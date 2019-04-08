Meizu kullanıcıları güncelleme alamamaktan şikayetçi

Çoğu modelde durum aynı
Alexander tarafından global Meizu forumuna açılan konu 12 saat içerisinde 400’ün üzerinde cevap aldı ancak iyice popülerleşmesinin ardından forum yetkilileri tarafından kaldırıldı. Açtığı konuda değindiği temel sorun Meizu 16TH kullanıcısı olması ve satın aldığı tarihten bu yana yalnızca küçük bir hatayı gideren güncelleme alması noktasında. Ayrıca global Meizu forumunda yetkililerin artık hiçbir duruma cevap vermediğinden de bahsediyor. Sadece güncelleme takvimi isteğinde bulunan kullanıcı son olarak Meizu global forumunun bu pasiflik sebebiyle kapanma ihtimaline değindi.
Firmanın popüler modellerinden Meizu 15’de de benzeri sorunlar yaşandı. Geçtiğimiz senenin Nisan ayından tanıtılan Meizu 15, Snapdragon 660, 4 GB RAM, 128 GB depolama vb. özelliklere sahip. Ancak işletim sistemi, çıkalı 2 seneyi geçen Android Nougat 7.1.2 üzerine yerleştirilmiş Flyme 7 arayüzü ile geliyor. Kullanıcılar da uzun zamandır yazılım güncellemesi beklemesine rağmen alamadılar.Ayrıca Bkz. "Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak"
Sizlere aktardığımız Meizu haberlerinde, forum üyelerimiz de Meizu’nun güncelleme desteği vermemesinden yakınıyorlar. Her ne kadar fiyatına kıyasla tasarımı ve donanımı iddialı cihazlar sunsa da Meizu’nun güncelleme desteği konusunda kullanıcıların gözünde sınıfta kaldığı söylenebilir.
https://www.gizchina.com/2019/04/07/meizu-is-neglecting-support-for-its-global-customers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynısını Asus'un Zenfone 2 serisinde yaşıyordum. OTA'dan güncelleme bile veremiyorlardı. Telefonun çıkışının üzerinden 1 sene geçmesine rağmen, Asus forumlarında yalvara yakara Marsmallow güncellemesi aldık. Onu da OTA'dan veremediler. İndirip kendimiz uğraştık. Sonra 2-3 ufak güncelleme alıp, çöp oldu telefon.
Her sene telefon çıkarmak maharet değil. Bu telefonların arkasında durabilmek önemli.
2017'de piyasaya çıkan 457 Android cihazdan yalnızca 29'u 8 ay önce yayınlanan Android 9 güncellemesini almış. 2018 için ise bu oran 81/412.
Firmalar 1-2 yıl bile güncelleme vermiyorlar. Google kaç yıldır şu sorunu çözemedi ya da çözmedi.