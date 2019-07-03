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Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek

Bağımsız sanatçıların doğrudan platforma müzik yüklemesine izin veren Spotify, bu özelliği sonlandıracağını açıkladı. Artık bağımsız sanatıçılar eserlerini, dağıtıcı aracılığı ile yükleyebilecekler
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Spotify'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bağımsız sanatçıların, platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermesiydi. Bu sanatçıların bir plak şirketi tarafından temsil edilmedikleri düşünülünce oldukça avantajlı olan bu ayrıcalık artık Spotify'ın açıklamasıyla birlikte son buluyor.

Dağıtıcılar ile birlikte çalışmaları gerekecek

Ne yazık ki şirketin web sitesinde yapılan bir duyuruya göre artık bağımsız sanatçılar Spotify'a müziklerini gönderemeyecekler. Spotify'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Beta program üzerinden müzik yükleyen sanatçılar için bu geçişi olabildiğince basit hale getirmek için dağıtım ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu ayın sonunda, bağımsız sanatçılar için Spotify üzerinden yeni yüklemeleri kabul etmeyi bırakacağız ve sanatçıların önceden yayınlanmış içeriğini başka bir dağıtıcıya taşıması gerekecek."
Bu geçişi bağımsız sanatçılar için kolay bir hale getirmeyi de hedefleyen Spotify, yaptığı açıklamaya göre kullanıcılara, anlaşmalı oldukları dağıtıcı şirketlerden indirim kodları vereceğini de belirtiyor. Bu kararla birlikte artık kendi çabalarıyla bir yerlere gelmek isteyen sanatçıların için Spotify platformunda yer almaları da zorlaşacak.

https://artists.spotify.com/blog/we%27re-closing-the-upload-beta-program Yorum Yaz
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NimbleSoul 4 gün en beğenilen
Büyük bir risk alıyorlar. Spotify'ın en sevdiğim özelliklerinden biri 100 kişi bile dinleyecek olsa ufak şarkıcıları barındırmasıydı. Geçen gün 30 Milyon müzik var diye reklam yapıyorlardı. Bağımsızları çıkartınca tahminen bu sayı 10 Milyona kadar düşecektir.
Çalma listelerimde çok sayıda dağılıp çoktan çoluğa çocuğa karışmış indie grup ve sanatçı var. Bunlar büyük ihtimalle dağıtıcıyla falan uğraşmayacaktır. Bu gibi sanatçıların şarkıları Spotify'da olmayacaksa benim açımdan bu platforma para vermeye gerek kalmıyor. Popüler kültür popçu topçuları dinleyecek olsam açar radyodan dinlerim zaten.
Büyük bir risk alıyorlar. Spotify'ın en sevdiğim özelliklerinden biri 100 kişi bile dinleyecek olsa ufak şarkıcıları barındırmasıydı. Geçen gün 30 Milyon müzik ...
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mansurmarsak 4 gün
Açık ve net bağımsız sanatçıların kıyıda köşede kalmış ama çok severek dinlediğim birçok parçası var. Bunlara ulaşamazsam spotifya bir kuruş para vermem. Demet Akalın dinlemek için ödemiyoruz o kadar parayı...
Açık ve net bağımsız sanatçıların kıyıda köşede kalmış ama çok severek dinlediğim birçok parçası var. Bunlara ulaşamazsam spotifya bir kuruş para vermem. Demet ...
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Emreerd1010 4 gün yeni yorumcu
Spotify'ın asıl iyi yanı bağımsız sanatçılara yer vermesi ve onları kolayca dinleyebilmemiz ve farklı şarkılara göz atabilmekti, bilindik şarkıcıları dinlemek isteyen Youtube ve radyodan dinler zaten.
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lterlemez 4 gün
Paranın gözü kör olsun. Yapımcı ve aracı şirketler parasız kalmış anlaşılan, ya da rekabet edemediler...
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Henkan 4 gün yeni yorumcu
Keyifleri bilir. SoundCloud pazardan pay kaptığında ağlamasınlar o zaman.
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mansurmarsak 4 gün
Açık ve net bağımsız sanatçıların kıyıda köşede kalmış ama çok severek dinlediğim birçok parçası var. Bunlara ulaşamazsam spotifya bir kuruş para vermem. Demet Akalın dinlemek için ödemiyoruz o kadar parayı...
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NimbleSoul 4 gün en beğenilen
Büyük bir risk alıyorlar. Spotify'ın en sevdiğim özelliklerinden biri 100 kişi bile dinleyecek olsa ufak şarkıcıları barındırmasıydı. Geçen gün 30 Milyon müzik var diye reklam yapıyorlardı. Bağımsızları çıkartınca tahminen bu sayı 10 Milyona kadar düşecektir.
Çalma listelerimde çok sayıda dağılıp çoktan çoluğa çocuğa karışmış indie grup ve sanatçı var. Bunlar büyük ihtimalle dağıtıcıyla falan uğraşmayacaktır. Bu gibi sanatçıların şarkıları Spotify'da olmayacaksa benim açımdan bu platforma para vermeye gerek kalmıyor. Popüler kültür popçu topçuları dinleyecek olsam açar radyodan dinlerim zaten.
1 Yanıt Yanıtla +20
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Sipihrz 4 gün NimbleSoul
Aslında bu hamlenin yerine sanatçı engelleme özelliği olsa daha güzel olur. Abuk subuk rapcileri alternatif rock gruplarını engeller geçerim.
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smart1978 4 gün
Bulurlar bir paravan araci dagitici yine yaparlar :)
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