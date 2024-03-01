Dünyanın en uzun 3D baskılı kulesi İsviçre'de inşa ediliyor

İsviçreli araştırmacılar tarafından geliştirilen 3D yazıcı ile oluşturulan bir kule olan Tor Alva, İsviçre'nin Mulegns köyünde ileri beton teknolojisi kullanılarak katman katman üretildi. Kule, 32 adet baskılı beton parçadan oluşuyor. Standart inşaatlar gibi kalıp ihtiyacı olmadığından kulenin üretiminde atık miktarının da az olduğu belirtiliyor.
Sökülebilir ve taşınabilir olarak inşa edildi
Kule, gelecekte sürdürülebilir mimari uygulamaların önünü açacak şekilde döngüsellik ve yeniden kullanım ilkelerini bünyesinde barındıracak şekilde tasarlandı. Sökülebilir ve taşınabilir olan kulenin, 2029 yılına kadar sökülüp başka bir yere taşınacağı belirtiliyor.
3D yazıcılar gelişiyor
3D yazıcılar, fütüristik bir konsept olarak görülürken günümüzde kullanımı giderek artıyor. Bu alandaki önemli bir ilerleme, tek bir işlemde farklı malzemeler kullanılarak nesnelerin oluşturulmasına olanak tanıyan çok malzemeli 3D yazıcı teknolojisi oldu. Bu teknik, yenilikçi yaklaşımlar ve çok yönlü uygulamalar için kapılar açarak, ürünleri tasarlama ve üretme şeklimizde devrimsel değişiklikler yaratma potansiyeli taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.