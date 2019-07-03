Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek

Teknoloji Editörü
Spotify'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bağımsız sanatçıların, platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermesiydi. Bu sanatçıların bir plak şirketi tarafından temsil edilmedikleri düşünülünce oldukça avantajlı olan bu ayrıcalık artık Spotify'ın açıklamasıyla birlikte son buluyor.
Dağıtıcılar ile birlikte çalışmaları gerekecek
Ne yazık ki şirketin web sitesinde yapılan bir duyuruya göre artık bağımsız sanatçılar Spotify'a müziklerini gönderemeyecekler. Spotify'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Beta program üzerinden müzik yükleyen sanatçılar için bu geçişi olabildiğince basit hale getirmek için dağıtım ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu ayın sonunda, bağımsız sanatçılar için Spotify üzerinden yeni yüklemeleri kabul etmeyi bırakacağız ve sanatçıların önceden yayınlanmış içeriğini başka bir dağıtıcıya taşıması gerekecek."Bu geçişi bağımsız sanatçılar için kolay bir hale getirmeyi de hedefleyen Spotify, yaptığı açıklamaya göre kullanıcılara, anlaşmalı oldukları dağıtıcı şirketlerden indirim kodları vereceğini de belirtiyor. Bu kararla birlikte artık kendi çabalarıyla bir yerlere gelmek isteyen sanatçıların için Spotify platformunda yer almaları da zorlaşacak.
https://artists.spotify.com/blog/we%27re-closing-the-upload-beta-program Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çalma listelerimde çok sayıda dağılıp çoktan çoluğa çocuğa karışmış indie grup ve sanatçı var. Bunlar büyük ihtimalle dağıtıcıyla falan uğraşmayacaktır. Bu gibi sanatçıların şarkıları Spotify'da olmayacaksa benim açımdan bu platforma para vermeye gerek kalmıyor. Popüler kültür popçu topçuları dinleyecek olsam açar radyodan dinlerim zaten.