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Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle

1 yıl
5,5b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı, değişen formatı ve konukları ile ilk canlı yayınını bu akşam 20:00'da gerçekleştiriyor. Bu akşam 20:00'da Shiftdelete.net kurucusu Hakkı Alkan ile birlikte olacağız.
Mesut Çevik ile Canlı değişen formatı ile ilk yayınını bu akşam 20:00'da gerçekleştiriyor. Merak ettiğiniz konukları ağırlayacağımız ve sertörde öne çıkan konuları değerlendireceğimiz yayınların ilk konuğu Shiftdelete.net kurucusu Hakkı Alkan.

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MacGyver. 1 yıl en beğenilen
Önümüzdeki hafta da Levent Pekcan gelsin diyenler beğensin...
Yanıtla +117
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Speed-Step 1 yıl M.C.B
Orijinalden alıntı: jam&jam
Levent Pekcan ile de bekleriz.

Merhaba,
Levent Ağabey ve Murat'ı davet ettim ama henüz dönüş yapmadılar :) Gelecek hafta iPhonedo bizlerle olacak.
İstediğiniz diğer kişileri de yazın çağıralım.
Sevgiler,
Mesut
Orijinalden alıntı: jam&jamLevent Pekcan ile de bekleriz.Merhaba,Levent Ağabey ve Murat'ı davet ettim ama henüz dönüş yapmadılar :) ...
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2 Yanıt Yanıtla +64
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M.C.B 1 yıl
Levent Pekcan ile de bekleriz.
1 Yanıt Yanıtla +42
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m_keskin 1 yıl
Özellikle Final kısmı süperdi baya güldüm sayenizde :)
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kasamak5656 1 yıl
Mesut Bey aydos tarafında oturuyoruz
ormanları yaktıranlar belli bu yüzden haberi yapılmamıştır
Oralar yakılarak 2B araziye dönüştürüldü ve ağaoğlu satınaldı oraları
Oralara villalar yapılacak zenginler için
ülkemiz böyle lanet olası bir yer rant için herşey yapılıyor.
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MMistanbul 1 yıl
Addblock u kapatın sizi rahatsız etmeyecek reklamlar yayınlıyoruz diyorlar. 1 sayfada 47 reklam var DH' de.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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aydinsukru 1 yıl
Erdi Hakkı olayından sonra çok ilginç
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mail_er 1 yıl aydinsukru
aydinsukru
Erdi Hakkı olayından sonra çok ilginç

Erdi hakkı olayı?
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derepaca 1 yıl
Ana sayfadan kaldırılmış video.. yine küstüler mi acaba...
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Cnytkyz 1 yıl
1 saat 20 dakika sıkılmadan izledim beğendim güzel sohbet olmuş. iPhonedo yu bekliyorum sabırsızlıkla, tarzını seviyorum o adamın.
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S.Vettel 1 yıl
Talha Aynacı gelsin :)
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BekirTemel 1 yıl
Genelde aynı sektörde birbirini karalama meraklısı bir toplumda, böyle güzel hareketler görmek çok güzel
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axaxa 1 yıl
hakkı alkan'ı tavırlarından dolayı pek sevmezdim fakat yayın güzel ve samimi olmuş, devamı teknoseyir ekibiyle olsun, diğer bahsettiğiniz ekibi ayak üstü ürün incelemesi ve gereksiz muhabbetinden dolayı sevmiyorum şahsen, olmasalar da olur...
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mamilim90 1 yıl
Erdinç iyikul gelsin ve gün oksayda programa dahil olmali bence
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