Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle

Mesut Çevik ile Canlı, değişen formatı ve konukları ile ilk canlı yayınını bu akşam 20:00'da gerçekleştiriyor. Bu akşam 20:00'da Shiftdelete.net kurucusu Hakkı Alkan ile birlikte olacağız.

Mesut Çevik ile Canlı değişen formatı ile ilk yayınını bu akşam 20:00 'da gerçekleştiriyor. Merak ettiğiniz konukları ağırlayacağımız ve sertörde öne çıkan konuları değerlendireceğimiz yayınların ilk konuğu Shiftdelete.net kurucusu Hakkı Alkan.