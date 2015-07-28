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Michigan Üniversitesi sürücüsüz araçlar için kasaba inşa etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Michigan Üniversitesi sürücüsüz araçlar için kasaba inşa etti
 Yakın gelecekte gündelik hayatlarımızı değiştirebilecek yenilikçi teknolojilerin başında gelen sürücüsüz araçlar, başta Amerikalı internet devi Google olmak üzere birçok önemli firmanın dikkatini çekmeyi başardı. Bu firmalar sürücüsüz araç projelerini hayata geçirebilmek için son dönemde önemli adımlar atmış olsalar da, sürücüsüz araçların trafiğe karışması beklendiği kadar sorunsuz olmadı.
Google'ın geçtiğimiz günlerde ABD'de test etmeye başladığı sürücüsüz araçları bugüne kadar birçok kazaya karıştırlar. Bu kazaların tamamı insan hatalarından kaynaklanmış olsa da, sürücüsüz araçların test sürecini sekteye uğratmaya yettiler. Sürücüsüz araçlarının test edilmesi sırasında ortaya çıkan bu sorunlar, Michigan Üniversitesi'ndeki uzmanları bu araçlar için ideal bir test ortamı yaratmak için harekete geçirdi. Caddelerdeki kaotik deneyimi kontrollü bir ortamda yeniden yaratmaya karar veren Michigan Üniversitesi, sürücüsüz araçların test edilmesi için Mcity adını verdiği sahte kasabayı kurdu.


http://mashable.com/2015/07/21/michigan-driverless-car-testing/ Yorum Yaz
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aspirin_00 4 yıl
demek sadece o tür kasabalarda gidebiliyor :) türkiye şartlarına göre giden araba yapsınlar dünyada gidemeyeceği yol kalmaz :D
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mentor23 4 yıl
Sürücüsüz araçlar için şehir kurma fikri inanılmaz.kimin aklına geldi acaba dahice
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