın yapamadığını en isabetli şekilde yaparken çok mu kötü oluyor ? ne kadar model çıkartasada bir o kadarda sistem çeşitliliği ve cebinizdeki paraya göre hizmet veriyor .samsungu bu konuda eleştirenler neden nokianın ensesinde olduğunu düşünsünler ..bugün az farkla arkasında yarın önünde ....
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FuXiN 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
FuXiN
Samsungun kendi işletim sistemi var zaten her geçen günde gelişiyor bada 2 tanıtıldı wave 3e bada 3 ün gelecegi daha piyasaya çıkamadan bildirilmişken ne yapsın meegoyu. O kadar iyiydi o kadar hızlıydı falandı filandı nokia neden devam etmedi geçin bunları çacık olmayacak bir sistem zaten olmadıda bu saatden sonra alanın elinde patlar.. Noki ada zerre akıl olsaydı zaten androide geçer kendini kurtarırdı ölü motorola bile canlandı

ya meego hakkında bir şey bilmiyorsunuz gelip burda atıp tutuyorsunuz meego destek alsa en iyi sistem olacak o desteği verebilecek en iyi şirket samsung. samsung gerçekten destek versin o zaman kötüle bakayım.

Ne kadar boş beleş konuşuyorsun arkadaş. O kadar iyiydi o kadar mükemmeldi yok 2 senede lider yaparmış samsunguda falandıda filandıda adama sormazlarmı arkadaş niye giti microsoftun kucagına atladı. Nokia küçüçük işletme mi ki geliştirip çoşturmadı işte senin gibi çok bilmişlerde atıp tutar. Samsung destek verse falan zaten bir siz akıllıydınız bir siz biliyordunuz nokia bunu hiç akıl etmedi biz neden kendi sistetimiz varken microsoftan medet umuduk diye hiç düşünmedi deǧil mi :)
Düşünceni yaz beni zerre ilgilendirmez başkasını yada beni bir şey ile itam ederken dön aynayabak önce..!
Unutmadan yazayım samsungun lider olması için meegoyq ihtiyacı yok zaten bir iki sene içinde bada ve android sayesinde ve en iyi teknolojik cihazları sayesinde lider olacak :)
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neronidas 7 yıl
Samsung'un kullanmadığı bi bu bide ios kalmıştı zaten. Adamlar fantazi peşinde
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OvernightSensation 7 yıl
lnfoman
sis xvier
lnfoman
OvernightSensation
lnfoman
Pardus Linux
lnfoman MeeGo ancak sözde iyi bir işletim sistemi. Kaput altında fark olsa da symbiandan farkı yok.
Tamamen sallmışsın MeGoo Linux çekirdeğini temel alan bir işletim sistemi tıpkı Android gibi farkı ise sanal makinaya ihtiyaç duymadan doğrudan sistem üzerinde çalışması buda Androide göre daha performanslı olmasını sağlıyor yani eğer aynı donanımlı iki cihaz üzerine kurulsalar MeGoo hememen hemen tüm donanımı tam verimlikle kullanabilecek fakat Android malesef sanal makina yüzünden ancak %70 civarında verimlikle kullanabilecek, MeGoonun tek handikapı uygulama sayısı Symbian ile karşılaştırmak bile anlamsız...
Genellikle Linux fanatiklerine bir şeyler anlatarak vakit kaybetmem ama sırf meegoya kötü dediğim için yazımın devamını dikkatli okumadan bilmişlik taslamışsın :) Kaput altında farklı olduklarını BEN ZATEN YAZDIM :) Kullanıcıların %99.9u kaput altında ne var diye düşünmez. Aranılan şey: hızlı, kolay ve süreğen kullanımdır. Daha bu güne kadar telefon alırken çekirdeği neyyyy? sanallaştırma var mı? diye soru soran birine rastlamadım:) MeeGonun da öyle ahım şahım hızlı olduğu bir durum yok ayrıca sadece işletim sisteminin hızlı olması yetmiyor; donanım ve tasarım da çok önemli!!!
işte asıl nokta bu zaten meego android 1.5 ghzla alacağın performansı 1 ghz ile sunabiliyor dostum daha çok bilgi edinmelisin.
Ölçtün mü? Nasıl ölçtün?
İşlemciyi hemen hemen hiç bir uygulama doğrudan kullanamaz çünkü işlemcinin dilinden (Assembly – makine dili) konuşamazlar, bu yüzden ihtiyaçları olan işlemleri işlemcinin dilinden konuşmayı bilen işletim sistemine iletirler. Uygulamalar işletim sistemi ile doğrudan iletişebiliyor ve işletim sisteminin bir parçası gibi davranabiliyorsa doğal (native) uygulama olurlar ve Symbian ile iOS işletim sistemleri uygulamaların doğal halde çalışmasına olanak sunar. Fakat Android işletim sistemi adına Dalvik VM denilen ve doğal olamayan uygulamalarının söylediklerini işletim sisteminin anlayacağı dile çeviren ek bir doğal uygulama (Sanal Makine – Virtual Machine) kullanıyor çünkü (Android NDK ile geliştirilmemiş) Android uygulamaları doğal modda çalışamıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Symbian ile iOS uygulamaları işlemcinin gücünün yaklaşık %95 ile %90‘ı arasındaki bir miktarı doğrudan kullanabilirken, Android’de bu oran (araya tercümanlık için giren Dalvik VM’in işlemci gücünden pay alması yüzünden) %75 ile %60 arasına kadar düşebiliyor. Yani bir diğer deyişle bir uygulama Symbian ile iOS işletim sistemlerinde 900 MHz hız ile çalışabilmek için diyelim ki 1000 MHz işlemciye ihtiyaç duyuyorsa, Android işletim sisteminde 900 MHz hız ile çalışabilmek için 1200 ~ 1500 MHz arasında bir işlemciye ihtiyaç duyuyor, çünkü aradaki farkı Dalvik VM kullanıyor. Bu ayrıca WP7 li cihazların neden düşük donanımlı olduğunu da açıklar...Çünkü o güç sisteme yetiyor tabi şimdilik...
Çok güzel...Netbooklarda yapılan bir karşılaştırmalı hız testi var mı?Bence bu MeeGo olayı ve savunulması linux fanatikliğinden başka birşey değil

