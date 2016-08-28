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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT'nin yeni 3D yazıcısı ısıyla şekil değiştiren objeler yaratabiliyor

MIT araştırmacılarının yeni geliştirdiği yazıcıyla üretilen yapılar belli sıcaklıklarda istenilen şekli alabiliyor. Tekniğin sağlık ve pek çok alanda kullanılması bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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MIT'nin yeni 3D yazıcısı ısıyla şekil değiştiren objeler yaratabiliyor
 
3D yazıcılar bilindiği üzere günümüzde sağlık sektöründe pek çok şeyin geliştirilmesini ve üretilmesini kolaylaştırıyor. 3D yazıcılar sayesinde şu ana kadar daha gelişmiş protezler, yapay omurga ve oldukça ufak boyutlu kamera gibi pek çok üretilebildi.
MIT araştırmacılarının yeni geliştirdiği 3D yazıcı ile oluşturulan ufak yapılar belli bir sıcaklık değerine göre şekil değiştirebiliyor. Bu durumun hastanın sadece ateşi olduğu zaman etki edecek ilaçlar gibi buluşlara kapı açacağı ön görülüyor. Takım şu anda ısıya duyarlı herhangi bir hap geliştirmiş değil ancak teknoloji şu anda o yolu yarılamış durumda. Microstereolithography adındaki 3D yazma yöntemini ısıya duyarlı özel polimer malzemeyle karıştırarak geliştirilen yeni yöntemle üretilen yapı sıcaklık değeri eski haline dönünce de ilk şekline dönüyor.
Bu şekilde üretilen yapılar daha da dayanıklı olurken kendi uzunluğunun 3 katına kadar herhangi bir kırılma olmadan uzayabiliyor. Yeni teknikte oldukça yüksek çözünürlük kullanılırken, insan saçı kadar ince yapılar da üretilebiliyor. Bu yeni teknoloji ile biyomedikal cihazlar, şekil değiştiren güneş panelleri ve havacılık komponentleri üretmeyi hedefleyen takımın önünde uzun bir yol bulunuyor.

http://news.mit.edu/2016/3-d-printed-structures-remember-shapes-drug-delivery-solar-panel-0826 Yorum Yaz
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herocem 3 yıl en beğenilen
Adamlar yakinda bagimsizliklarini ilan edicekler az kaldi.
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ardabeyim 3 yıl
Abi yaratmak fiilini neden bu kadar çok kafaya takıyorsunuz ki. Türkçe'de İngilizce'deki "make"in teknolojiyle ilgili şeylerde en yakın karşılığı olduğu için bu sözcük kullanılıyor. Başlığı atan Caner Köksel abimiz bu başlık ile 3D printerı yüceltip Allah'a şirk koşmaya çalıştığını da düşünmüyorum. Ayrıca tabii ki yaratmak Allah'a mahsus, aynı zamanda öldürmekte. Ama kimse gidipte biri birini öldürünce "öldürmek nedir kime aittir" diye yorum yazmıyor.
Abi yaratmak fiilini neden bu kadar çok kafaya takıyorsunuz ki. Türkçe'de İngilizce'deki "make"in teknolojiyle ilgili şeylerde en yakın karşılığı olduğu için bu...
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abrenax 3 yıl
Bu tür haberlere yorumların kapatılması lazım.
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Tolgá 3 yıl
hala ne kadar yobaz ve aptal insanlar var.
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Xtrud 3 yıl
Hala yoktan var etmek anlamıyla şu kelimeyi anlayanlar var...
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ardabeyim 3 yıl
Abi yaratmak fiilini neden bu kadar çok kafaya takıyorsunuz ki. Türkçe'de İngilizce'deki "make"in teknolojiyle ilgili şeylerde en yakın karşılığı olduğu için bu sözcük kullanılıyor. Başlığı atan Caner Köksel abimiz bu başlık ile 3D printerı yüceltip Allah'a şirk koşmaya çalıştığını da düşünmüyorum. Ayrıca tabii ki yaratmak Allah'a mahsus, aynı zamanda öldürmekte. Ama kimse gidipte biri birini öldürünce "öldürmek nedir kime aittir" diye yorum yazmıyor.
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kadirirdem 3 yıl
başlığa bak , Yaratmak nedir? kime aittir? eyy Yazar...
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oray 3 yıl
Yaratmak Allah'a mahsustur. :)
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herocem 3 yıl en beğenilen
Adamlar yakinda bagimsizliklarini ilan edicekler az kaldi.
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gs09gs09 3 yıl
Nie 30 yilda gelsin bro fiyat 10 binlere guzel yazıcılar var
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Audi383848 3 yıl
Bizde 30 yılda gelir.
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