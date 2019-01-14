Mercedes'in yeni elektrikli kompakt SUV'u 500 km menzil sunacak

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Autocar’ın şirket içindeki kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Alman üreticinin kompakt SUV ailesine eklemeyi düşündüğü Mercedes-Benz GLB SUV’un tamamen elektrikli bir versiyonu da bulunacak. EQ B olarak adlandırılacak versiyonun dizel, benzinli ve hibrit seçeneklerin ardından satışa sunulması planlanıyor.

Alman üreticinin kompakt modellerine hayat veren MFA2 platformunu kullanan sekizinci araç olmaya hazırlanan GLB SUV, şirketin ikonik modeli G Serisi’nden ve GLS’den izler taşıyan köşeli bir tasarıma sahip olacak. 2789 mm aks mesafesine sahip olacak aracın bagaj kapasitesi ilk nesil GLA’dan daha fazla olacak. Kompakt SUV’un içerisinde 5 ve 7 koltuk seçenekleri sunulacak. GLB’nin tasarımını baz alan, fakat kendine has tasarım detaylarına ev sahipliği yapan Mercedes EQ B versiyonu da serinin sıfır emisyonlu üyesi olacak.

Mercedes EQ B'nin menzili 500 km olacak

Yeni Mercedes-Benz GLB SUV’un konsolu diğer A Serisi modellerle aynı olacak. İki büyük ekrana ve sesli komut özelliğine sahip yapay zeka asistanı MBUX, yeni GLB’de de görev alacak. Kaputun altında 1.3 litre ve 2.0 litre benzinli ünitelerin yanı sıra 2.0 litre dizel motorlar da bulunacak. 2.0 litre benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan hibrit sistemin elektrikli modda 100 km menzili bulunacak. EQ B adındaki tamamen elektrikli versiyon ise ön ve arka aksa yerleştirilen iki elektrik motorundan güç alacak. Mercedes EQ B’nin 60 kWh lityum iyon bataryadan güç alacağı ve 500 km civarında menzil sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Yeni Mercedes-Benz GLB SUV’un eylül ayındaki Frankurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor. Benzinli, dizel ve hibrit versiyonların 2020 başında, elektrikli EQ B’nin ise 2021 yılında satışa sunulacağı söyleniyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-mercedes-glb-suv-feature-all-electric-eq-b-version