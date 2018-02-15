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Mi Sport Bluetooth kulaklık incelemesi

1 yıl
7,4b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Xiaomi'nin sporcular düşünülerek geliştirdiği kablosuz Bluetooth kulaklığı Mi Sport test masamızda. Bakalım uygun fiyatıyla dikkat çeken kulaklık performansıyla da bekleneni verebiliyor mu?

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malitatlii 1 yıl
bunu alacağıma, bunu alırım param çöpe gitmez.
indirimde varken bakabilirsiniz;
hepsiburada.com/...
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fameka 1 yıl
bende aldim ama ben gearbest den indirimli almistim 16 dolara.evet Mesut beyin beyin dedigi gibi surekli kulaginizdan cikabiliyor ve ses kalitesi o kadar da iyi degil.Ayrica sarji da az gidiyor bence .en fazla 4 saat civari.Mesut bey 150 tl civari dedi ama ben 60 tl civari aldigim icin bu fiyata fena degil ama yine de ben degistirmek istiyorum.Mesut bey bir de tam kablosuz airpod tarzi kulaklik incelemesi de yapar misiniz cinli markalardan?bircok kulaklik gordum ustelik fiyati da ucuz ama hangisi iclerinnden iyi bilemiyorum.
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Mesudum 1 yıl
Silikon pad kulak içi pozisyonu çok önemli olabiliyor.
Hendest aldım. Kutulama harika. O nasıl özen, nasıl kalite.. Aman dedim, bütün kalite burada kalmasın: Kaldı. Görüşmelerde kesinti, sislerde boğukluk, müziklerde bass yok! İade ettim.
Awei aldım. Youtube videolarını inceledim tabi. Bass iyi diyorlardı. Baştan alamadım bass kalitesini. Sonra pad konumunu düzeltince bass-tiz hepsi yerine geldi. Kulak içi kılavuzları kullanmadım hiç. İlk taktığınızda ses deliği kapandığı için tiz geliyor. Bir iki çiğneme hareketi yapınca yerine geliyor. Ancak yine de zaman zaman düzeltmeniz gerekebiliyor.
.
Şimdi bu incelemedeki ürün de acaba kulağa oturmamış olabilir mi?
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sepkov 1 yıl
Spigen R32e tavsiye ediyorum indirimlerle 110 tlye kadar bulunabiliyor.Alıcaksanız siyah renk olan ürünün kabloları falan daha kaliteli duruyor kesinlikle tavsiye ederim.
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WinchesteeR 1 yıl
Sakın almayın kaçın bu kulaklıktan. Sesi fiyatına göre idare edilebilir bile değil. Kulaklık kulağınızdayken sizden daha çok dışarıdakiler duyuyor. Toplu taşımalarda ya sesi sıfıra yakın yapacaksınız ya da tip tip bakışlara razı olacaksınız.
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alemburda34 1 yıl
Valla iyi oldu bu video alacaktim az daha.
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ZaferBiryol 1 yıl
Muhtemelen benim kulak yapıma da uymazdı. Ses kalitesi iyi olsa bile rahat edemezsem bir anlamı yok benim için. Standart kulakiçi kulaklığa devam...
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kemalboran 1 yıl
150 TL civarında bluteooth kulaklık arıyorum. Ne önerirsiniz Mesut Bey. Çin fiyatları da olabilir. Yurtdışı alışveriş sitelerinden almaya düşünüyorum.
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OverClocK1ng 1 yıl kemalboran
kemalboran

150 TL civarında bluteooth kulaklık arıyorum. Ne önerirsiniz Mesut Bey. Çin fiyatları da olabilir. Yurtdışı alışveriş sitelerinden almaya düşünüyorum.

Kemik iletimli al. Yazın kulakların açık açık, rahat rahat duya duya, istediğin kadar sesisi açsa da kimsenin duyamayacağı, beyninde çalan müziği dinlediğin bir şekilde dolanırsın.
Hem de çok özel bir şey aynı zamanda...

Aliexpress de 34 Dolara var. Türkiye'de ise 369 ve 569 lira Turkcell de falan.

tr.aliexpress.com/...

tr.aliexpress.com/...

tr.aliexpress.com/...
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Tensi 1 yıl
E siz incelemenin kapak resmine bile kotu oldugunu yazmissiniz zaten, seyretmenin ne amlami kaldi ki. Seyreden cikar mi simdi o yazi uzerine.
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BlackHeart89 1 yıl
meizu ep51 veya ep52 yi denerseniz sevinirim
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