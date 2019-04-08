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Meizu kullanıcıları güncelleme alamamaktan şikayetçi

Meizu, global pazara sunduğu telefonlara güncelleme vermek konusunda pek iyi anılmıyor. Kullanıcılar da Meizu forumlarına açtığı konularda bu durumdan şikayetçi.
1 ay
4,5b
1
38
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu kullanıcıları güncelleme alamamaktan şikayetçi
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Ülkemize de giriş yapan Meizu’nun, özellikle Android sürüm güncellemeleri konusunda iyi anılmadığını söyleyebiliriz. Bu durumdan sıkılan bazı Meizu kullanıcıları firmanın resmi forumlarında sorunlarını sıkça dile getirmeye başladılar. Meizu kullanıcısı ve Fransa'da bayiliğini yaptığını söyleyen Alexander da bu kullanıcılardan bir diğeri.

Çoğu modelde durum aynı

Alexander tarafından global Meizu forumuna açılan konu 12 saat içerisinde 400’ün üzerinde cevap aldı ancak iyice popülerleşmesinin ardından forum yetkilileri tarafından kaldırıldı. Açtığı konuda değindiği temel sorun Meizu 16TH kullanıcısı olması ve satın aldığı tarihten bu yana yalnızca küçük bir hatayı gideren güncelleme alması noktasında. Ayrıca global Meizu forumunda yetkililerin artık hiçbir duruma cevap vermediğinden de bahsediyor. Sadece güncelleme takvimi isteğinde bulunan kullanıcı son olarak Meizu global forumunun bu pasiflik sebebiyle kapanma ihtimaline değindi.

Firmanın popüler modellerinden Meizu 15’de de benzeri sorunlar yaşandı. Geçtiğimiz senenin Nisan ayından tanıtılan Meizu 15, Snapdragon 660, 4 GB RAM, 128 GB depolama vb. özelliklere sahip. Ancak işletim sistemi, çıkalı 2 seneyi geçen Android Nougat 7.1.2 üzerine yerleştirilmiş Flyme 7 arayüzü ile geliyor. Kullanıcılar da uzun zamandır yazılım güncellemesi beklemesine rağmen alamadılar.

Ayrıca Bkz. "Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak"

Sizlere aktardığımız Meizu haberlerinde, forum üyelerimiz de Meizu’nun güncelleme desteği vermemesinden yakınıyorlar. Her ne kadar fiyatına kıyasla tasarımı ve donanımı iddialı cihazlar sunsa da Meizu’nun güncelleme desteği konusunda kullanıcıların gözünde sınıfta kaldığı söylenebilir.


