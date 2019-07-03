MIT’nin yürüyebilen minik motoru geleceğin robotlarına yardımcı olacak

Geleceğin robotlarının nasıl şekilleneceği merak konusu. MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) robot teknolojileri için farklı bir bakış açısıyla yeni motor geliştirdi. Oldukça küçük yapıdaki bu yürüyebilen motor, ağırlığının 7 katına kadar taşıyabiliyor. Ayrıca farklı senaryolar için ayarlanması mümkün.

Sadece birkaç parçadan oluşuyor

MIT araştırmacılarının geliştirdiği hareketli motor üzerinde bobin, mıknatıs ve sert/esnek bazı parçalardan başka bir şey bulunmuyor. Haberimiz içerisindeki görselden de oldukça basit yapıda olduğunu görebilirsiniz. Bobinin etrafında yer alan metal eklemler farklı biçimlere bürünebiliyor. Böylece değişik ihtiyaçlara yönelik çözümler üretilebiliyor.

MIT, özellikle motorun küçüklüğünü sergilemek istemiş ancak farklı boyutlarda kullanımlara da imkan tanıyacağı söyleniyor. Ek olarak yeni bileşenlerle dayanıklılığının ve hareket kabiliyetinin de artabileceği belirtildi. Geleceğin robot teknolojileri için bu yapı önemli bir ilk adım olabilir.

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Araştırmacılar son olarak her iş için farklı robotlar tasarlamak yerine, neredeyse Lego gibi olan bu motor yapısının her ihtiyaca göre düzenlenebileceğini aktardılar. Ya da oldukça küçük yapıda robotlara imkan tanınabilir. Minik motorun nasıl çalıştığını aşağıdaki video üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/07/02/mit-walking-motor/