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Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında hibrit araç üretimine başlıyor

Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında üretilen Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonlarını üretmeye hazırlanıyor. Piller de yüzde 30 yerlilik oranıyla Türkiye'de üretiliyor.
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında hibrit araç üretimine başlıyor
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Türk otomotiv sanayiinin önemli temsilcilerinden Ford Otosan üretimde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerini üreten şirket, 2019’un ilk çeyreğinden itibaren bu araçların hibrit versiyonunu da üretmeye başlayacak. Tam elektrikli versiyonlar ise 2020’de üretilecek.

Piller Kocaeli fabrikasında üretiliyor 

Yapılan açıklamaya göre söz konusu hibrit araçlarda kullanılacak piller Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikasında üretilmeye başlandı. Türk otomotiv sanayiinde pil üretimi yapan ilk ve tek firma olduklarına dikkat çeken Ford Otosan, pillerdeki yerlilik oranının yüzde 30 olduğunu belirtti. Türkiye’de üretilecek hibrit araçların İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edileceği açıklandı.

Türkiye'de satış düşünülmüyor 

2017 yılından bu yana Londra’da test edilen Transit Custom hibrit prototiplerin test sürüşlerinin başarıyla sonuçlandığı belirtilirken, Kocaeli Belediyesi’ne de test için dört araç verileceği ifade edildi. İlk etapta bin adet hibrit araç üreteceklerini kaydeden yetkililer talebe bağlı olarak üretimin 10 bin adete kadar çıkarılabileceğini belirtti. Türkiye’de satışın henüz düşünülmediği de gelen bilgiler arasında.

Ford Otosan tarafından üretilen plug-in-hybrid Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinde 117 kW elektrik motoru ve 120 beygirlik 1.0 ecoboost motor bulunuyor. Elektrik motorunun 50 km menzile sahip olduğu sistemde benzinli motor menzil arttırıcı olarak görev yapıyor. Bu sayede aracın menzili 500 km’ye kadar çıkıyor.


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zankos 4 ay en beğenilen
Türkiye'de satış düşünülmüyor
yerinizi bilin yenilik sizin neyinize.ucuz işçilik anapara dışarı siz üretime sevinin
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tansell123 4 ay
Şimdiden hayırlı uğurlu olsun hepimize diyelim o zaman.
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HayaletAdam|TR| 4 ay
Türkiye otomotiv sanayisinin önemli temsilcisine de bir bakın ‘’Amerikalı Ford’’

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shifisitert 4 ay
ulkemızde asgarı ucret çinle aynı sevıyede. dolaysııyla burda hersey uretılecektır tabıkı. Ama biz alamıyoruz sorun orda zaten
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MetalWave 4 ay
off diyorum 1.0 motor vergisi ile hybrid araç. Toyota bu işin öncüsüsün ama şu makinaya atkinson motor ısrarın yüzünden insanlar alamıyor. chr hybrid 1.2 ile aynı güçte ama 2600 tl veri ödüyor.
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osman80... 4 ay
Ortalık cahil dolmuş.Bugün bütün fabrikalar çinde ve çin de o teknolojiyi kendi öğrenip kendi dünya markalarını oluşturmuş ve oluşturmaya devam ediyor.Napalım Türkiyeye satış yoksa oturup ağlayalım mı?Sırf muhalefet olmak için yorum yapmayın
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V4LKyR 4 ay
Eminim bu forumda Ford Otosan Kocaeli'nde çalışan bir çok kullanıcı vardır...
Konu hakkındaki izlenimlerinizi bekliyoruz.
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Bay Robot 4 ay
Zaten böyle çevreye zarar verecek üretimlere bizim gibi ülkeler izin verir ancak...
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sml_akyz 4 ay
Türkiye’de satışı olmayan aracın haberini yapmak saçma geldi.
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ymhaslaman 4 ay
1.0 motor nasıl 2-3 ton yük çekecek?
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mteke 4 ay ymhaslaman
Aracı çeken elektrikli motor zaten. Benzinli motor, elektrikli motoru şarj ediyor.
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kerotobil 4 ay ymhaslaman
117 kw elektrik motoruyla birlikte diyor, yani yaklaşık 250 beygire yakın bir rakam var totalde
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interwap 4 ay
Yolun henüz başında iken elektrikli araç konusunda Türkiye atılım yapabilirse ilerisi için iyi yer edinmiş olur. Örneğin Türkiye üretimi pil, elektrikli motor ve sürücüsü. Belki bu yerli araçtan daha önemli. Onlarca üreticiye tedarikçi olunabilecek.
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