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Mercedes'in Türkiye'den dünyaya yazılım çözümleri üreten merkezi

9 ay
9,8b
2
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mercedes'in Türkiye'den dünyanın dört bir yanına hizmet veren yazılım çözümleri merkezi hakkında gerçekleştirdiğimiz röportajda merkeze dair detayları ve ülkemizde olmasının avantajlarını konuştuk.

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x2yk 9 ay
Görün görün üyeler Türkiye 'de okuyan çalışan kendine vasıf katan ne insanlar var ve sizler bu insanlardan bir habersiniz adamlar 3. olarak ülkemizde hizmet veriyorlarmış, çalışan insan her zaman zirvelerde olurlar ve bizi gururlandırırlar..
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bwhiteshark 9 ay

5 sene içinde geldikleri yeri kutlayalım. Ancak çözümleri sadece SAP ve kurum içinde kalıyor gibi. Bildiği Vodafone Oksijen, INNOVA gibi ayrı bir şirket değil mesela. İhracata bir katkıları var mı?
SAP ile ilgili geçen sene şöyle bir haber çıkmıştı.
Teknoloji devi, Türkiye’de iş yaptığı tüm şirketlere İran ile çalışmadığı ve çalışmayı düşünmediğine dair dijital ortamda bir taahhüt metni göndererek imzalamaları talebinde bulundu.
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