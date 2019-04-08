Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak

Teknoloji Editörü
Google'ın geçtiğimiz aylarda Türkçe olarak da hizmete sunduğu Google Asistan'ı kullanıyorsanız, olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişmeden haberdar olmanız gerekiyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre artık Google Asistan, sorduğunuz bazı soruların cevaplarında reklam göstermeye başlayacak.
Bir süredir test ediliyordu
Teknoloji devinin blog sayfasında yayınlanan bir gönderide, Google Asistan aramalarının bazılarında reklamların çıkabileceği belirtildi. Örneğin Google Asistan'a yakınınızdaki otellerle ilgili sorular sorarsanız, rezervasyon yapmanız için birçok otelin reklamlarının size gösterildiğini göreceksiniz.Bu bazı durumlarda işinize yarayacak olsa da, uygulamada reklam görmek istemeyenler için olumsuz bir durum olarak nitelendirilebilir. Google birkaç aydır bu özelliği test ediyordu, zira Şubat ayında Google Asistan cevaplarında bazı reklamların gösterildiği rapor edilmişti. Hizmeti reklamsız olarak kullanma seçeneğinin ise şimdilik olmadığını da söyleyelim.
https://blog.google/products/assistant/new-types-of-answers-your-google-assistant-on-android/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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