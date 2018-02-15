Mi Sport Bluetooth kulaklık incelemesi

kemalboran 150 TL civarında bluteooth kulaklık arıyorum. Ne önerirsiniz Mesut Bey. Çin fiyatları da olabilir. Yurtdışı alışveriş sitelerinden almaya düşünüyorum.
indirimde varken bakabilirsiniz;
hepsiburada.com/...
Hendest aldım. Kutulama harika. O nasıl özen, nasıl kalite.. Aman dedim, bütün kalite burada kalmasın: Kaldı. Görüşmelerde kesinti, sislerde boğukluk, müziklerde bass yok! İade ettim.
Awei aldım. Youtube videolarını inceledim tabi. Bass iyi diyorlardı. Baştan alamadım bass kalitesini. Sonra pad konumunu düzeltince bass-tiz hepsi yerine geldi. Kulak içi kılavuzları kullanmadım hiç. İlk taktığınızda ses deliği kapandığı için tiz geliyor. Bir iki çiğneme hareketi yapınca yerine geliyor. Ancak yine de zaman zaman düzeltmeniz gerekebiliyor.
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Şimdi bu incelemedeki ürün de acaba kulağa oturmamış olabilir mi?
Kemik iletimli al. Yazın kulakların açık açık, rahat rahat duya duya, istediğin kadar sesisi açsa da kimsenin duyamayacağı, beyninde çalan müziği dinlediğin bir şekilde dolanırsın.
Hem de çok özel bir şey aynı zamanda...
Aliexpress de 34 Dolara var. Türkiye'de ise 369 ve 569 lira Turkcell de falan.
tr.aliexpress.com/...
tr.aliexpress.com/...
tr.aliexpress.com/...