MIT'nın yeni geliştirdiği sistem ile fazladan iki parmak kazanılıyor

Teknolojiye yön veren önemli kurumlardan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, yeni geliştirdiği sistem ile kişilere fazladan iki parmak daha eklemeyi hedefliyor.

MIT araştırmacıları, bu sefer ise kol yerine parmak üzerine yoğunlaşmış durumda. Eldiven şekilde tasarlanan ve "7 Finger Robot" olarak isimlendirilen yeni sistem, yukarıda yer alan hareketli görselde de görüldüğü üzere kişilere ekstra iki parmak daha veriyor ve gereken hareket komutlarını dahili sensörleri sayesinde elde ediyor. Herhangi bir nedenden dolayı bir kolunu ya da elini kaybetmiş insanlar için inanılmaz faydalı bir kullanım yapısı sağlayan robot, örneğin bir çay ya da kahvenin karıştırılması, büyük bir objenin kaldırılması, saklama kabının veya bir şişe kapağının açılması ve hatta tornavidayla cıvata açılması / sıkılması gibi çoğu zaman iki el gerektiren işlevlerin sadece tek el ile yerine getirilmesinin önünü açıyor.