biz iyi olanı savunuyoruz yoksa hiçbiri bize para felan vermiyor savunduğumuz için neden ios'dan daha iyi işletim sistemi olabileceğini kabul etmiyorsunuz? Varsa yoksa kör zihniyet lanet ios.
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infom@n 7 yıl
sis xvier
Orijinalden alıntı: lnfoman
Orijinalden alıntı: OvernightSensation
Orijinalden alıntı: lnfoman
Orijinalden alıntı: Pardus Linux
Orijinalden alıntı: lnfoman MeeGo ancak sözde iyi bir işletim sistemi. Kaput altında fark olsa da symbiandan farkı yok.
Tamamen sallmışsın MeGoo Linux çekirdeğini temel alan bir işletim sistemi tıpkı Android gibi farkı ise sanal makinaya ihtiyaç duymadan doğrudan sistem üzerinde çalışması buda Androide göre daha performanslı olmasını sağlıyor yani eğer aynı donanımlı iki cihaz üzerine kurulsalar MeGoo hememen hemen tüm donanımı tam verimlikle kullanabilecek fakat Android malesef sanal makina yüzünden ancak %70 civarında verimlikle kullanabilecek, MeGoonun tek handikapı uygulama sayısı Symbian ile karşılaştırmak bile anlamsız...
Genellikle Linux fanatiklerine bir şeyler anlatarak vakit kaybetmem ama sırf meegoya kötü dediğim için yazımın devamını dikkatli okumadan bilmişlik taslamışsın :) Kaput altında farklı olduklarını BEN ZATEN YAZDIM :) Kullanıcıların %99.9u kaput altında ne var diye düşünmez. Aranılan şey: hızlı, kolay ve süreğen kullanımdır. Daha bu güne kadar telefon alırken çekirdeği neyyyy? sanallaştırma var mı? diye soru soran birine rastlamadım:) MeeGonun da öyle ahım şahım hızlı olduğu bir durum yok ayrıca sadece işletim sisteminin hızlı olması yetmiyor; donanım ve tasarım da çok önemli!!!
işte asıl nokta bu zaten meego android 1.5 ghzla alacağın performansı 1 ghz ile sunabiliyor dostum daha çok bilgi edinmelisin.
Ölçtün mü? Nasıl ölçtün?
İşlemciyi hemen hemen hiç bir uygulama doğrudan kullanamaz çünkü işlemcinin dilinden (Assembly – makine dili) konuşamazlar, bu yüzden ihtiyaçları olan işlemleri işlemcinin dilinden konuşmayı bilen işletim sistemine iletirler. Uygulamalar işletim sistemi ile doğrudan iletişebiliyor ve işletim sisteminin bir parçası gibi davranabiliyorsa doğal (native) uygulama olurlar ve Symbian ile iOS işletim sistemleri uygulamaların doğal halde çalışmasına olanak sunar. Fakat Android işletim sistemi adına Dalvik VM denilen ve doğal olamayan uygulamalarının söylediklerini işletim sisteminin anlayacağı dile çeviren ek bir doğal uygulama (Sanal Makine – Virtual Machine) kullanıyor çünkü (Android NDK ile geliştirilmemiş) Android uygulamaları doğal modda çalışamıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Symbian ile iOS uygulamaları işlemcinin gücünün yaklaşık %95 ile %90‘ı arasındaki bir miktarı doğrudan kullanabilirken, Android’de bu oran (araya tercümanlık için giren Dalvik VM’in işlemci gücünden pay alması yüzünden) %75 ile %60 arasına kadar düşebiliyor. Yani bir diğer deyişle bir uygulama Symbian ile iOS işletim sistemlerinde 900 MHz hız ile çalışabilmek için diyelim ki 1000 MHz işlemciye ihtiyaç duyuyorsa, Android işletim sisteminde 900 MHz hız ile çalışabilmek için 1200 ~ 1500 MHz arasında bir işlemciye ihtiyaç duyuyor, çünkü aradaki farkı Dalvik VM kullanıyor. Bu ayrıca WP7 li cihazların neden düşük donanımlı olduğunu da açıklar...Çünkü o güç sisteme yetiyor tabi şimdilik...

Çok güzel...
Netbooklarda yapılan bir karşılaştırmalı hız testi var mı?
Bence bu MeeGo olayı ve savunulması linux fanatikliğinden başka birşey değil
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