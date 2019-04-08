Meizu kullanıcıları güncelleme alamamaktan şikayetçi

Ülkemize de giriş yapan Meizu’nun, özellikle Android sürüm güncellemeleri konusunda iyi anılmadığını söyleyebiliriz. Bu durumdan sıkılan bazı Meizu kullanıcıları firmanın resmi forumlarında sorunlarını sıkça dile getirmeye başladılar. Meizu kullanıcısı ve Fransa'da bayiliğini yaptığını söyleyen Alexander da bu kullanıcılardan bir diğeri.

Çoğu modelde durum aynı

Alexander tarafından global Meizu forumuna açılan konu 12 saat içerisinde 400’ün üzerinde cevap aldı ancak iyice popülerleşmesinin ardından forum yetkilileri tarafından kaldırıldı. Açtığı konuda değindiği temel sorun Meizu 16TH kullanıcısı olması ve satın aldığı tarihten bu yana yalnızca küçük bir hatayı gideren güncelleme alması noktasında. Ayrıca global Meizu forumunda yetkililerin artık hiçbir duruma cevap vermediğinden de bahsediyor. Sadece güncelleme takvimi isteğinde bulunan kullanıcı son olarak Meizu global forumunun bu pasiflik sebebiyle kapanma ihtimaline değindi.

Firmanın popüler modellerinden Meizu 15’de de benzeri sorunlar yaşandı. Geçtiğimiz senenin Nisan ayından tanıtılan Meizu 15, Snapdragon 660, 4 GB RAM, 128 GB depolama vb. özelliklere sahip. Ancak işletim sistemi, çıkalı 2 seneyi geçen Android Nougat 7.1.2 üzerine yerleştirilmiş Flyme 7 arayüzü ile geliyor. Kullanıcılar da uzun zamandır yazılım güncellemesi beklemesine rağmen alamadılar.

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Sizlere aktardığımız Meizu haberlerinde, forum üyelerimiz de Meizu’nun güncelleme desteği vermemesinden yakınıyorlar. Her ne kadar fiyatına kıyasla tasarımı ve donanımı iddialı cihazlar sunsa da Meizu’nun güncelleme desteği konusunda kullanıcıların gözünde sınıfta kaldığı söylenebilir.

https://www.gizchina.com/2019/04/07/meizu-is-neglecting-support-for-its-global-customers/