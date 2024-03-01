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    Dünyanın en uzun 3D baskılı kulesi İsviçre'de inşa ediliyor

    İsviçre'de dünyanın 3D yazıcı ile üretilmiş en yüksek yapısı inşa ediliyor. 30 metre yüksekliğindeki kulenin parçaları 3D yazıcılarla imal ediliyor. Kulenin inşaatının bu sene bitmesi planlanıyor.
    Dünyanın en uzun 3D baskılı kulesi İsviçre'de inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın en yüksek zirvesi Jungrau'ya ev sahipliği yapan İsviçre, aynı zamanda dünyanın 3D baskılı en yüksek yapısına de ev sahipliği yapacak.

    İsviçreli araştırmacılar tarafından geliştirilen 3D yazıcı ile oluşturulan bir kule olan Tor Alva, İsviçre'nin Mulegns köyünde ileri beton teknolojisi kullanılarak katman katman üretildi. Kule, 32 adet baskılı beton parçadan oluşuyor. Standart inşaatlar gibi kalıp ihtiyacı olmadığından kulenin üretiminde atık miktarının da az olduğu belirtiliyor.

    Dünyanın en uzun 3D baskılı kulesi İsviçre'de inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Beyaz Kule anlamına gelen "Weisser Turm" adı verilen kule, nüfusunu kaybeden bir köyün yenilikçiliğinin ve kültürel canlanmasının bir kanıtı olarak inşa edildi. 30 metre yüksekliğindeki kule, sanat sergileri, müzik ve tiyatro gösterileri için çok işlevli bir alan olarak tasarlandığından birçok amaca hizmet edecek.

    Sökülebilir ve taşınabilir olarak inşa edildi

    Kule, gelecekte sürdürülebilir mimari uygulamaların önünü açacak şekilde döngüsellik ve yeniden kullanım ilkelerini bünyesinde barındıracak şekilde tasarlandı. Sökülebilir ve taşınabilir olan kulenin, 2029 yılına kadar sökülüp başka bir yere taşınacağı belirtiliyor.

    Dünyanın en uzun 3D baskılı kulesi İsviçre'de inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Beyaz Kule'nin planlaması 2021'de başladı ve İsviçre'nin Mulegns kentinde bir vakıf olan Fundaziun Origen tarafından resmi olarak başlatıldı. Tor Alva projesinin tam ölçekli gösterimi 2022 hazırlandı. 3D yazıcı ile üretiminin devam ettiği kule bu yıl resmi olarak turistlere açılacak.

    3D yazıcılar gelişiyor

    3D yazıcılar, fütüristik bir konsept olarak görülürken günümüzde kullanımı giderek artıyor. Bu alandaki önemli bir ilerleme, tek bir işlemde farklı malzemeler kullanılarak nesnelerin oluşturulmasına olanak tanıyan çok malzemeli 3D yazıcı teknolojisi oldu. Bu teknik, yenilikçi yaklaşımlar ve çok yönlü uygulamalar için kapılar açarak, ürünleri tasarlama ve üretme şeklimizde devrimsel değişiklikler yaratma potansiyeli taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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