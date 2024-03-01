Dünyanın en uzun 3D baskılı kulesi İsviçre'de inşa ediliyor

Tam Boyutta Gör Avrupa'nın en yüksek zirvesi Jungrau'ya ev sahipliği yapan İsviçre, aynı zamanda dünyanın 3D baskılı en yüksek yapısına de ev sahipliği yapacak.

İsviçreli araştırmacılar tarafından geliştirilen 3D yazıcı ile oluşturulan bir kule olan Tor Alva, İsviçre'nin Mulegns köyünde ileri beton teknolojisi kullanılarak katman katman üretildi. Kule, 32 adet baskılı beton parçadan oluşuyor. Standart inşaatlar gibi kalıp ihtiyacı olmadığından kulenin üretiminde atık miktarının da az olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Beyaz Kule anlamına gelen "Weisser Turm" adı verilen kule, nüfusunu kaybeden bir köyün yenilikçiliğinin ve kültürel canlanmasının bir kanıtı olarak inşa edildi. 30 metre yüksekliğindeki kule, sanat sergileri, müzik ve tiyatro gösterileri için çok işlevli bir alan olarak tasarlandığından birçok amaca hizmet edecek.

Sökülebilir ve taşınabilir olarak inşa edildi

Kule, gelecekte sürdürülebilir mimari uygulamaların önünü açacak şekilde döngüsellik ve yeniden kullanım ilkelerini bünyesinde barındıracak şekilde tasarlandı. Sökülebilir ve taşınabilir olan kulenin, 2029 yılına kadar sökülüp başka bir yere taşınacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Beyaz Kule'nin planlaması 2021'de başladı ve İsviçre'nin Mulegns kentinde bir vakıf olan Fundaziun Origen tarafından resmi olarak başlatıldı. Tor Alva projesinin tam ölçekli gösterimi 2022 hazırlandı. 3D yazıcı ile üretiminin devam ettiği kule bu yıl resmi olarak turistlere açılacak.

Seul'de, dünyanın en büyük kolsuz dönme dolabı inşa edilecek 1 ay önce eklendi

3D yazıcılar gelişiyor

3D yazıcılar, fütüristik bir konsept olarak görülürken günümüzde kullanımı giderek artıyor. Bu alandaki önemli bir ilerleme, tek bir işlemde farklı malzemeler kullanılarak nesnelerin oluşturulmasına olanak tanıyan çok malzemeli 3D yazıcı teknolojisi oldu. Bu teknik, yenilikçi yaklaşımlar ve çok yönlü uygulamalar için kapılar açarak, ürünleri tasarlama ve üretme şeklimizde devrimsel değişiklikler yaratma potansiyeli taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Dünyanın en uzun 3D baskılı kulesi İsviçre'de inşa ediliyor