https://www.gizchina.com/2019/04/07/meizu-is-neglecting-support-for-its-global-customers/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 1 ay en beğenilen
Erdi özüağ videolarda meizu 16 th öve öve bitiremiyordu yaptığınız reklamla kaç kişinin vebalini aldınız sizin incelemerinize inanıp meizu 16th alanlardan biride benim zararına satarak kurtulduk telefon tasarım ekran ses olarak muhteşem olmasına rağmen kötü bir kamerası stabil olmayan hata dolu arayüzü performansız parmak izi ve yüz okumasıyla makyajı güzel içi kötü bir üründü. meizuya yazdığım parmak izi kamera için iyileştirme güncellemesi ne zaman vereceksiniz dediğimde aldığım cevap engellenmek oldu. Para kolay kazanılmıyor DonanımHaber editörleri burda sizin yorumlarınıza güvenip harçlıklarını biriktirerek telefon alan Öğrenci arkadaşlar var. aldığınız ahların hesabı çıkar inşallah
Erdi özüağ videolarda meizu 16 th öve öve bitiremiyordu yaptığınız reklamla kaç kişinin vebalini aldınız sizin incelemerinize inanıp meizu 16th alanlardan biri...
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3 Yanıt Yanıtla +44
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Ambarad 1 ay
İsterseniz dünyanın en iyi donanımlı telefonunu yapın. 20gb ram'i, Snapdragon 855'i, 100mp kamerası olsun. Eğer o telefon düzgün bir şekilde yazılım güncellemesi almıyorsa, tuğladan ibarettir. Teknolojiyi teknoloji yapan yazılımdır.
Aynısını Asus'un Zenfone 2 serisinde yaşıyordum. OTA'dan güncelleme bile veremiyorlardı. Telefonun çıkışının üzerinden 1 sene geçmesine rağmen, Asus forumlarında yalvara yakara Marsmallow güncellemesi aldık. Onu da OTA'dan veremediler. İndirip kendimiz uğraştık. Sonra 2-3 ufak güncelleme alıp, çöp oldu telefon.
Her sene telefon çıkarmak maharet değil. Bu telefonların arkasında durabilmek önemli.
İsterseniz dünyanın en iyi donanımlı telefonunu yapın. 20gb ram'i, Snapdragon 855'i, 100mp kamerası olsun. Eğer o telefon düzgün bir şekilde yazılım güncelleme...
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Yanıtla +29
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Kotaless 1 ay
Keşke sadece Meizu olsa.
2017'de piyasaya çıkan 457 Android cihazdan yalnızca 29'u 8 ay önce yayınlanan Android 9 güncellemesini almış. 2018 için ise bu oran 81/412.
Firmalar 1-2 yıl bile güncelleme vermiyorlar. Google kaç yıldır şu sorunu çözemedi ya da çözmedi.
Keşke sadece Meizu olsa.2017'de piyasaya çıkan 457 Android cihazdan yalnızca 29'u 8 ay önce yayınlanan Android 9 güncellemesini almış. 2018 için ise bu ora...
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Yanıtla +11
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MS4343 1 ay
Bu da Xiaomi kafasında...
Xiaomi için "güncelleme veriyor güncelleme veriyor" deniyor, adamlar kendi yazılım arayüzünü güncelliyor (MIUI)
Bakıyorsun, Android sürümü aynı kalmış!
Meizu'da, Flyme için aynısı yapıyor galiba
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Curimo 1 ay
HTC ve çerçeve çerçeve diyip Sony'i tercih etmeyip bitiren, sonra da dandik Çin firmalarından kalite ve yazılım güncelleme desteği bekleyen kullanıcılar, beter olun!
Yanıtla +7
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malkooklam 1 ay
note 6 var bizim oğlana verdim.gecen eylülde bir güncelleme aldı durdu. almıyor evet.
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fofer 1 ay
MX8 almayı düşünüyordum, bu haberi gördüğüm iyi oldu.
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astegon 1 ay
Sevgili haber editörü @Kefelon; bu bilgilerin kaynağını neden yazmıyorsunuz? Reddit'te yazıldı ilk olarak bu bilgiler.
Ayıp
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kocaeli1074141 1 ay
Xiaomi mi8 Lg G7 thinq ve meizu 16th arasında kalanlardanım kafam iyice karıştı.
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yolyordam35 1 ay kocaeli1074141
G7 alin gecin.
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DH Misafiri 1 ay
Xiaomi de benzer bir sıkıntıya sahip, adamlar kısa bir süre sonra güncellemeyi kesiyorlar, verdikleri güncellemede misal olarak Note 4 Android 6.01 ise hep aynı ama arayüz Miui9 dan 10 oluyor. Çekirdek hep sabit... İki firma da ve diğer çinlilerde ucuz satıyorlar ama destek kötü. Samsung da üst segment hariç rezalet. Xiaomi, Meizu, Samsung ve Lenovo kulandım. Sadece Lenovo beklemediğim güncelleme desteğini vermeye devam ediyor.
Yanıtla +2
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DH Misafiri 1 ay
Evet Meizu pek güncelleme yapmaz.
Bunu bilmeden aldıysanız düzgün araştırmamışsınız demektir.
Güncelleme telefonda günlük kullanıma engel olacak bir hata varsa yapılır.
Birçok firmanın yaptığı güncelleme sonrası batarya problemleri vs yaşadığımız olmuştur.
Hevesle beklersin güncelleme gelir.
Gelince hemen yüklersin hiçbir değişiklik yok.
Telefonun güncellemesi hıza, kemaraya ve bataryaya yaramayacak ne işe yarar?
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FreeRun 1 ay
Nokia telefonlar şuan için en alınası cihazlar en güncel sürüm bunlarda.
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scorpion20 1 ay
diğerlerinde de durum pek farklı değil artık
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