MIT'nın yeni geliştirdiği sistem ile fazladan iki parmak kazanılıyor

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Teknolojiye yön veren önemli kurumlardan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, yeni geliştirdiği sistem ile kişilere fazladan iki parmak daha eklemeyi hedefliyor.
Daha önce de kol temelinde benzer bir sistem hazırlayan MIT araştırmacıları, bu sefer ise kol yerine parmak üzerine yoğunlaşmış durumda. Eldiven şekilde tasarlanan ve "7 Finger Robot" olarak isimlendirilen yeni sistem, yukarıda yer alan hareketli görselde de görüldüğü üzere kişilere ekstra iki parmak daha veriyor ve gereken hareket komutlarını dahili sensörleri sayesinde elde ediyor. Herhangi bir nedenden dolayı bir kolunu ya da elini kaybetmiş insanlar için inanılmaz faydalı bir kullanım yapısı sağlayan robot, örneğin bir çay ya da kahvenin karıştırılması, büyük bir objenin kaldırılması, saklama kabının veya bir şişe kapağının açılması ve hatta tornavidayla cıvata açılması / sıkılması gibi çoğu zaman iki el gerektiren işlevlerin sadece tek el ile yerine getirilmesinin önünü açıyor.
Bütün parmaklar ile organize çalıştığı belirtilen 7 Finger Robot'un yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.
http://gizmodo.com/mit-wants-to-give-our-hands-two-extra-robot-fingers-1606608303 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nerede hata yapildida bilim bu denli bir cikmaza girdi 1900-1990arasi ivmeyle devam edebilseydi bilim su anda nukleer santrale karsiyiz biz yeaaa diyen bir nesil yerine nukleer bataryali telefonlarla selfie cekiken bir nesil olurdu
örneği ilk savaş uçağı 1. dünya savaşında kullanıldı ama gerçek anlamda ilk yolcu uçağı ne zaman havalandı?
ayrıca o bahsettiğin dönemde araştırmalar anadallara yönelmişti, savaş,motorlu taşıtlar vs. bugün teknoloji tonlarca ayrı koldan geliştiriliyor.
Sen bu gelişmeleri anında hayatına müdahale edemediği için yavaş sanıyorsun, ama bundan 50 yıl sonra bakınca aslında o dönem kadar hızlı geliştiğini anlayabilirsin sanırım.
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