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MIT'nın yeni geliştirdiği sistem ile fazladan iki parmak kazanılıyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Teknolojiye yön veren önemli kurumlardan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, yeni geliştirdiği sistem ile kişilere fazladan iki parmak daha eklemeyi hedefliyor.
Daha önce de kol temelinde benzer bir sistem hazırlayan MIT araştırmacıları, bu sefer ise kol yerine parmak üzerine yoğunlaşmış durumda. Eldiven şekilde tasarlanan ve "7 Finger Robot" olarak isimlendirilen yeni sistem, yukarıda yer alan hareketli görselde de görüldüğü üzere kişilere ekstra iki parmak daha veriyor ve gereken hareket komutlarını dahili sensörleri sayesinde elde ediyor. Herhangi bir nedenden dolayı bir kolunu ya da elini kaybetmiş insanlar için inanılmaz faydalı bir kullanım yapısı sağlayan robot, örneğin bir çay ya da kahvenin karıştırılması, büyük bir objenin kaldırılması, saklama kabının veya bir şişe kapağının açılması ve hatta tornavidayla cıvata açılması / sıkılması gibi çoğu zaman iki el gerektiren işlevlerin sadece tek el ile yerine getirilmesinin önünü açıyor.
Bütün parmaklar ile organize çalıştığı belirtilen 7 Finger Robot'un yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

http://gizmodo.com/mit-wants-to-give-our-hands-two-extra-robot-fingers-1606608303 Yorum Yaz
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Bradley Cooper 4 yıl en beğenilen
MIT i bir günlüğüne gezmeyi çok isterdim. adamlar sürekli çalışıyor. bizim üniversitelerde hala hocalar kopyala yapıştırla docent olma derdinde.yerimizde bile saymıyoruz. geriye gidiyoruz
MIT i bir günlüğüne gezmeyi çok isterdim. adamlar sürekli çalışıyor. bizim üniversitelerde hala hocalar kopyala yapıştırla docent olma derdinde.yerimizde bi...
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dehaxtor 4 yıl
okul abd de , öğrenci Japon , hocada Japon , biz kalkıp MIT denen okula gezmeyi düşünüyoruz, Japonya'ya gidelim ,(yukarda bi arkadaşı taşladım). ayrıca kim çayını havada karıştırmak ister ki ? bizim ülkemizde 2 eli olupta kavanoz açamayan anneler için kullanılabilir , gençleri ızdıraptan kurtarır :)
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bu19ra07k 4 yıl
tutmaz bu icat
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frood 4 yıl
Ya allah askina bilimdeki gelismenin hizina bakarmisin...
nerede hata yapildida bilim bu denli bir cikmaza girdi 1900-1990arasi ivmeyle devam edebilseydi bilim su anda nukleer santrale karsiyiz biz yeaaa diyen bir nesil yerine nukleer bataryali telefonlarla selfie cekiken bir nesil olurdu
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Okisht 4 yıl frood
neresi çıkmaza girdi? 1900-1990 yılları arasında 2 tane dünya savaşı yaşandı ve teknolojinin ivme kazanmasına en büyük etkiyi savaşlar sağladı. İnsan oğlu bazı şeyleri zora gelince başarıyor burası gerçek. ama onun dışında yapılan geliştirmeler hemen hayata geçmedi.
örneği ilk savaş uçağı 1. dünya savaşında kullanıldı ama gerçek anlamda ilk yolcu uçağı ne zaman havalandı?
ayrıca o bahsettiğin dönemde araştırmalar anadallara yönelmişti, savaş,motorlu taşıtlar vs. bugün teknoloji tonlarca ayrı koldan geliştiriliyor.
Sen bu gelişmeleri anında hayatına müdahale edemediği için yavaş sanıyorsun, ama bundan 50 yıl sonra bakınca aslında o dönem kadar hızlı geliştiğini anlayabilirsin sanırım.
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Bradley Cooper 4 yıl en beğenilen
MIT i bir günlüğüne gezmeyi çok isterdim. adamlar sürekli çalışıyor. bizim üniversitelerde hala hocalar kopyala yapıştırla docent olma derdinde.yerimizde bile saymıyoruz. geriye gidiyoruz
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Gece772 4 yıl
Parmakları kopanlar için geliştirseler
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Tom Hagen 4 yıl
Tutma kollari gorevi goruyor gibi. Tek eli olmayan insanlar icin guzel dusunulmus..
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Parallax 4 yıl
Dr. Octopus :D
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Lion 4 yıl
İyi fikir fakat çok hantal ve fazla büyük. Uzun süre geliştirilmesi gerekiyor bence.
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arel.gr 4 yıl
bu dusunceleri gerceklestirmek mucize gibi.
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Fenomenon 4 yıl
tek kolu sakat olanlar için güzel.
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