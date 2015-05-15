Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT'nin desteklediği hava aracı, tarım arazilerinin durumu hakkında bilgi verebiliyor

4 yıl
2,2b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT'nin desteklediği hava aracı, tarım arazilerinin durumu hakkında bilgi verebiliyor
 
Son dönemin dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan insansız hava araçları (Drone), sundukları teknik imkanlar sayesinde birçok farklı alan için de rahatlıkla programlanabiliyor. Bu doğrultuda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nın girişimcilik yarışması finalistlerinden RaptorMaps, tarım arazilerini hedef alan bir alternatif hazırlıyor.
Özellikle büyük tarım arazilerinin sağlık durumu hakkında bilgi almak oldukça zordur. Alan çok büyüktür ve mahsulleri tek tek kontrol etmek çok büyük bir zaman kaybı yaratır. RaptorMaps'in bu konu hakkındaki çözümü ise modern çağın getirdiklerine dayanıyor. Tarım arazilerinin durumları (Haşere, hastalık vb.) hakkında bilgi edinmek için insansız hava aracından yararlanan şirket, özel haritalandırma algoritmaları ile belirlenen tarım arazilerini görüntülüyor ve topladığı bilgileri bulut tabanlı analiz sistemi üzerinde işliyor.
Sonucunda ise akıllı cihazlar için geliştirilen özel uygulamasında tarım arazisinin kötü durumda olan bölümlerini gözler önüne seren sistem, çiftçilere direkt olarak bu bölgeye odaklanma şansı tanıyor ve çok ciddi bir zaman kazancı ortaya koyuyor. Bir kişinin gün boyunca sadece 300 dönümlük araziyi inceleyebildiğini belirten RaptorMaps, hava aracıyla ise aynı süre içerisinde bütün araziyi aktif olarak tarayabiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden sistem, RaptorMaps tarafından belirtildiği üzere önümüzdeki yaz aylarında satışa sunulmaya hazırlanıyor. 
MIT'nin desteklediği hava aracı, tarım arazilerinin durumu hakkında bilgi verebiliyor
 

http://raptormaps.com/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 4 yıl
FAzla büyük olmayan alanları yerel kaynaklar ile incelemek için iyi bi yaklaşım. Uydu ile her zman realtime veri alamıyorsun,herkesin erişimi de yok. Uyduların sensör çeşitliliği ve tarama alanlarının büyüklüğü ile rekabet edemez. Ama daha farklı sensör tipleri ile de lokal olarak daha iyi hizmet de verebilir. Getirdiği maliyet falan da var ve geri dönüşleri için finansman bulunabilirse, farklı sensörler ile lokal değişimlere daha iyi müdahele imkanı vermeli.
Tar-bil'in makro anlamda bi halta yaramadığı ortada zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 4 yıl
Ulan arkadaş şöyle haberleri görünce daha çok üzülüyorum.
Köyde dedemin 500dekardan fazla arazisi
var ama anne tarafı İstanbul da kapıcılık, temizlikçilik, fabrikada işçilik yapıyorlar.
Çiftlik kuralım proje geliştirelim,
birlikten kuvvet doğar diyorum gülüyorlar.
İnsan her gün nalet ediyor fikri fakir kalmış zihniyetin içinde dünya gelmiş olmasından.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 4 yıl
Mesut Çevik bahçeyi çapalamamış. Erdi Özüağ ağacın altında haber yazıyor, tamam. Citizen fark etti, kule...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
durmanow 4 yıl
MİT sandım heyecan yaptım :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maxthon 4 yıl
Adamlar bi yatağımızda hangi taraf daha rahat onu çözemediler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl Maxthon
J.Maharaja
Adamlar bi yatağımızda hangi taraf daha rahat onu çözemediler.

Kullanmadiginiz elin tarafi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sonsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Ahmet ve Osman İnceliyor 4 yıl Haftanın iOS oyun ve uygulamaları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim