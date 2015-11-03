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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT, duvarların arkasını artık daha iyi görüyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, farklı birçok amaç için duvarların arkasını gözler önüne seren teknolojisi üzerine çalışmaya devam ediyor. Sistem artık çok daha detaylı çalışıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT, duvarların arkasını artık daha iyi görüyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, 2013 yılında Wi-Di isimli bir teknolojiyle düşük maliyetli Wi-Fi sinyalleri üzerinden duvarların arkasında yer alan insanları tespit edebildiklerini dünya ile paylaşmışlardı. Bu teknoloji aradan geçen zaman içerisinde çok daha iyi hale getirildi.
MIT'nin süreci geliştiren "RF Capture" isimli yeni teknolojisi, yine WiFi sinyalleri üzerinden çalışma gösteriyor. Duvar ya da kapı arkasından gönderilen kablosuz sinyallerin insan vücudu tarafından yansıtılması ile oda içerisinde yer alan kişileri belirleyebilen teknoloji, özel algoritmasıyla da algılama seviyesini çok daha detaylı hale getiriyor.
Artık sistem oda içerisinde yer alan kişileri birbirlerinden ayırt edebiliyor ve vücut konumlarını dahi doğru şekilde çıkartabiliyor. Her insan vücudunun kablosuz sinyallere farklı yansıtma tepkilerini verdiğini belirleyen araştırmacılar, işi bir adım daha ileriye götürerek anlık el hareketlerini dahi görsel bir temas olmadan tespit edebiliyorlar.
Yapılan Microsoft Kinect karşılaştırma testlerinde duvar arkasında olmasına rağmen el hareketlerini sadece 2 cm hata payı ile kaydedebilen RF Capture teknolojisi, bu yeni altyapısı sayesinde güvenlik güçlerine rehine durumlarda fayda sağlıyor ancak eğlence amaçlı da kullanılabiliyor. Verilen bilgilere göre teknoloji sinema filmleri için sık sık kullanılan vücut takip süreci için ya da el hareketleriyle oyun kontrolü için günlük hayata entegre edebilecek bir çözüm ortaya koyuyor.
MIT'nin RF Capture teknolojisi tanıttığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.csail.mit.edu/RF_capture Yorum Yaz
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Elsa 3 yıl en beğenilen The Balance
Howard Stark

Vay anasını be. Ne imiş bu MİT. Hergün yeni bir şey yapıyorlar. Bizim üniversite lerde ne oluyor belli değil.

İnşallah bir gün banada kısmet olur
. Tabi oraya kısmet olanları değil de çalışanları alıyorlar gibi geliyor.

Adamlar yaptiklari projelerden not alıyorlar. Bizde öğrencinin anlatılanı ezberlemekten satranç oynayacak vakti yok. Ülkenin eğitim sistemi bu haldeyken, Nasıl proje ortaya çıksın ki?
Howard StarkVay anasını be. Ne imiş bu MİT. Hergün yeni bir şey yapıyorlar. Bizim üniversite lerde ne oluyor belli değil....
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kadirirdem 3 yıl
Bizim universiteler hic birsey yapmıyor elin mit i yapiyor helal olsun....
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dere.beyi 3 yıl
"YAKINDA BİZİM OKULLARDA ÖLÜ YIKAMAYI ÖĞRETİRLER ÇOK İLERLEDİK MEŞALLAH"
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Patren 3 yıl
adamlar bildigin wall hack yapmislar
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interwap 3 yıl
Biz uyuyalım.
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aspirin_00 3 yıl
tübitaka gitse türk yaptı diye bu renklerde ne böyle çalışmıyor diye geri çevirirler
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The Balance 3 yıl
Vay anasını be. Ne imiş bu MİT. Hergün yeni bir şey yapıyorlar. Bizim üniversite lerde ne oluyor belli değil.

İnşallah bir gün banada kısmet olur
. Tabi oraya kısmet olanları değil de çalışanları alıyorlar gibi geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Elsa 3 yıl The Balance
Howard Stark

Vay anasını be. Ne imiş bu MİT. Hergün yeni bir şey yapıyorlar. Bizim üniversite lerde ne oluyor belli değil.

İnşallah bir gün banada kısmet olur
. Tabi oraya kısmet olanları değil de çalışanları alıyorlar gibi geliyor.

Adamlar yaptiklari projelerden not alıyorlar. Bizde öğrencinin anlatılanı ezberlemekten satranç oynayacak vakti yok. Ülkenin eğitim sistemi bu haldeyken, Nasıl proje ortaya çıksın ki?
1 Yanıt Yanıtla +17
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