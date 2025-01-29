ABD teknoloji hisseleri, DeepSeek şokunun ardından toparlanıyor

Toparlanma başladı
Nvidia, pazartesi günü yüzde 17 değer kaybederek yaklaşık 593 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına uğradı. Bu, herhangi bir şirketin bir günde yaşadığı en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Nvidia değil, yapay zeka sektörüne bağlı çip, altyapı ve güç şirketleri de toplamda 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti.
Bu bağlamda teknoloji hisseleri yüzde 3,6’lık bir yükselişle toparlanmaya başladı. Nvidia dışında Oracle, Marvell Technology, Broadcom, Apple, Microsoft, Amazon, Meta ve ABD dışındaki ASML ve TSMC gibi yapay zeka ile ilintili hisseler sert düşüşlerden geri dönmeye başladı. Bu arada Apple ve Microsoft da dahil olmak üzere bir dizi büyük teknoloji şirketinin bu hafta sonu kazançlarını açıklaması bekleniyor ve yatırımcıların büyük ihtimalle sermaye harcamaları ve yapay zekadaki rekabet hakkında soru soracakları tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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