Meizu'nun akıllı saat konsepti internette paylaşıldı

Bu yıl MX3 ve henüz tanıtılmayan MX4 modeli ile başta ABD olmak üzere global pazarlarda rekabet ortamı arayacak olan Meixu, yükselen bir ivme kazanan akıllı saat pazarında da iddialı olmak istiyor.





Bir Meizu yöneticisinin paylaştığı bilgilere göre MWatch adını alacak olan cihaz standart saat tasarımı yerine kolu kavrayan yekpare metal bir bileklik görünümü kullanmayı tercih etmiş.





2.4 inçlik 640x480 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan saat, 5MP çözünürlükte kamera, NFC, WiFi, Bluetooth şeklinde özellikler sunuyor.





Saatin mevcut özellikleri ile bağımsız bir cihaz olarak çalışmasının istendiği anlaşılıyor. Zira saat için 5000'den fazla uygulama hazır olacak gelecek. Bu da cihazın muhtemelen Android işletim sistemi üzerinde çalıştığı kanısını uyandırıyor.





Tasarım itibariyle diğer rakiplerinden biraz daha öne çıkan modelin kullanım süresi de rekabette ne kadar etkili olacağını gösterecek. MWatch üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilirken, kesin çıkış tarihi hakkında bilgi verilmiyor.





http://www.androidheadlines.com/2014/02/meizu-mwatch-concept-posted-senior-meizu-manager.html