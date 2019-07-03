Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek

Spotify'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bağımsız sanatçıların, platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermesiydi. Bu sanatçıların bir plak şirketi tarafından temsil edilmedikleri düşünülünce oldukça avantajlı olan bu ayrıcalık artık Spotify'ın açıklamasıyla birlikte son buluyor.

Dağıtıcılar ile birlikte çalışmaları gerekecek

Ne yazık ki şirketin web sitesinde yapılan bir duyuruya göre artık bağımsız sanatçılar Spotify'a müziklerini gönderemeyecekler. Spotify'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Beta program üzerinden müzik yükleyen sanatçılar için bu geçişi olabildiğince basit hale getirmek için dağıtım ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu ayın sonunda, bağımsız sanatçılar için Spotify üzerinden yeni yüklemeleri kabul etmeyi bırakacağız ve sanatçıların önceden yayınlanmış içeriğini başka bir dağıtıcıya taşıması gerekecek."

https://artists.spotify.com/blog/we%27re-closing-the-upload-beta-program

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Bu geçişi bağımsız sanatçılar içingetirmeyi de hedefleyen Spotify, yaptığı açıklamaya göre kullanıcılara, anlaşmalı oldukları dağıtıcı şirketlerdenvereceğini de belirtiyor. Bu kararla birlikte artık kendi çabalarıyla bir yerlere gelmek isteyen sanatçıların için Spotify platformundada zorlaşacak.