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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu MX4 ve MX4 Pro modelleri gelecek ay Android 5.0 güncellemesi alabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX4 ve MX4 Pro modelleri gelecek ay Android 5.0 güncellemesi alabilir

Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine başlayan Meizu, bilindiği üzere akıllı telefon modellerinde Flyme OS adlı modifiye edilmiş bir arayüz kullanıyor. Hali hazırda Android 4.4 KitKat sürümünü temel alan Flyme OS için Android 5.0 güncellemesi Kasım ayından bu yana devam etmekteydi. 

Çin'den gelen bilgilere Android 5.0 üzerinde çalışan yeni Flyme OS kullanıcı arayüzü için Mart ayı sonunda bir beta programı başlatmak isteyen Meizu; MX4 ve MX4 Pro modellerine beta sürümünü dağıtacak. Beta sürecinin gidişatına göre Meizu'nun devam eden ayda da nihai sürümü yayınlayacağı tahmin ediliyor. 

Güncellemeden ilk etapta MX4 ve MX4 Pro modellerinin yararlanacağı belirtiliyor. Ancak diğer modellerin güncellemeden ne zaman faydalanacağı bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX4-and-MX4-Pro-should-be-updated-to-Android-5.0-Lollipop-starting-next-month_id65512 Yorum Yaz
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bestofMd 4 yıl
Çok iyi
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kartalaraz 4 yıl
cihaz dan önemli getiren firma...cihazın arkasında durması...garanti servis çok önemli...
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sercandk 4 yıl
Meizu güncelleme konusunu becerebilirse çok da yüksek satış rakamlarına ulaşabilir.
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Oyun Bilgisayar 4 yıl
bildiğim kadarı iel 32gb olanıda bu ay içerisinde stoklarında olacak
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wolf silver 4 yıl
Yanılmıyorsam böyle güncellemelerin geç gelmesi veya hiç gelmemesi mediatek in suçu.. Ayrıca ülkemizde satılan MX4 fazla satmaz. çünkü hafızası 16 GB olan getırılmiş.. Zaten 16 gb kullanamıyorsun. sana 11-12 veriyorlar... 32 GB olsa alınabilir...
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