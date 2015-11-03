MIT, duvarların arkasını artık daha iyi görüyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, 2013 yılında Wi-Di isimli bir teknolojiyle düşük maliyetli Wi-Fi sinyalleri üzerinden duvarların arkasında yer alan insanları tespit edebildiklerini dünya ile paylaşmışlardı. Bu teknoloji aradan geçen zaman içerisinde çok daha iyi hale getirildi.

MIT'nin süreci geliştiren "RF Capture" isimli yeni teknolojisi, yine WiFi sinyalleri üzerinden çalışma gösteriyor. Duvar ya da kapı arkasından gönderilen kablosuz sinyallerin insan vücudu tarafından yansıtılması ile oda içerisinde yer alan kişileri belirleyebilen teknoloji, özel algoritmasıyla da algılama seviyesini çok daha detaylı hale getiriyor.

Artık sistem oda içerisinde yer alan kişileri birbirlerinden ayırt edebiliyor ve vücut konumlarını dahi doğru şekilde çıkartabiliyor. Her insan vücudunun kablosuz sinyallere farklı yansıtma tepkilerini verdiğini belirleyen araştırmacılar, işi bir adım daha ileriye götürerek anlık el hareketlerini dahi görsel bir temas olmadan tespit edebiliyorlar.

Yapılan Microsoft Kinect karşılaştırma testlerinde duvar arkasında olmasına rağmen el hareketlerini sadece 2 cm hata payı ile kaydedebilen RF Capture teknolojisi, bu yeni altyapısı sayesinde güvenlik güçlerine rehine durumlarda fayda sağlıyor ancak eğlence amaçlı da kullanılabiliyor. Verilen bilgilere göre teknoloji sinema filmleri için sık sık kullanılan vücut takip süreci için ya da el hareketleriyle oyun kontrolü için günlük hayata entegre edebilecek bir çözüm ortaya koyuyor.

MIT'nin RF Capture teknolojisi tanıttığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.csail.mit.edu/RF_capture