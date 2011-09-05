MeeGo için yeni isim; Samsung

Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacağını açıklamasıyla birlikte kapalı kapılar arkasında kendi bilgi teknolojilerini geliştirmek için gerekirse satın alım yapma kararı aldığı konuşulan Samsung, MeeGo'nun geliştirilmesinde Nokia'dan boşalan koltuğa oturabilir.

webOS platformunu da satın alacağı yönünde iddiaları yalanlayan Samsung cephesinden MeeGo ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmezken; MeeGo Experts ve Netbook News sitelerinin sektördeki çeşitli isimlerden aldığı bilgiler, Kore'li firmanın MeeGo platformunun geliştirilme sürecine destek vermeyi ciddi olarak düşündüğünü ve açık kaynaklı MeeGo için en güçlü adayın Samsung olduğunu gösteriyor.

Android platformuyla akıllı telefon pazarında istediği başarılara ulaşmasına rağmen Samsung'un başka platformlara yönelmesinin iki önemli sebebinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlarda ilki haberimizin başında da söylediğimiz gibi Android'in geliştiricisi olan Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacak olmasıyla birlikte sektörde donanım firması haline de gelecek olması. İkinci temel sebep ise Android platformunun çeşitli patent davalarıyla yüz yüze kalması. Her ne kadar Samsung, Apple ile patent davasında sıkıntı çekiyor olsa da Oracle'ın Android'e karşı açtığı patent davası, Apple'ın HTC'ye açtığı davada temel sebebin Android'in olması ve Samsung'un sattığı her bir telefon başına Microsoft'a para ödüyor olması Samsung'un Android platformunda başarılı olmasına rağmen alternatif platformlara yönelmesine sebep olduğunu söylememiz mümkün.

Hatırlanacağı gibi Nokia, kısa bir süre önce MeeGo'lu ilk akıllı telefonu N9'un resmi lansmanını gerçekleştirmiş; ancak Finli dev, N9'un kendilerinin MeeGo'lu son çözümü olacağını açıklamıştı.

Nokia'nın Windows Phone platformuna yönelme kararından sonra Intel ile birlikte temellerini attığı MeeGo platformunun geliştirilme sürecinde daha fazla rol almayacağının kesinleşmesinin ardından MeeGo platformunun geleceği sorgulanmaya başlamış; ilk zamanlar LG'nin ismi platformla birlikte anılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Digitimes, sektördeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde platforma üreticiler tarafından yeterince ilgili duyulmadığı gerekçesiyle Intel'in MeeGo'yu geliştirmeye son vererek donanımsal çözümlere odaklanacağını iddia etmişti.

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