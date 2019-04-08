Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak

Arama devi Google'ın geçtiğimiz aylarda Türkçe dil seçeneği ile de kullanıma sunulan Google Asistan hizmeti artık bazı cevaplarında reklam göstermeye başlayacak. İşte konunun detayları.
1 ay
3,5b
1
10
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın geçtiğimiz aylarda Türkçe olarak da hizmete sunduğu Google Asistan'ı kullanıyorsanız, olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişmeden haberdar olmanız gerekiyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre artık Google Asistan, sorduğunuz bazı soruların cevaplarında reklam göstermeye başlayacak.

Bir süredir test ediliyordu

Teknoloji devinin blog sayfasında yayınlanan bir gönderide, Google Asistan aramalarının bazılarında reklamların çıkabileceği belirtildi. Örneğin Google Asistan'a yakınınızdaki otellerle ilgili sorular sorarsanız, rezervasyon yapmanız için birçok otelin reklamlarının size gösterildiğini göreceksiniz.
Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak
Bu bazı durumlarda işinize yarayacak olsa da, uygulamada reklam görmek istemeyenler için olumsuz bir durum olarak nitelendirilebilir. Google birkaç aydır bu özelliği test ediyordu, zira Şubat ayında Google Asistan cevaplarında bazı reklamların gösterildiği rapor edilmişti. Hizmeti reklamsız olarak kullanma seçeneğinin ise şimdilik olmadığını da söyleyelim.

https://blog.google/products/assistant/new-types-of-answers-your-google-assistant-on-android/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
isakoc 1 ay en beğenilen
He Google he. Reklamsız hiçbir yerimizi bırakma. 1 saatlik videoda neredeyse 50 tane reklam izliyoruz. İnsanlara neredeyse sınırsız reklam ekleme hakkı veriyorsun. Bari 20 dkye bir koydur. Bu nedir yaa, aynı uydudan kaçak Yeşilçam filmleri yayınlayıp yarım saat sahte ilaç satan kanallara döndün.
He Google he. Reklamsız hiçbir yerimizi bırakma. 1 saatlik videoda neredeyse 50 tane reklam izliyoruz. İnsanlara neredeyse sınırsız reklam ekleme hakkı veriyor...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 1 ay
Ne voice match geldi ne rutinler özelliği zaten atıl haldeydi iyice çöpe dönecek bravo google bravo google tr çakma ofisi
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 1 ay
zorunlu reklam diye kenarda logo koysunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 ay
Voice match ne oldu ondan haber versinler? Ama yok onlar reklam daha nereye koyabiliriz onun derdinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 1 ay
reklamsız hiç bir yerimiz kalmasın ne güzel eksik kalmıştı zaten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 1 ay
İnterneti reklam çöplüğüne çeviren bu şirket işte.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 ay
Bokunu çıkaracaklar yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 1 ay
Bir aralar kurtulmuştum bu Google'dan, Play servisi olmayan bir Android sürümü ile, bilgisayarda da Linux üzerinden işlerimi yürütüyordum ben kendi işlerimi yürütebiliyordum ama insanlar bu servislere o kadar bağlı ki çevre kişiyi yine yönlendiriyor. Hata bu servisler olmadan da yeteri kadar kolay, en büyük sıkıntı Google Maps gibi bir servisin sağlam rakibinin olmaması.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 1 ay
Ne voice match geldi ne rutinler özelliği zaten atıl haldeydi iyice çöpe dönecek bravo google bravo google tr çakma ofisi
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 1 ay en beğenilen
He Google he. Reklamsız hiçbir yerimizi bırakma. 1 saatlik videoda neredeyse 50 tane reklam izliyoruz. İnsanlara neredeyse sınırsız reklam ekleme hakkı veriyorsun. Bari 20 dkye bir koydur. Bu nedir yaa, aynı uydudan kaçak Yeşilçam filmleri yayınlayıp yarım saat sahte ilaç satan kanallara döndün.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 ay isakoc
sende youtube valanced kullan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3459 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google asistan ve
5 etiket daha reklam arama Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Apple, Mac için iTunes uygulamasını parçalıyor 1 ay Nokia X71 ön siparişleri toplanmaya başladı 1 ay Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor 1 ay Tam bir minik tank! "Corsair Crystal 280X incelemesi" 1 ay 50 yıl içinde, otonom araç teknolojisinin işe yaramayacağının farkına varacağız 1 ay Netflix geçtiğimiz yıl, posta yoluyla DVD kiralama hizmetinden 212 milyon dolar kazandı 1 ay Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı 1 ay 20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması 1 ay Uluslararası Uzay İstasyonu bugün İstanbul üstünde 20:14’te çıplak gözle görülebilecek 1 ay Nvidia, RTX 2080 ile RTX 2070’in arasında yeni bir kart konumlandırabilir 1 ay Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı 1 ay Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu 1 ay Asus ROG Phone 2 geliyor 1 ay GPS sistemi sıfırlandı 1 ay New York şehri sürücüler için yüz tanımanın ilk denemesinde başarısız oldu 1 ay 40MP Sony IMX600 kameralı Honor 20 Pro yakında tanıtılacak 1 ay Asus’tan FPS oyuncuları için özel klavye serisi 1 ay Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti 1 ay 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parmak izi Galaxy S10'u kandırmayı başardı 1 ay Boeing 737 Max üretimi geçici olarak yavaşlatıldı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak Sonraki Vivo'nun devasa pil ve üç arka kameralı telefonu ortaya çıktı 1 ay Mars'tan 'güneş tutulması' görüntüleri: İşte Curiosity'nin gönderdiği video 1 ay Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre 1 ay Avengers: Endgame'in ön satışlarını kaçıran sinemasever iki bilet için 15 bin dolar ödedi 1 ay Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı 1 ay Türünün ilki olan HIV terapisi, virüsü saklandığı yerden çıkarıp öldürebiliyor 1 ay Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite 1 ay Core i7-9750H ve GTX 1650’nin slaytları sızdı: İşlemci tarafında %28 performans artışı yolda 1 ay Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı 1 ay Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir 1 ay Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek 1 ay AMD Navi HWINFO'da göründü 1 ay Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor 1 ay Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor 1 ay Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı 1 ay HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak 1 ay Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor 1 ay Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi 1 ay Samsung Galaxy S10 5G ilk kez parçalarına ayrıldı 1 ay Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim