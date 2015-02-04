Meizu MX4 ve MX4 Pro modelleri gelecek ay Android 5.0 güncellemesi alabilir





Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine başlayan Meizu, bilindiği üzere akıllı telefon modellerinde Flyme OS adlı modifiye edilmiş bir arayüz kullanıyor. Hali hazırda Android 4.4 KitKat sürümünü temel alan Flyme OS için Android 5.0 güncellemesi Kasım ayından bu yana devam etmekteydi.





Çin'den gelen bilgilere Android 5.0 üzerinde çalışan yeni Flyme OS kullanıcı arayüzü için Mart ayı sonunda bir beta programı başlatmak isteyen Meizu; MX4 ve MX4 Pro modellerine beta sürümünü dağıtacak. Beta sürecinin gidişatına göre Meizu'nun devam eden ayda da nihai sürümü yayınlayacağı tahmin ediliyor.





Güncellemeden ilk etapta MX4 ve MX4 Pro modellerinin yararlanacağı belirtiliyor. Ancak diğer modellerin güncellemeden ne zaman faydalanacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX4-and-MX4-Pro-should-be-updated-to-Android-5.0-Lollipop-starting-next-month_id65512