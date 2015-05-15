MIT'nin desteklediği hava aracı, tarım arazilerinin durumu hakkında bilgi verebiliyor

Son dönemin dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan insansız hava araçları (Drone), sundukları teknik imkanlar sayesinde birçok farklı alan için de rahatlıkla programlanabiliyor. Bu doğrultuda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nın girişimcilik yarışması finalistlerinden RaptorMaps, tarım arazilerini hedef alan bir alternatif hazırlıyor.

Özellikle büyük tarım arazilerinin sağlık durumu hakkında bilgi almak oldukça zordur. Alan çok büyüktür ve mahsulleri tek tek kontrol etmek çok büyük bir zaman kaybı yaratır. RaptorMaps'in bu konu hakkındaki çözümü ise modern çağın getirdiklerine dayanıyor. Tarım arazilerinin durumları (Haşere, hastalık vb.) hakkında bilgi edinmek için insansız hava aracından yararlanan şirket, özel haritalandırma algoritmaları ile belirlenen tarım arazilerini görüntülüyor ve topladığı bilgileri bulut tabanlı analiz sistemi üzerinde işliyor.

Sonucunda ise akıllı cihazlar için geliştirilen özel uygulamasında tarım arazisinin kötü durumda olan bölümlerini gözler önüne seren sistem, çiftçilere direkt olarak bu bölgeye odaklanma şansı tanıyor ve çok ciddi bir zaman kazancı ortaya koyuyor. Bir kişinin gün boyunca sadece 300 dönümlük araziyi inceleyebildiğini belirten RaptorMaps, hava aracıyla ise aynı süre içerisinde bütün araziyi aktif olarak tarayabiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden sistem, RaptorMaps tarafından belirtildiği üzere önümüzdeki yaz aylarında satışa sunulmaya hazırlanıyor.

http://raptormaps.com/index.html