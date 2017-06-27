Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus detaylanıyor

Meizu’nun bu yıl üst seviye pazara ağırlığını koymak için hazırladığı yeni Pro serisi akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı. Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus modelleri oldukça iddialı özellikler ile gelecek.

Farklı özellikler

Tasarım olarak aynı çizgiyi benimseyecek olan Pro 7 serisinde arka e-mürekkep ekran olacağı ve pek çok bildirimin bu ekranda kullanıcıya iletileceği gündeme gelmişti. Böylece kullanıcı sürekli ekran kilidi açma gereği duymayacak ve enerji verimliliği artacak.

Diğer taraftan arka kısımda 12MP+12MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu kullanılmış. Optik yakınlaştırma ve daha kaliteli çekimler gibi avantajları bulunan kombinasyonun yanında ise 16MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Meizu Pro 7 Plus model serinin amiral gemisi durumunda. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı belirtilen modelde 10nm sürecindeki Helio X30 yonga seti, 8GB LPDDR4 RAM ve 128GB depolama kapasitesi gibi özellikler olacağı ifade ediliyor. Model 555$ fiyat etiketine sahip olacak.

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Meizu Pro 7 ise biraz daha kırpılmış. 5.2 inçlik Full HD ekran yanında Helio X30 yonga seti, 4GB/6GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi gibi özellikler mevcut. Modelin 4GB RAM ve 32GB kapasiteli versiyonu 409$ olacak. 6GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyon ise 480$ civarında seyredecek.

Meizu’nun her iki modeli de 27 Temmuz itibariyle lanse edeceği dile getiriliyor. Satışlar ise 4 Ağustos tarihinde Çin sınırları içerisinde başlayacak.