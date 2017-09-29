Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı, değişen formatı ve konukları ile ilk canlı yayınını bu akşam 20:00'da gerçekleştiriyor. Bu akşam 20:00'da Shiftdelete.net kurucusu Hakkı Alkan ile birlikte olacağız.
Mesut Çevik ile Canlı değişen formatı ile ilk yayınını bu akşam 20:00'da gerçekleştiriyor. Merak ettiğiniz konukları ağırlayacağımız ve sertörde öne çıkan konuları değerlendireceğimiz yayınların ilk konuğu Shiftdelete.net kurucusu Hakkı Alkan.
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Merhaba,
Levent Ağabey ve Murat'ı davet ettim ama henüz dönüş yapmadılar :) Gelecek hafta iPhonedo bizlerle olacak.
İstediğiniz diğer kişileri de yazın çağıralım.
Sevgiler,
Mesut