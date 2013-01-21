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Micro Four Thirds sistem standartlarına beş yeni firma katıldı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Micro Four Thirds sistem standartlarına beş yeni firma katıldı
Olympus ve Panasonic tarafından 2008 yılında ortaya çıkarılan Micro Four Thirds sistemi yıllar içinde başka firmaların da katılımı ile oldukça genişledi. Son gelen bilgilere göre bu sisteme beş yeni firma daha katıldı.
Micro Four Thirds sistem standartları fotoğraf makinelerinin sensör boyutları, lens yuvaları, iletişim verileri ve optik konuları içeriyor. Bu standartlar sayesinde modeller arasında oluşabilecek uyum problemleri azalıyor ve gruba giren üyeler grubun standartlarına göre ürünler üretiyorlar. Sonuçta farklı firmalar arasında ortak bir kalite ve uyum sağlanmış oluyor.
Bugün Olympus ve Pancasonic tarafından yapılan resmi duyuru ile Micro Four Thirds standartlarına beş yeni firmanın daha katıldığı açıklandı. Yeni eklenen isimler "Blackmagic Design", "JK Imaging", "Photron Limited", "SVS-Vistek GmbH" ve "ViewPLUS" firmaları oldu. Yeni gelen firmalar ile Micro Four Thirds sistemi standartları ile çalışan firma sayısı 19 gibi yüksek bir orana ulaştı.
Dünyanın önde gelen optik ve teknoloji firmaları ile Micro Four Thirds sistemlerinin çok daha hızlı bir şekilde gelişme göstermesi bekleniyor. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeni eklenen firmalar ile hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.

http://photorumors.com/2013/01/21/five-new-companies-join-the-micro-four-thirds-system-standard-group/ Yorum Yaz
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