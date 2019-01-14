Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında hibrit araç üretimine başlıyor

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Türk otomotiv sanayiinin önemli temsilcilerinden Ford Otosan üretimde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerini üreten şirket, 2019’un ilk çeyreğinden itibaren bu araçların hibrit versiyonunu da üretmeye başlayacak. Tam elektrikli versiyonlar ise 2020’de üretilecek.

Piller Kocaeli fabrikasında üretiliyor

Yapılan açıklamaya göre söz konusu hibrit araçlarda kullanılacak piller Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikasında üretilmeye başlandı. Türk otomotiv sanayiinde pil üretimi yapan ilk ve tek firma olduklarına dikkat çeken Ford Otosan, pillerdeki yerlilik oranının yüzde 30 olduğunu belirtti. Türkiye’de üretilecek hibrit araçların İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edileceği açıklandı.

Türkiye'de satış düşünülmüyor

2017 yılından bu yana Londra’da test edilen Transit Custom hibrit prototiplerin test sürüşlerinin başarıyla sonuçlandığı belirtilirken, Kocaeli Belediyesi’ne de test için dört araç verileceği ifade edildi. İlk etapta bin adet hibrit araç üreteceklerini kaydeden yetkililer talebe bağlı olarak üretimin 10 bin adete kadar çıkarılabileceğini belirtti. Türkiye’de satışın henüz düşünülmediği de gelen bilgiler arasında.

Ford Otosan tarafından üretilen plug-in-hybrid Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinde 117 kW elektrik motoru ve 120 beygirlik 1.0 ecoboost motor bulunuyor. Elektrik motorunun 50 km menzile sahip olduğu sistemde benzinli motor menzil arttırıcı olarak görev yapıyor. Bu sayede aracın menzili 500 km’ye kadar çıkıyor.