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    ABD teknoloji hisseleri, DeepSeek şokunun ardından toparlanıyor

    Çinli DeepSeek’in yayınladığı yapay zeka modelleri ABD’nin teknoloji şirketlerinde büyük hisse satışlarına neden olmuştu. Ortamın sakinleşmesiyle ABD teknoloji hisseleri toparlanmaya başladı.
    ABD teknoloji hisseleri, DeepSeek şokunun ardından toparlanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD teknoloji hisseleri, Çinli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü düşük maliyetli yapay zeka modelleri nedeniyle yaşanan sert düşüşün ardından Salı günü toparlanma sinyalleri verdi. Yapay zeka çip lideri Nvidia, önceki gün yaşadığı büyük kayıpların ardından yüzde 8,9 değer kazanarak yatırımcıların yeniden alıma geçtiğini gösterdi.

    Toparlanma başladı

    Nvidia, pazartesi günü yüzde 17 değer kaybederek yaklaşık 593 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına uğradı. Bu, herhangi bir şirketin bir günde yaşadığı en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Nvidia değil, yapay zeka sektörüne bağlı çip, altyapı ve güç şirketleri de toplamda 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti.

    ABD teknoloji hisseleri, DeepSeek şokunun ardından toparlanıyor Tam Boyutta Gör
    Bu sert düşüşün sebebi, Çinli DeepSeek’in piyasaya sürdüğü ücretsiz yapay zeka asistanının, mevcut sistemlerden çok daha düşük maliyetle çalıştığı iddiasıydı. Ancak sektör uzmanları, DeepSeek’in maliyet avantajına dair net verilerin eksik olduğuna dikkat çekti. Bahsi geçen 6 milyon dolara geliştirilme iddiasının buz dağının sadece görünen kısmı olduğu, eğitim sürecinin sadece son aşamasına atıfta bulunduğu ortaya çıktı.

    Bu bağlamda teknoloji hisseleri yüzde 3,6’lık bir yükselişle toparlanmaya başladı. Nvidia dışında Oracle, Marvell Technology, Broadcom, Apple, Microsoft, Amazon, Meta ve ABD dışındaki ASML ve TSMC gibi yapay zeka ile ilintili hisseler sert düşüşlerden geri dönmeye başladı. Bu arada Apple ve Microsoft da dahil olmak üzere bir dizi büyük teknoloji şirketinin bu hafta sonu kazançlarını açıklaması bekleniyor ve yatırımcıların büyük ihtimalle sermaye harcamaları ve yapay zekadaki rekabet hakkında soru soracakları tahmin ediliyor.

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