MIT'nin yeni 3D yazıcısı ısıyla şekil değiştiren objeler yaratabiliyor

3D yazıcılar bilindiği üzere günümüzde sağlık sektöründe pek çok şeyin geliştirilmesini ve üretilmesini kolaylaştırıyor. 3D yazıcılar sayesinde şu ana kadar daha gelişmiş protezler, yapay omurga ve oldukça ufak boyutlu kamera gibi pek çok üretilebildi.

MIT araştırmacılarının yeni geliştirdiği 3D yazıcı ile oluşturulan ufak yapılar belli bir sıcaklık değerine göre şekil değiştirebiliyor. Bu durumun hastanın sadece ateşi olduğu zaman etki edecek ilaçlar gibi buluşlara kapı açacağı ön görülüyor. Takım şu anda ısıya duyarlı herhangi bir hap geliştirmiş değil ancak teknoloji şu anda o yolu yarılamış durumda. Microstereolithography adındaki 3D yazma yöntemini ısıya duyarlı özel polimer malzemeyle karıştırarak geliştirilen yeni yöntemle üretilen yapı sıcaklık değeri eski haline dönünce de ilk şekline dönüyor.

Bu şekilde üretilen yapılar daha da dayanıklı olurken kendi uzunluğunun 3 katına kadar herhangi bir kırılma olmadan uzayabiliyor. Yeni teknikte oldukça yüksek çözünürlük kullanılırken, insan saçı kadar ince yapılar da üretilebiliyor. Bu yeni teknoloji ile biyomedikal cihazlar, şekil değiştiren güneş panelleri ve havacılık komponentleri üretmeyi hedefleyen takımın önünde uzun bir yol bulunuyor.

http://news.mit.edu/2016/3-d-printed-structures-remember-shapes-drug-delivery-solar-panel-0826