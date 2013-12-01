Mega uygulaması Windows Phone için de gelecek





Mega Upload platformunun sürpriz şekilde kapatılması ile başlayan ve Yeni Zelanda'da nezarethanede son bulan macerası ile gündeme oturan Mega Dotcom, kefaletle serbest kaldıktan sonra Mega adında yeni bir bulut depolama platformu hizmete sokmuştu.





Aynı zamanda link tabanlı dosya paylaşımı da yapan Mega için Android ve iOS uygulamaları bir süredir yayındaydı. Etki alanını artırmak isteyen Mega, Windows Phone için de bir uygulama hazırlıyor.





Gelen bilgilere göre Windows Phone için Mega uygulaması 2014 yılının ilk aylarında kullanıma sunulacak. Uygulama ile Mega hesabını yönetme, uyumlu medya içerikleri önizleme veya oynatma, dosya linklerini arkadaşlara gönderme gibi fonksiyonlar yapılabiliyor.

http://wmpoweruser.com/kim-dotcoms-mega-also-working-on-a-windows-phone-app/