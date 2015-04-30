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Metin odaklı OSX uygulaması Power Word Pro artık ücretsiz

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Metin odaklı OSX uygulaması Power Word Pro artık ücretsiz
 
Ruan Xiaohong'un OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemciki Mac sistemler için hazırladığı uygulamalardan Power Word Pro, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.
Modern bir arayüzle hazırlanan Power Word Pro, temel olarak kişilerin  .pdf, .rtf, .doc, .txt, .odt formatlarındaki metin odaklı dosyalar ile çalışmasına imkan tanıyor. Bütün kontrol seçeneklerini üst bölümde toplu bir şekilde sunan uygulama, hazırlanan ya da düzenlenen metin dosyalarına ihtiyaca bağlı olarak görseller de ekleyebiliyor ve özellikle farklı Microsoft Word dosyalarına verdiği destek ile uyum noktasında sorun yaşatmıyor.
Daha önce 7$'a satılan Power Word Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.  

https://itunes.apple.com/tr/app/id901256936?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Guest-73A8A7D1E 4 yıl
yaşa be shark, in-app'te yok. mis gibi uygulama, sağol.
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CAFOz 4 yıl
ty
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