Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu'nun akıllı saat konsepti internette paylaşıldı

5 yıl
8,6b
1
22
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu'nun akıllı saat konsepti internette paylaşıldı
Bu yıl MX3 ve henüz tanıtılmayan MX4 modeli ile başta ABD olmak üzere global pazarlarda rekabet ortamı arayacak olan Meixu, yükselen bir ivme kazanan akıllı saat pazarında da iddialı olmak istiyor.

Bir Meizu yöneticisinin paylaştığı bilgilere göre MWatch adını alacak olan cihaz standart saat tasarımı yerine kolu kavrayan yekpare metal bir bileklik görünümü kullanmayı tercih etmiş.

2.4 inçlik 640x480 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan saat, 5MP çözünürlükte kamera, NFC, WiFi, Bluetooth şeklinde özellikler sunuyor. 

Saatin mevcut özellikleri ile bağımsız bir cihaz olarak çalışmasının istendiği anlaşılıyor. Zira saat için 5000'den fazla uygulama hazır olacak gelecek. Bu da cihazın muhtemelen Android işletim sistemi üzerinde çalıştığı kanısını uyandırıyor.

Tasarım itibariyle diğer rakiplerinden biraz daha öne çıkan modelin kullanım süresi de rekabette ne kadar etkili olacağını gösterecek. MWatch üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilirken, kesin çıkış tarihi hakkında bilgi verilmiyor. 
Meizu'nun akıllı saat konsepti internette paylaşıldı


http://www.androidheadlines.com/2014/02/meizu-mwatch-concept-posted-senior-meizu-manager.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Meiuzunun tasarımları beni bitiriyor
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakorsansakal 5 yıl
pili bir hafta giden, yok satar, onun dışından bk satar
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
ohaa tasarıma bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 5 yıl
Ne zamanki bu akıllı saatleri SEİKO üretir o zaman düşünmeye başlarım ....ışıktan,hareketten kısaca herbi b.k tan enerji üretmeliki kullanışlı olsun

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventevren 5 yıl
pili bitsede kolunda takılı olması bile seni daha karizmatik yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 5 yıl
Millet artık şarj cihazlarını kendine monteleyecek. Akıllı telefon, tablet, bu saatler vs sürekli şarj istiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 5 yıl
2.4 ekran için pil 3 gün gitmez. WiFi, Bluetooth ta cabası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 5 yıl
bize bunlarla gelin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 5 yıl
madem kayışları böyle yaptılar bari içlerine batarya gömseler. lg de var nasılsa böyle eğilen bükülen abidik kubidik şekillerde batarya tasarımları. güzel olurdu bol bol da pil sığdırırlardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiyaka1903 5 yıl
Aklını falan Bosverin sadece tipi için alınır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
tasarım on numara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 5 yıl
ilk defa beğendiğim bir akıllı saat tasarımı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre_fan_club 5 yıl
Önceden gereksiz gözüyle bakardım ama şimdilerde hayran olmaya başladım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Her şeyi geçin pilden haber verin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Saat ekranları da gitgide büyüyor. Yakında kolumuzda tablet taşır hale geleceğiz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L. Kilmister 5 yıl carter
carter

Saat ekranları da gitgide büyüyor. Yakında kolumuzda tablet taşır hale geleceğiz.


+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8574 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, meizu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Uygulama Haber, haftanın en iyi ios oyunlarıyla karşınızda 5 yıl Logitech G240 & G440 Mousepad Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim