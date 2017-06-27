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Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus detaylanıyor

Tasarım olarak aynı çizgiyi benimseyecek olan Meizu Pro 7 serisinde arka e-mürekkep ekran olacağı ve pek çok bildirimin bu ekranda kullanıcıya iletileceği daha önce gündeme gelmişti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu’nun bu yıl üst seviye pazara ağırlığını koymak için hazırladığı yeni Pro serisi akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı. Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus modelleri oldukça iddialı özellikler ile gelecek.

Farklı özellikler

Tasarım olarak aynı çizgiyi benimseyecek olan Pro 7 serisinde arka e-mürekkep ekran olacağı ve pek çok bildirimin bu ekranda kullanıcıya iletileceği gündeme gelmişti. Böylece kullanıcı sürekli ekran kilidi açma gereği duymayacak ve enerji verimliliği artacak.

Diğer taraftan arka kısımda 12MP+12MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu kullanılmış. Optik yakınlaştırma ve daha kaliteli çekimler gibi avantajları bulunan kombinasyonun yanında ise 16MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Meizu Pro 7 Plus model serinin amiral gemisi durumunda. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı belirtilen modelde 10nm sürecindeki Helio X30 yonga seti, 8GB LPDDR4 RAM ve 128GB depolama kapasitesi gibi özellikler olacağı ifade ediliyor. Model 555$ fiyat etiketine sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 8 basın görseli sızdırıldı iddiası"

Meizu Pro 7 ise biraz daha kırpılmış. 5.2 inçlik Full HD ekran yanında Helio X30 yonga seti, 4GB/6GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi gibi özellikler mevcut. Modelin 4GB RAM ve 32GB kapasiteli versiyonu 409$ olacak. 6GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyon ise 480$ civarında seyredecek.

Meizu’nun her iki modeli de 27 Temmuz itibariyle lanse edeceği dile getiriliyor. Satışlar ise 4 Ağustos tarihinde Çin sınırları içerisinde başlayacak. 

 

http://www.tweaktown.com/news/58175/meizu-pro-7-plus-specs-prices-leak/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FreeShah 2 yıl
İncelemelerde fena değil gibi. Türkiye'de pazarı olmaması kötü. Hem teknik destek hem de fiyat kötü oluyor o zaman.
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FreeShah 2 yıl
Ben de merak ediyorum. Aklımda bir kaç soru var. Arayüz hala dertli mi yoksa artık stabil ve sorunsuz mu? Kamera vw batarya performansı nasıl?
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Chill Out 2 yıl
Satın almak istediğim bir telefon, şahsen benim hoşuma gitti diyebilirim.
Ama incelemelerden gördüğüm kadarı ile arka ekran biraz kararsız çalışıyor. Dokunmaları algılamama vs gibi. neyse bekleyip göreceğiz artık :)
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trozerotr 2 yıl
Meizu ile nokia arasında bi birleşme filan mı var ? U serisinden sonraki cihazlarda nokia tipi var. Şimdide pro 7.
Bildiğin nokia 5800 ın arkasına benziyor. Dediğim gibi bir şey var bu işte.
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OnderT 2 yıl
Mtk işlemci ile 500 küsur dolar. Çok ilginç.
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izmirliyim_89 2 yıl
8 gb ram
bakalım nereye kadat gitcek. Ben de note 3 var 3 gb ram var ve kasıyo. Ram le iş bitmiyo
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cngzmls 2 yıl izmirliyim_89
Bence teli değiştirmelisin. Ben de 3 gb. ramli Xiaomi var, tel uçuyor.
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srsy 2 yıl
Pro 6 plus gelmedi ki 7 ye niyetlenelim.
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kadirirdem 2 yıl
Quallcomm işlemci kullansa çok daha iyi olur bence...
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damn2u 2 yıl
Meizu neden Qualcomm işlemci kullanmıyor bilen var mı?
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Windows10 2 yıl damn2u
damn2u

Meizu neden Qualcomm işlemci kullanmıyor bilen var mı?

çinli bir firma, çinli bir firmanın ürettiği işlemci teknolojisini kullanıyor. genelde çinli firmaların önemli bir kısmı da devlet desteklidir.

bunun dışında, mediatek işlemciler aynı muadili qualcomm işlemcilerin yarı fiyatına satılıyor. bu da tabi ki, fiyatı etkiliyor.

mediatek.com/...
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dys 2 yıl
Mediatek (Bilinenin aksine Çin değil Taiwan firması ve ucuz işlemci pazarında lider) Alibaba group tan sonra Meizu nun en büyük ortağı,samsung unda az bir iştiraki olduğu söyleniyor,tutupta rakip firmanın işlemcisini kullanmasını beklemek hayal olur,bazen amiral gemisi modellerinde Exynos kullanıyor ama...
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denizci535 2 yıl damn2u
damn2u
Meizu neden Qualcomm işlemci kullanmıyor bilen var mı?

810 ve 820 rezaletinden sonra neden kullansin. mediatek batarya ve talaefon dostu 2560mah pro 6 bile 4saat uzeri ekran suresi aliyor.
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beyazsoy 2 yıl
Haber yanlış bugün çıkan haberlere lansman temmuz 7 olacak yani 7.7 .17 de geçen sene de meziu flymeos 6'yi 6li bir günde tanıtmıştı
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